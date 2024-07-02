38.5 مليار دولار تراجع التحويلات المالية من الإمارات إلى الخارج

وبحسب تقرير البنك الدولي: "من المحتمل أن يعكس هذا التراجع التعديلات التي طرأت ما بعد كوفيد-19، فضلاً عن سياسة المملكة العربية السعودية الأخيرة التي تسمح للعمال المهاجرين الأجانب بإحضار أسرهم إلى البلاد أثناء العمل، مما قد يؤدي إلى انخفاض التحويلات المالية التي يتم إرسالها إلى بلدانهم الأصلية. وقد يكون لذلك آثار سلبية على تدفقات التحويلات المالية إلى باكستان وبعض دول شمال إفريقيا".