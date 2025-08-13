40% زياردة إيرادات سالك بفضل بوابات الرسوم الجديدة والأسعار المتغيرة

ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)، وهي مؤشر رئيسي للربحية التشغيلية، بنسبة 44.2% في النصف الأول من عام 2025 لتصل إلى 1,065 مليون درهم، مما منح الشركة هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 69.7%. وبلغ عدد الرحلات المدفوعة 318.4 مليون رحلة في النصف الأول، منها 160.4 مليون رحلة في الربع الثاني، بزيادة قدرها 1.6% عن 158 مليون رحلة في الربع الأول، على الرغم من قوة الأداء الموسمية المعتادة في الربع الأول وإعادة توزيع حركة المرور المرتبطة بشهر رمضان.