3.8 مليار دولار الإنفاق على السلع الاستهلاكية بالإمارات
خلال الربع الثاني من عام 2024، أظهرت عادات إنفاق المستهلكين في دولة الإمارات أداءً قوياً، حيث تم استثمار مبالغ كبيرة في السلع الاستهلاكية سريعة الحركة والتكنولوجيا والسلع المعمرة قدرها الإجمالي 3.8 مليار دولار، وشهد السوق تغييراً بنسبة 3.4 في المائة عن العام الماضي.
وبحسب البيانات الجديدة حول مؤشر الإنفاق على التجزئة من شركة "ان آي كيو" "NIQ"، المدعوم بواسطة استخبارات "جي إف كيه" "GfK"، أنفق المتسوقون في دولة الإمارات 2.3 مليار دولار على السلع الاستهلاكية سريعة الحركة و 1.5 مليار دولار على التكنولوجيا والسلع المعمرة في الربع الثاني من عام 2024 مع ارتفاع بنسبة 4٪ و 2.6٪ على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
واصل المستهلكون في دولة الإمارات عاداتهم الإنفاقية القوية في الربع الثاني من عام 2024، حيث زادوا من استثماراتهم في السلع الاستهلاكية سريعة الحركة والتكنولوجيا والسلع المعمرة، وبلغ إجمالي الإنفاق 3.8 مليار دولار مما يدل على قوة سوق التجزئة في الدولة وثقة المستهلكين المتزايدة.
ويؤكد ارتفاع مؤشر مشتريات السلع الاستهلاكية سريعة الحركة على الطلب المستمر على السلع المنزلية الأساسية ومنتجات العناية الشخصية. وفي الوقت نفسه، يعكس الاستثمار المتزايد في التكنولوجيا والسلع المعمرة ازدهار الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة وارتفاع الدخل المتاح لسكانها.
عوامل تباطؤ النمو
وقد أثرت الأحداث الرئيسية بشكل كبير على إنفاق المستهلكين في الربع الأول مثل مهرجان دبي للتسوق، وعروض ما قبل رمضان ورمضان، وإطلاق هاتف سامسونج جالكسي إس 24 في يناير 2024 . كما أن الركود الذي لحق في الربع الثاني هو توجه معتاد لوحظ بعد فترة رمضان. بالإضافة إلى ذلك، أثرت أشهر الصيف وموسم العطلات على السياحة مما أثر على مبيعات التجزئة مقارنة بالربع الأول.
يمكن أن يُعزى النمو الثابت للسوق في الربع الثاني من عام 2024 إلى الأداء القوي بشكل استثنائي في الربع الأول من عام 2024. فبعد فترة من الطلب المكثف، وخاصة على سلع مثل الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والألعاب، وصل السوق إلى مرحلة أكثر استقراراً واستقر الطلب على قطاع الإلكترونيات ومن المتوقع أن يتعافى بشكل أكبر بحلول عامي 2026 و 2027. ويشير التعافي المتوقع بحلول عامي 2026 و 2027 إلى أن الصناعة تتكيف مع الوضع الطبيعي الجديد، حيث قد تكون معدلات النمو أكثر تواضعاً مقارنة بالارتفاعات الناجمة عن الجائحة.
وتوضح "روشني شيث"، رئيسة قسم التجزئة في "ان آي كيو" "NIQ" في الشرق الأوسط: "إن مؤشر الإنفاق على التجزئة يركز على التباطؤ في فئات معينة والاستقرار العام للإنفاق الاستهلاكي في الإمارات العربية المتحدة. ويشير هذا الاتجاه الإيجابي للإنفاق إلى مرونة اقتصاد الإمارات العربية المتحدة وثقة المستهلكين فيها. ومع استمرار الدولة في جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الابتكار فإن قطاع التجزئة هو على استعداد لاستقبال المزيد من النمو والتوسع".
الاتجاهات الخاصة بالفئات
السلع الاستهلاكية سريعة الحركة: في الربع الأول، انخفض معدل النمو بشكل كبير من 9.4 في المائة في عام 2023 إلى 3.5 في المائة في عام 2024. ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل مثل التغيرات في سلوك المستهلك والظروف الاقتصادية. ومع ذلك، في الربع الثاني، تحسن معدل النمو حيث ارتفع من 2.3 في المائة في عام 2023 إلى 4 في المائة في عام 2024. وقد يشير هذا التعافي إلى انتعاش أو تحول إيجابي في ديناميكيات السوق، مثل الحملات التسويقية الناجحة أو إطلاق منتجات جديدة أو تأثيرات موسمية.
التكنولوجيا والسلع المعمرة: شهد الربع الأول زيادة في النمو، حيث ارتفع معدل النمو من 9.4 في المائة في عام 2023 إلى 11 في المائة في عام 2024. ويشير هذا إلى بداية قوية لعام 2024 للقطاع، ربما بسبب الطلب المرتفع من المستهلكين أو ابتكارات المنتجات الناجحة أو عوامل السوق الإيجابية الأخرى.
ومع ذلك، شهد الربع الثاني انخفاضاً كبيراً، حيث انخفض النمو من 10.6% في عام 2023 إلى 2.6% فقط في عام 2024. وقد يعود هذا الانخفاض الحاد إلى أسباب مختلفة، مثل تشبع السوق، ومشاكل سلسلة التوريد، وانخفاض ثقة المستهلك.
وأضافت شيث: "ورغم هذه العوامل، يظل الاتجاه العام للإنفاق إيجابياً مما يعكس مرونة الاقتصاد الإماراتي وثقة المستهلكين المتنامية".