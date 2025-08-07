4 ملايين مستثمر عالمي في بورصة أبوظبي ..وترحب بأول عضو للتداول عن بعد

سيتمكن الآن ما يقرب من أربعة ملايين مستثمر عالمي من التداول مباشرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث انضمت سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) يوم الخميس إلى"ثندر" Thndr، منصة الاستثمار الرائدة للأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كأول عضو للتداول عن بعد للأفراد.

وتعد شركة Thndr، وهي شركة ناشئة تابعة لـ Hub71، واحدة من أولى منصات الاستثمار الرقمية بالكامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتخضع لرقابة هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي (ADGM).

في عام ٢٠٢٤ وحده، تجاوزت قيمة تداولات "ثندر" ١٣ مليار دولار أمريكي، ونفّذت ١٢ مليون صفقة. مع أكثر من أربعة ملايين عملية تنزيل، وإمكانية الوصول إلى ثلاثة أسواق رئيسية - الإمارات العربية المتحدة، ومصر، والولايات المتحدة الأمريكية - ومجموعة واسعة من فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم، والذهب، وصناديق الاستثمار المشتركة، ومنتجات الادخار، تُنشئ "ثندر" منصة استثمارية شاملة.

سيتمكن مستخدمو Thndr قريبًا من الاستثمار مباشرة في بعض الشركات المدرجة الأكثر قيمة وصناديق الاستثمار المتداولة في الإمارات العربية المتحدة من خلال منصة الاستثمار عبر الهاتف المحمول.

وتتيح عضوية التداول عن بعد لعدد أكبر من الأفراد والوسطاء والمؤسسات العالمية شراء وبيع الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يتماشى مع العديد من الممارسات الدولية، دون الحاجة إلى التواجد الفعلي في دولة الإمارات، مما يؤدي إلى تنمية وتنويع قاعدة المستثمرين، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتحسين السيولة، ودفع المزيد من نشاط التداول.

قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "بصفتنا أول سوق مالي في دول مجلس التعاون الخليجي يرحب بـ "ثندر"، فإننا نُثبت التزامنا بالشمول المالي وريادتنا في فتح آفاق استثمارية جديدة في سوق أبوظبي المالي القوي. ونضع معيارًا للابتكار الرقمي والتعاون العابر للحدود في مجال الخدمات المالية، في الوقت الذي نواصل فيه دورنا كمحرك رئيسي في انتقال أبوظبي إلى اقتصاد قائم على المعرفة والاستثمار."

تم إطلاق Thndr في مصر عام 2020، وقد أحدثت تحولاً في الاستثمار في المنطقة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا لتوفير حل استثماري حديث وسلس لمساعدة المستخدمين على تنمية ثرواتهم من خلال مجموعة من المنتجات.

تُتيح هذه الشراكة لمستخدمينا فرصة الاستثمار في أحد أقوى أسواق المنطقة أداءً على مدار السنوات الخمس والعشر والخمس عشرة الماضية، مع فتح آفاق جديدة للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال "تبادل" وخارجها. وبصفتي مؤسسًا مصريًا، تُعدّ هذه اللحظة تجربة شخصية، فهي تُعزز الروابط التاريخية بين مصر والإمارات العربية المتحدة، وتُرسخ جسورًا جديدة لمجتمعاتنا للنمو والاستثمار والنجاح معًا،" صرّح أحمد حمودة، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "ثندر".

يُعد هذا الإطلاق إنجازًا هامًا لـ "ثندر" وشهادةً على شراكةٍ متميزة. عمل فريق "ثندر" بأكمله كجبهةٍ واحدةٍ مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهيئة تنظيم الخدمات المالية، ومنصة Hub71، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة "إي آند" لتذليل العقبات الرئيسية، وتسهيل مشاركة الأفراد المحليين والأجانب في مسيرة النمو المزدهرة لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويُبرز هذا التعاون بوضوحٍ لماذا تُعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي طليعتها سوق أبوظبي العالمي، منارةً للتقدم في المنطقة،" صرّح سيف عمرو، المؤسس المشارك وعضو مجلس إدارة "ثندر".

ويدعم انضمام Thndr المبادرات الرئيسية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، مثل منصة Tabadul، أول مركز تبادل رقمي في المنطقة يعتمد على نموذج الوصول المتبادل إلى السوق، ويكمل الشراكات الاستراتيجية مع البورصات العالمية من خلال تعزيز الابتكار، وتمكين نقل المعرفة، وتعزيز التعاون عبر الحدود.