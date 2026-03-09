40 ألف رحلة جوية يطويها شبح الحرب في الشرق الأوسط

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة الخليج تايمز المباشرة وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
تم إلغاء أكثر من 40 ألف رحلة جوية في دول الشرق الأوسط حتى الآن بسبب الصراع العسكري الإقليمي المستمر
وفقًا للبيانات التي شاركتها شركة تحليلات الطيران Cirium، كان هناك أكثر من 72 ألف رحلة جوية مجدولة من وإلى الشرق الأوسط، مع إلغاء أكثر من 40 ألف رحلة جوية منذ 28 فبراير حتى 9 مارس.
استأنفت شركات الطيران في الإمارات ودول الخليج الأخرى التي تعرضت لضربات الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية عملياتها جزئيًا بعد أيام قليلة من التعليق.
أنشأت الإمارات ودول الخليج الأخرى ممرًا جويًا لتشغيل رحلات محدودة.
وفقًا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فإن مدة اضطراب الطيران بعد الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران في 28 فبراير والهجمات الإيرانية اللاحقة على دول المنطقة ستكون أساسية في تحديد الآثار المترتبة على القطاعات المتأثرة، بما في ذلك شركات الطيران والمطارات والإقامة والتأمين والمؤجرين.
“توقعاتنا الأساسية بأن الصراع في الشرق الأوسط سيستمر أقل من شهر يجب أن تحد من الآثار المترتبة على الجهات المصدرة المصنفة من قبل فيتش في القطاعات المتأثرة باضطراب الطيران. قد يكون للاضطراب الأكثر طولاً آثار أكبر على القطاعات والجهات المصدرة المتأثرة، وخاصة الأصغر والأقل تنوعًا،” قالت وكالة التصنيف، مضيفة أن حالتها الأساسية تخضع لعدم يقين عالٍ بشكل خاص.
منذ 28 فبراير، تعرض قطاع الطيران في الشرق الأوسط لاضطراب شديد بسبب إغلاق المجال الجوي على نطاق واسع والقيود المفروضة، مما أدى إلى إعادة توجيه شركات الطيران أو تحويل مسارها أو إلغاء خدماتها. وقد شهدت المطارات المحورية الرئيسية، بما في ذلك تلك الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي، اضطرابًا كبيرًا في الجداول الزمنية وازدحامًا.
وأضافت فيتش أن شركات الطيران الأكثر تضررًا بشكل مباشر هي تلك التي تشغل المسارات المتأثرة.
“تواجه شركات الطيران خسارة في الإيرادات من الرحلات الجوية غير المشغلة، مع تركز أكبر تعرض للخطر بين شركات النقل التي تقع مراكزها في البلدان المتأثرة بشكل مباشر،” أضافت.