3.8 مليون نسمة عدد سكان دبي

وشهد عدد سكان المدينة زيادة مستمرة على مر السنين - حيث زاد بأكثر من 104000 في عام 2023، و71500 في عام 2022، و67000 في عام 2021. ووفقاً للإحصاءات في عام 2019، زاد عدد سكان المركز الاقتصادي الإقليمي بأكثر من 162000 في عام 2019 وأكثر من 215000 في عام 2018، .