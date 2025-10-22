39% من أصحاب الثروات في الإمارات يمتلكون أصولاً مشفرة

يتصدر المستثمرون في الإمارات العربية المتحدة سباق العملات المشفرة العالمي بثبات، وتساعد الأرقام في تفسير السبب الدقيق لذلك.
يُظهر تقريرٌ صادرٌ عن شركة أفالوك حول رؤى الثروة لعام ٢٠٢٥ أن ٣٩٪ من المستثمرين الإماراتيين، من أصحاب الثروات الكبيرة إلى أصحاب الثروات الضخمة، يمتلكون حاليًا أصولًا مشفرة، متجاوزين بذلك المتوسط العالمي البالغ ٣٠٪. ويُعزز هذا الإقبال القوي مجموعةٌ من البيانات الإضافية التي تُشير إلى تبنٍّ راسخ، ومشاركةٍ مؤسسية، وبنيةٍ تحتيةٍ مُنظَّمة.
أولاً، على صعيد التبني: تُظهر دراسات مستقلة أن حوالي 30.4% من سكان الإمارات البالغين - حوالي 3 ملايين نسمة - يمتلكون عملات رقمية. في الوقت نفسه، استقبلت الإمارات ما يُقدر بنحو 34 مليار دولار أمريكي من تدفقات العملات الرقمية بين يوليو 2023 ويونيو 2024، بزيادة قدرها 42% تقريبًا على أساس سنوي. وقد منح أحد مؤشرات التبني الإمارات العربية المتحدة درجة 98.4 من 100، مشيرًا إلى نمو سنوي بنسبة 210% في تبني العملات الرقمية، ونسبة ملكية عالية بلغت 25.3%.
ما الذي يقف وراء هذا الارتفاع؟ هناك عدة عوامل تتداخل. الوضوح التنظيمي هو الأساس. هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (فارا) في دبي، وأنظمة ترخيص المناطق الحرة، وأنظمة الضرائب الصفرية أو ضريبة أرباح رأس المال على مكاسب العملات المشفرة، تجعل الإمارات العربية المتحدة بيئة استثمارية مثالية.
ويقول المحللون إن القواعد المواتية، بالإضافة إلى الدفع الحكومي القوي لتطوير الاقتصاد الرقمي، تخلق بيئة خصبة لنشاط التشفير على مستوى التجزئة والمؤسسات.
يجادلون بأن الزخم المؤسسي يُضيف ثقلًا. في مارس 2025، استثمرت شركة MGX Fund Management الاستثمارية، ومقرها أبوظبي، ملياري دولار في Binance، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، في إشارة إلى دعم مؤسسي قوي لما يعتقد الكثيرون أنه سوق أصول رقمية ناضج.
وعلى صعيد البنية التحتية، حققت سوق الصرف في الإمارات العربية المتحدة بالفعل إيرادات بلغت نحو مليار دولار في عام 2023 (996.1 مليون دولار)، ومن المتوقع أن تنمو إلى حوالي 5.35 مليار دولار بحلول عام 2030 - بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 27.1 في المائة.
ثم هناك عامل الديموغرافيا والسلوك. فسكانٌ شبابٌ مُلِمّون بالتكنولوجيا (مع نسبةٍ كبيرةٍ من المغتربين) مُرتاحون لنماذج الأصول الرقمية. تُظهر الدراسات أن أكثر من 74% من الشباب البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا في الإمارات العربية المتحدة أبدوا اهتمامًا نشطًا بالعملات الرقمية، بينما قال 21% إنهم يُخططون للتداول خلال الاثني عشر شهرًا القادمة. وفيما يتعلق بسلوك المستثمرين، وجد استطلاع أفالوك أن 20% فقط من حاملي العملات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة يُديرون هذه الأصول من خلال مديري ثرواتهم، ومع ذلك، يقول 51% من غير حاملي العملات الرقمية إنهم سيستثمرون إذا قدّمت مؤسساتهم التقليدية خدمات العملات الرقمية. وهذا يُشير إلى وجود طلبٍ وفجوةٍ في الفرص.
علّق أكاش أناند، المدير الإقليمي لشركة أفالوك، قائلاً: "إن إقبال المستثمرين الإماراتيين القوي على العملات المشفرة يفوق التوجه العالمي". وأشار إلى الفجوة بين الطلب ومدى قدرة مديري الثروات التقليديين على تلبية هذا الطلب. ويؤكد أن الأمر لا يقتصر على سهولة الوصول: "لا يقتصر الأمر على شراء العملات الرقمية فحسب، بل يتعلق بتسخير منظومة أصول رقمية أوسع لبناء ثروة مستقبلية".
مع ذلك، يرى بعض المحللين أن للقصة جانبين. فبينما يتسم التبني بالقوة، يشير العديد من المستثمرين إلى وجود عوائق: تقلبات السوق (38%)، ونقص المعرفة (36%)، وانعدام الثقة في البورصات (32%)، والتي تظل أسبابًا رئيسية لعدم المشاركة. وأوضحوا أن ذلك يُبرز أهمية التعليم والبنية التحتية القوية.
وعلاوة على ذلك، فإن المنافسة بين مديري الثروات شديدة - حيث قام 63% من المستثمرين في الإمارات بتغيير مستشاريهم أو فكروا في القيام بذلك، مشيرين إلى التكلفة (51%)، ونقص الشفافية (45%)، والثقة (44%) كأهم القضايا.