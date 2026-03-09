40 ألف رحلة جوية يطويها شبح الحرب في الشرق الأوسط

منذ 28 فبراير، تعرض قطاع الطيران في الشرق الأوسط لاضطراب شديد بسبب إغلاق المجال الجوي على نطاق واسع والقيود المفروضة، مما أدى إلى إعادة توجيه شركات الطيران أو تحويل مسارها أو إلغاء خدماتها. وقد شهدت المطارات المحورية الرئيسية، بما في ذلك تلك الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي، اضطرابًا كبيرًا في الجداول الزمنية وازدحامًا.