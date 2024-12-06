4 جوائز لـ "ريوردز" في حفل "تكنولوجيا التسويق"
أعلنن "ريوردز" Rewardz، الشركة العالمية الرائدة في حلول المكافآت والتقدير الرقمية المبتكرة، عن أدائها القوي في حفل توزيع جوائز تكنولوجيا التسويق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لعام 2024، وحصلت على التقدير في أربع فئات مرموقة تؤكد تميزها في مجال تفاعل العملاء وولائهم، وتكنولوجيا التسويق، وشراكات نجاح العملاء.
تشمل الجوائز التي حصلت عليها ريوردز Rewardz ما يلي:
●الجائزة الذهبية: أفضل منصة لتفاعل العملاء
●الميدالية الفضية: فريق نجاح العملاء التقنيين لهذا العام
●الجائزة البرونزية: أفضل منصة لتجربة العملاء
●الميدالية البرونزية: فريق التكنولوجيا التجاري لهذا العام
ولعبت منتجات سبور SPUR و سيرا CERRA الرائدة من ريوردز دوراً محورياً في تأمين هذه الجوائز، من خلال تمكين المؤسسات من تقديم مبادرات مؤثرة تلهم الولاء وتحتفي بالإنجاز.
ومن بين الإنجازات المهمة بشكل خاص حصول شركة ريوردز على الميدالية الذهبية في فئة أفضل منصة لتفاعل العملاء، والتي شهدت منافسة شديدة، استناداً إلى تطبيقين في منطقة الشرق الأوسط لتفاعل القنوات والمكافآت للموزعين - وهو الأول من نوعه في المنطقة.
"في ريوردز، نعتقد أن التقدير هو أكثر من مجرد لفتة - إنه فرصة استراتيجية لخلق لحظات من الفرح وتحقيق النجاح الدائم"، قال جايا مارو، الرئيس التنفيذي لشركة ريوردز الشرق الأوسط. "تعكس هذه الجوائز تفانينا في تقديم حلول متطورة للشركات، من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى شركات فورتشن 500. مع وجود قوي في جميع أنحاء الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، يشرفنا أن نتعاون مع قادة الصناعة لإنشاء مبادرات تشاركية ذات مغزى وقابلة للقياس. يشرفنا أن نتلقى 4 جوائز تعرض التميز في جميع جوانب أعمالنا - المبيعات ونجاح العملاء والتكنولوجيا مع توضيح فعالية حلولنا وفرقنا وبالتالي خلق تأثير قابل للقياس لعملائنا على المستوى العالمي."
مع مكاتب وفرق عمل متمركزة في دبي منذ أكثر من 10 سنوات، ومواقع إضافية متعددة في جميع أنحاء الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، تخدم ريوردز أكثر من 1500 شريكاً وأكثر من 1.5 مليون مستخدم في أكثر من 30 دولة. وعلى مدار العقد الماضي، وسعت ريوردز محفظتها لتشمل حلولاً مبتكرة تعمل على تحويل ولاء العملاء وإشراك الموظفين والرفاهية إلى مزايا استراتيجية.