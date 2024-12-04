4 مبادرات جديدة لتعزيز الاقتصاد وتسهيل الأعمال بأبوظبي
أعلنت أبوظبي اليوم الأربعاء عن أربع مبادرات واستراتيجيات جديدة، تشمل إنشاء هيئة جديدة تسهل وتسرع بدء الأعمال في العاصمة، بالإضافة إلى منطقة صناعية جديدة تركز على الحلول التكنولوجية الحديثة والإنتاج المحلي.
المبادرات الأربعة الجديدة التي تم إطلاقها اليوم الأربعاء، في اليوم الأول من أسبوع أبوظبي للأعمال (ADBW)، تشمل إطلاق سلطة أبوظبي للتسجيل (أدرا)، الاستراتيجية الجديدة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي (ADCCI)، الاستراتيجية الجديدة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع (KFED) وشركة ميزن فينتشر ستوديوز، بالإضافة إلى إطلاق مجلس الشركات العائلية.
أطلق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سلطة أبوظبي للتسجيل (أدرا)، وهي جزء من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تهدف إلى تبسيط إجراءات تأسيس الشركات والامتثال التنظيمي. وتعمل السلطة كنقطة واحدة لتسجيل الأعمال والإبلاغ عنها في البر الرئيسي للإمارة والمناطق الحرة.
ستعمل السلطة على توحيد وتبسيط تسجيل الأعمال في كافة أنحاء الإمارة والمناطق الاقتصادية الحرة، وضمان الامتثال للأنظمة الإماراتية والدولية.
تقام النسخة الأولى من أسبوع أبوظبي للتنمية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، حيث سيتناول كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص موضوعات مختلفة.
كما أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع وشركة ميزن فينتشر ستوديوز عن استراتيجية جديدة.
تُعِد شركة ميزن فينتشر ستوديوز منطقة صناعية جديدة تركز على الحلول التكنولوجية الجديدة والإنتاج المحلي. وستجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال حزم الحوافز وتوفر البنية الأساسية والخدمات المشتركة التي تدعم نمو الصناعات الرئيسية.
أطلق صندوق خليفة، وهو صندوق حكومي غير ربحي يهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، استراتيجية جديدة لضمان استمراره في تقديم الدعم المناسب وتطوير إجراءات تعزيز الأعمال والأنظمة البيئية المناسبة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الازدهار في جميع أنحاء الإمارة.
تم أيضاً إطلاق مجلس أبوظبي للشركات العائلية يوم الأربعاء لدعم هذه الشركات والجيل الجديد من قادتها. سيساعد المجلس الشركات العائلية في تحديد أولوياتها وتحدياتها وتقديم الدعم اللازم للتعامل معها من خلال الحلول المبتكرة والاستثمار.
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: "باعتبارنا قوة اقتصادية ناشئة وأغنى مدينة للثروة السيادية في العالم، لا يسعنا إلا أن نفكر في الرحلة الرائعة التي أوصلتنا إلى هذه اللحظة".
أطلقت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي استراتيجيتها الجديدة التي تهدف إلى تعزيز مكانتها كجهة رائدة في تسريع نمو الأعمال في القطاع الخاص في أبوظبي. وتعمل الاستراتيجية الجديدة على تعزيز منظومة الأعمال في الإمارة من خلال ربط الشركات بالأسواق المحلية والدولية.
وأضاف الزعابي أن خارطة الطريق الاستراتيجية الجديدة لغرفة أبوظبي هي مبادرة تحوّلية "مصممة للقطاع الخاص، من قبل القطاع الخاص، للنمو بشكل أكبر وأبعد".
وقال الزعابي: "إن هذه الخريطة الاستراتيجية هي ثمرة مناقشات مكثفة جرت خلال الأشهر الماضية بين المعنيين الرئيسيين من القطاعين العام والخاص، بهدف التركيز على تسهيل ممارسة الأعمال، وتسريع النمو في القطاعات الرئيسية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية من الازدهار في الأسواق الإقليمية والدولية".