4 آلاف محترف من 25 دولة في قمة موسكو للشركات الناشئة

بلغ إجمالي رأس المال المُجمّع في سوق رأس المال المُغامر في روسيا 451.99 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2025، مع سيطرة قطاع المرحلة المبكرة على 212.70 مليون دولار أمريكي. ويحتل النظام البيئي للشركات الناشئة في روسيا المرتبة 34 عالميًا، وفقًا لتقرير صادر عن ستاتيستا، وهي شركة عالمية تُقدّم معلومات استخباراتية عن السوق. وفي الربع الأول من عام 2025، حصلت الشركات الناشئة الثلاث الأكثر تمويلًا في روسيا على تمويل إجمالي تجاوز 1.1 مليار دولار أمريكي، وفقًا لـ Tracxn.