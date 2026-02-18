390 ألف وحدة سكنية جديدة بالإمارات 2030

ستشهد الإمارات العربية المتحدة إضافة 390 ألف وحدة سكنية جديدة إلى السوق بحلول عام 2030، ليصل الإجمالي إلى 1.51 مليون وحدة، وفقًا لتقرير صناعة العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي الصادر عن ألبن كابيتال.
كشفت الدراسة أن الإضافات الجديدة ركزت على التطورات متعددة الاستخدامات التي تقودها الشقق في دبي إلى جانب الفلل الفاخرة والمجتمعات المطلة على الواجهة البحرية في أبوظبي.
ومع ذلك، أظهرت البيانات التاريخية أن عدد الوحدات التي يتم تسليمها سنويًا أقل بكثير من التسليمات المتوقعة بسبب التأخير في البناء.
بناءً على إعلانات المشاريع الحالية، من المتوقع أن يرتفع المعروض السكني في دول مجلس التعاون الخليجي من حوالي 6.26 مليون وحدة في عام 2025 إلى 7.28 مليون وحدة بحلول عام 2030، مع استحواذ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على الجزء الأكبر من المعروض. ويُقدر أن ينمو المعروض السكني في المملكة العربية السعودية بمقدار 499 ألف وحدة بين عامي 2025 و 2030، ليصل إلى 3.45 مليون وحدة بحلول عام 2030، مدفوعًا بشكل أساسي بالمشاريع الضخمة والمجتمعات المخطط لها في الرياض وجدة.
“لقد شهد المشهد العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي تحولًا كبيرًا مدفوعًا بالأجندات الوطنية لتنويع وبناء اقتصاد مرن. وقد قادت دبي هذا التحول، لتثبت نفسها كمدينة عالمية مدفوعة بالملكية الأجنبية، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، والاستراتيجيات الطموحة. وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة، من المتوقع أن تشهد صناعة العقارات في المنطقة إمدادًا ثابتًا عبر القطاعات السكنية والتجارية والضيافة والتجزئة، مدعومة إلى حد كبير بالإنفاق الحكومي المستمر والاستثمارات في بناء بنية تحتية عالمية المستوى،” قالت سامينا أحمد، المدير العام لشركة ألبن كابيتال.
في الإمارات العربية المتحدة، وخاصة في دبي وأبوظبي، قالت ألبن كابيتال إن المشترين ينجذبون بشكل متزايد إلى المجتمعات قيد الإنشاء التي تقدم خطط سداد مرنة ووسائل راحة فاخرة لنمط الحياة.
“يجذب برنامج التأشيرة الذهبية في الإمارات ومناطق التملك الحر الموسعة استثمارات المغتربين على المدى الطويل،” حسبما ذكرت.
تظل دبي المركز السكني الرئيسي في البلاد، مستفيدة من الاستثمارات الدولية القوية وسوق نشط للمشاريع قيد الإنشاء. توسع المخزون السكني في المدينة من 556,000 وحدة في عام 2019 إلى 752,000 وحدة في عام 2024 - بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2 في المائة.
“وقد دعم هذا النمو مجتمعات سكنية مخططة رئيسية، وتطورات شاهقة، وتحديثات رئيسية للبنية التحتية مصممة لقاعدة سكانية متنوعة، وخاصة الوافدين. سجل القطاع السكني في أبوظبي نموًا أكثر اعتدالًا، حيث زاد المخزون السكني من 264,000 وحدة إلى 284,000 وحدة،” حسبما ذكر التقرير الافتتاحي لشركة ألبن كابيتال حول سوق العقارات الإقليمي.
تتوقع شارمين كارانجيا، المديرة التنفيذية لشركة ألبن كابيتال، أن تصبح ديناميكيات العرض والطلب في جميع أنحاء منطقة الخليج أكثر توازنًا خلال السنوات القادمة.
“يتم تنفيذ المشاريع الكبيرة على مراحل بشكل أكثر استراتيجية، مع التركيز الواضح على الجودة، والتنسيقات متعددة الاستخدامات، والتنفيذ القائم على الطلب. نشهد أن اتجاهات التطوير تتجه نحو مجتمعات مخططة رئيسية ومستدامة ومدعومة بالتكنولوجيا تركز على قابلية العيش على المدى الطويل،” قالت كارانجيا.
“بينما قد تشهد بعض الأسواق الفرعية ضغوط زيادة العرض على المدى القصير، فمن المرجح أن تستمر المشاريع ذات الموقع الجيد والجودة العالية في رؤية امتصاص قوي ودعم للأسعار. وفي المستقبل، ومع وصول مناطق التطوير الرئيسية إلى مرحلة النضج التشغيلي، سيكون لدى المستثمرين قاعدة واسعة من الأصول عالية الجودة التي تحافظ على اهتمام المشترين الإقليميين والدوليين على حد سواء،” أضافت.