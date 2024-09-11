3.8 مليار دولار الإنفاق على السلع الاستهلاكية بالإمارات

السلع الاستهلاكية سريعة الحركة: في الربع الأول، انخفض معدل النمو بشكل كبير من 9.4 في المائة في عام 2023 إلى 3.5 في المائة في عام 2024. ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل مثل التغيرات في سلوك المستهلك والظروف الاقتصادية. ومع ذلك، في الربع الثاني، تحسن معدل النمو حيث ارتفع من 2.3 في المائة في عام 2023 إلى 4 في المائة في عام 2024. وقد يشير هذا التعافي إلى انتعاش أو تحول إيجابي في ديناميكيات السوق، مثل الحملات التسويقية الناجحة أو إطلاق منتجات جديدة أو تأثيرات موسمية.