3.8 مليون نسمة عدد سكان دبي
سجلت دبي أعلى زيادة في عدد السكان العام الماضي منذ عام 2018 حيث واصلت الإمارة جذب الباحثين عن عمل والمهنيين والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، بحسب أحدث الأرقام.
وقال المحللون إن هذا التدفق الكبير من السكان الجدد من شأنه أن يعزز الطلب على السكن والنقل والمرافق والرعاية الصحية والتعليم. ومن المتوقع أيضاً أن "يزيد بشكل كبير" الاستهلاك في عام 2025 وفي السنوات القليلة المقبلة.
وارتفع عدد سكان الإمارة بأكثر من 169 ألف نسمة في عام 2024 ليصل إلى 3.825 مليون نسمة في نهاية العام الماضي، بحسب مركز دبي للإحصاء.
وشهد عدد سكان المدينة زيادة مستمرة على مر السنين - حيث زاد بأكثر من 104000 في عام 2023، و71500 في عام 2022، و67000 في عام 2021. ووفقاً للإحصاءات في عام 2019، زاد عدد سكان المركز الاقتصادي الإقليمي بأكثر من 162000 في عام 2019 وأكثر من 215000 في عام 2018، .
ظلّت دبي وجهة جذابة حتى خلال عام جائحة كوفيد-19، حيث جذبت حوالي 54,700 مقيم جديد في 2020. وذكر الخبراء أن من بين العوامل الرئيسية التي جعلت الإمارة أكثر جذباً خلال الأزمة كان قدرتها على التعامل مع الوضع بفعالية.
وقال "أتيك مونشي"، الشريك الإداري لشركة "فينإكسبيرتيزا" الإمارات إن الزيادة الملحوظة في عدد سكان دبي تعكس ثقة الناس تجاه المدينة واقتصادها ومستقبلها.
وفي النهار، يزداد عدد سكان دبي بمقدار مليون نسمة، حيث يتدفق سكان الإمارات الأخرى إلى المدينة للعمل والاجتماعات. ويأتي أغلبهم من الشارقة وأبو ظبي وعجمان.
ما هي القطاعات التي ستستفيد في عام 2025؟
قال خبراء إن الزيادة في عدد السكان تلعب دوراً اساسياً في دفع النمو الاقتصادي وتوسيع القطاعات الرئيسية من خلال تعزيز الطلب على السلع الاستهلاكية والإسكان والمرافق، وغيرها، في عام 2025 وما بعده.
وأضاف مونشي: "من المؤكد أن دبي وبقية الإمارات ستستفيد من زيادة الاستهلاك وتحسن الاقتصاد. ومع الزيادة الإجمالية في عدد السكان، أصبحت الإمارات العربية المتحدة تمتلك سوقاً محلية أكبر بكثير ومن المؤكد أن الاستهلاك سيزداد، وهذا بدوره يساعد الشركات على زيادة المبيعات إما بشكل مباشر أو غير مباشر".
على الرغم من أن الزيادة في عدد السكان لها فوائد عديدة، إلا أنها تفرض أيضاً ضغطاً على البنية التحتية، حيث أصبحت الاختناقات المرورية أمراً شائعاً في المدن الكبرى على مستوى العالم.
وأضاف مونشي: "إن دبي سباقة في تحسين احتياجات البنية التحتية؛ وبالتالي، يمكننا أن نتوقع التوسع الأفقي للإمارات".
وقال أكبر نقفي الشريك الإداري لشركة زاسارد القابضة، "سيكون هناك فائدة كبيرة لجميع الخدمات المرتبطة بالحكومة، وخاصة تلك التي تتطلب رسوماً".
وأضاف أنه "في القطاع الخاص، أي شيء يتعلق بالإسكان والنقل والمرافق والرعاية الصحية والتعليم وما إلى ذلك سوف يشهد فائدة واضحة".
وقال نقفي "إن البنية التحتية ستكون تحت الضغط، لكن الاستثمار الحكومي المستمر سيضمن عدم انهيارها تحت هذا الضغط".