4 مبادرات جديدة لتعزيز الاقتصاد وتسهيل الأعمال بأبوظبي

المبادرات الأربعة الجديدة التي تم إطلاقها اليوم الأربعاء، في اليوم الأول من أسبوع أبوظبي للأعمال (ADBW)، تشمل إطلاق سلطة أبوظبي للتسجيل (أدرا)، الاستراتيجية الجديدة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي (ADCCI)، الاستراتيجية الجديدة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع (KFED) وشركة ميزن فينتشر ستوديوز، بالإضافة إلى إطلاق مجلس الشركات العائلية.

أطلق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سلطة أبوظبي للتسجيل (أدرا)، وهي جزء من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تهدف إلى تبسيط إجراءات تأسيس الشركات والامتثال التنظيمي. وتعمل السلطة كنقطة واحدة لتسجيل الأعمال والإبلاغ عنها في البر الرئيسي للإمارة والمناطق الحرة.

ستعمل السلطة على توحيد وتبسيط تسجيل الأعمال في كافة أنحاء الإمارة والمناطق الاقتصادية الحرة، وضمان الامتثال للأنظمة الإماراتية والدولية.