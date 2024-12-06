4 جوائز لـ "ريوردز" في حفل "تكنولوجيا التسويق"

"في ريوردز، نعتقد أن التقدير هو أكثر من مجرد لفتة - إنه فرصة استراتيجية لخلق لحظات من الفرح وتحقيق النجاح الدائم"، قال جايا مارو، الرئيس التنفيذي لشركة ريوردز الشرق الأوسط. "تعكس هذه الجوائز تفانينا في تقديم حلول متطورة للشركات، من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى شركات فورتشن 500. مع وجود قوي في جميع أنحاء الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، يشرفنا أن نتعاون مع قادة الصناعة لإنشاء مبادرات تشاركية ذات مغزى وقابلة للقياس. يشرفنا أن نتلقى 4 جوائز تعرض التميز في جميع جوانب أعمالنا - المبيعات ونجاح العملاء والتكنولوجيا مع توضيح فعالية حلولنا وفرقنا وبالتالي خلق تأثير قابل للقياس لعملائنا على المستوى العالمي."