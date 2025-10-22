39% من أصحاب الثروات في الإمارات يمتلكون أصولاً مشفرة

ثم هناك عامل الديموغرافيا والسلوك. فسكانٌ شبابٌ مُلِمّون بالتكنولوجيا (مع نسبةٍ كبيرةٍ من المغتربين) مُرتاحون لنماذج الأصول الرقمية. تُظهر الدراسات أن أكثر من 74% من الشباب البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا في الإمارات العربية المتحدة أبدوا اهتمامًا نشطًا بالعملات الرقمية، بينما قال 21% إنهم يُخططون للتداول خلال الاثني عشر شهرًا القادمة. وفيما يتعلق بسلوك المستثمرين، وجد استطلاع أفالوك أن 20% فقط من حاملي العملات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة يُديرون هذه الأصول من خلال مديري ثرواتهم، ومع ذلك، يقول 51% من غير حاملي العملات الرقمية إنهم سيستثمرون إذا قدّمت مؤسساتهم التقليدية خدمات العملات الرقمية. وهذا يُشير إلى وجود طلبٍ وفجوةٍ في الفرص.