390 ألف وحدة سكنية جديدة بالإمارات 2030

بناءً على إعلانات المشاريع الحالية، من المتوقع أن يرتفع المعروض السكني في دول مجلس التعاون الخليجي من حوالي 6.26 مليون وحدة في عام 2025 إلى 7.28 مليون وحدة بحلول عام 2030، مع استحواذ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على الجزء الأكبر من المعروض. ويُقدر أن ينمو المعروض السكني في المملكة العربية السعودية بمقدار 499 ألف وحدة بين عامي 2025 و 2030، ليصل إلى 3.45 مليون وحدة بحلول عام 2030، مدفوعًا بشكل أساسي بالمشاريع الضخمة والمجتمعات المخطط لها في الرياض وجدة.