40% زياردة إيرادات سالك بفضل بوابات الرسوم الجديدة والأسعار المتغيرة

أعلنت شركة سالك، مشغلة أنظمة التعرفة المرورية في دبي، أن إضافة بوابتين في نوفمبر 2024، وتطبيق نظام التسعير المتغير في نهاية يناير 2025، ساهم في تحقيق قفزة كبيرة في أرباحها خلال النصف الأول من العام. وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 39.5% على أساس سنوي ليصل إلى 1,527.3 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2025. وارتفعت إيرادات الربع الثاني بنسبة 45.6%، حيث شهدت هذه الفترة أول تأثير كامل لنظام التسعير الجديد.
ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)، وهي مؤشر رئيسي للربحية التشغيلية، بنسبة 44.2% في النصف الأول من عام 2025 لتصل إلى 1,065 مليون درهم، مما منح الشركة هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 69.7%. وبلغ عدد الرحلات المدفوعة 318.4 مليون رحلة في النصف الأول، منها 160.4 مليون رحلة في الربع الثاني، بزيادة قدرها 1.6% عن 158 مليون رحلة في الربع الأول، على الرغم من قوة الأداء الموسمية المعتادة في الربع الأول وإعادة توزيع حركة المرور المرتبطة بشهر رمضان.
وعلى خلفية هذه النتائج، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 770.9 مليون درهم للنصف الأول من عام 2025، أي ما يعادل 10.278 فلساً للسهم، وهو ما يمثل 100% من أرباح النصف الأول.
