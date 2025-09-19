4 آلاف محترف من 25 دولة في قمة موسكو للشركات الناشئة

تدعو حكومة موسكو وبنك سبير الشركات الناشئة من دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في قمة الشركات الناشئة في موسكو التي ستقام في الفترة من 1 إلى 2 أكتوبر 2025، والتي ستشهد اجتماع أكثر من 4000 من محترفي الشركات الناشئة من 25 دولة، والتواصل مع المستثمرين ورؤوس الأموال الاستثمارية والمستثمرين الملائكة من جميع أنحاء العالم، مما سيعمل على تسريع تمويل الشركات الناشئة عبر المناطق.
بلغ إجمالي رأس المال المُجمّع في سوق رأس المال المُغامر في روسيا 451.99 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2025، مع سيطرة قطاع المرحلة المبكرة على 212.70 مليون دولار أمريكي. ويحتل النظام البيئي للشركات الناشئة في روسيا المرتبة 34 عالميًا، وفقًا لتقرير صادر عن ستاتيستا، وهي شركة عالمية تُقدّم معلومات استخباراتية عن السوق. وفي الربع الأول من عام 2025، حصلت الشركات الناشئة الثلاث الأكثر تمويلًا في روسيا على تمويل إجمالي تجاوز 1.1 مليار دولار أمريكي، وفقًا لـ Tracxn.
تستضيف مدينة موسكو 1688 شركة ناشئة من أصل 2200 شركة في الاتحاد الروسي، مما يجعلها أكبر مركز للشركات الناشئة في روسيا. سيُعقد الحدث في منطقة روبليوفو-أرخانجيلسكوي، وهي منطقة سكنية وتجارية جديدة في موسكو تُعرف باسم مدينة سبير سيتي الذكية. سيجمع مؤتمر موسكو للشركات الناشئة المبتكرين والمستثمرين والمديرين التنفيذيين للشركات والهيئات الحكومية ومؤسسات البحث من روسيا ودول البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون.
سيشارك وفد كبير من الشركات الناشئة من دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الحدث الذي يستمر يومين. وصرحت ناتاليا سيرغونينا، نائبة عمدة موسكو، قائلةً: "لقد تم تأكيد المشاركة في القمة من قِبل صناديق استثمارية دولية وشركات ناشئة من 25 دولة، بما في ذلك بيلاروسيا والصين والهند وصربيا والبرازيل وتركيا والإمارات العربية المتحدة. سيناقش الخبراء آليات دعم المطورين الموهوبين، وممارسات التنفيذ والتوسع الناجحة، والتوجهات الواعدة لمزيد من التعاون".
قُدِّم ما يزيد عن 1700 طلب من 79 منطقة في روسيا. وتُعدّ فئة "الشركات الناشئة" الأكثر شعبية، حيث استقطبت ما يقرب من 1000 مُتقدم. وتتصدر موسكو القائمة بـ 550 مُتقدمًا، منهم حوالي 270 مُنتسبًا إلى مجموعة موسكو للابتكار.
تحتل سانت بطرسبرغ المرتبة الثانية، تليها منطقة موسكو وتتارستان. ستُراجع الطلبات لجنة تحكيم مؤلفة من رؤساء شركات محلية، ورواد أعمال معروفين، ومستثمرين، وممثلين عن هيئات حكومية، ومؤسسات تعليمية متخصصة.
يتضمن جدول الأعمال عروضًا تقديمية، وورش عمل، وحلقات نقاش، وجلسات عملية. سيشارك أكثر من 150 من رواد السوق تجاربهم مع الزوار. بالإضافة إلى ذلك، سيُقام معرض يضم شركات ناشئة، بما في ذلك شركات من منطقة موسكو للابتكار.
يقول ألكسندر فيدياخين، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة سبيربنك: "ستكون هذه القمة بمثابة منصة تجمع بين قدرات منظومة الابتكار في موسكو وبنية سبير التحتية وخبرتها في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز ريادة الأعمال التكنولوجية والاقتصاد الإبداعي في البلاد. سيضمن البرنامج تحقيق نتائج ملموسة: ستحصل الشركات الناشئة على برامج واستثمارات تجريبية، وستكتشف الشركات والمستثمرون مشاريع واعدة، وستُبرم الهيئات الحكومية اتفاقيات تعاون دولي.
سيُركّز المؤتمر بشكل رئيسي على الأجندات الإقليمية والابتكارات في المناطق الروسية، إلى جانب يوم العرض التوضيحي لمسرّع Sber500 الدولي للمشاريع الناشئة، والجولات الترويجية لفرق الشركات الناشئة الشابة. نتوقع مشاركة أكثر من 4000 مندوب من روسيا، ودول البريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون.
يبرز الذكاء الاصطناعي كأحد التقنيات المحورية اليوم: فقد قدّم كل ثالث متقدم من الشركات الناشئة ترشيحًا لجائزة "أفضل حل للذكاء الاصطناعي". وسيعتمد تحديد المرشحين النهائيين في هذه الفئة على نموذجنا للشبكات العصبية "جيجاتشات". وهذا يُظهر كيف يُمثّل الذكاء الاصطناعي أداةً فعّالة لدفع عجلة الابتكار، وتعزيز تقييمات الخبراء، وتحديد المشاريع التي تُعدّ لتغيير المشهد التكنولوجي في روسيا.
وسيتم تقييم المشاريع وفقًا لمعايير مثل أصالة الحل وجودة الشراكة وحجمها ونمو الإيرادات المستدام والمساهمة في تحسين وتعزيز النظام البيئي التكنولوجي، بالإضافة إلى خلق مصادر جديدة للنمو للمشاركين فيها.
مؤسسو الجائزة هم حكومة موسكو وبنك سبير. وتتمثل مهمتها في تكريم الممارسات الفعّالة، وتشجيع الشركات الكبرى والمستثمرين على دعم رواد الأعمال الطموحين، وتعزيز الإمكانات الاقتصادية للمناطق الروسية.
سيُقدّم المؤتمر جوائز قمة الشركات الناشئة للمساهمة في تطوير الابتكار لأول مرة. سيُقام حفل توزيع الجوائز في 2 أكتوبر. وسيتم بثّ الفعالية مباشرةً على الموقع الرسمي.
يوجد أكثر من 150 مليون شركة ناشئة حول العالم، منها 1.14 مليون شركة ناشئة في الولايات المتحدة. وبلغ إجمالي تمويل المشاريع العالمية 91 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2025. وتحمل أكثر من 1400 شركة ناشئة حول العالم شارة "يونيكورن"، وتُعد سبيس إكس أنجحها بقيمة 350 مليار دولار أمريكي.
يبلغ معدل فشل الشركات الناشئة عالميًا 90%، أي أن كل تسع من كل عشر شركات ناشئة تفشل. ويبلغ معدل نجاح الشركات الناشئة التي يؤسسها أصحابها لأول مرة 18%. أما أصحاب الشركات التي فشلت سابقًا، فيحققون معدل نجاح أعلى قليلًا، وهو 20%. ويفشل ثلث الشركات الناشئة بسبب نقص الطلب على المنتجات. ويبلغ متوسط تكلفة بدء أي مشروع 40,000 دولار أمريكي، وفقًا لأبحاث السوق.