38 مليار درهم.. "المركزي" يُحصّن اقتصاد الإمارات بالذهب

قام المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة بزيادة حيازاته من الذهب بشكل حاد، مما يؤكد تحولًا استراتيجيًا بين السلطات النقدية في جميع أنحاء العالم نحو أصول احتياطية أكثر أمانًا وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي والمالي المتزايدة.

أعلن المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة أن احتياطياته من الذهب ارتفعت بنسبة 64.93 في المائة في عام 2025 لتصل إلى 37.902 مليار درهم (10.32 مليار دولار)، مقارنة بـ 22.981 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024، وفقًا لآخر نشرة إحصائية شهرية.

يعكس الارتفاع الكبير ليس فقط ارتفاع أسعار الذهب ولكن أيضًا استراتيجية تنويع مدروسة من قبل السلطة النقدية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تواصل البنوك المركزية العالمية تجميع السبائك بوتيرة قياسية.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

على أساس شهري، ارتفعت احتياطيات الذهب في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 1.64 في المائة في ديسمبر 2025 من 37.291 مليار درهم في نوفمبر، مما يسلط الضوء على التراكم المستمر حتى نهاية العام.

يأتي هذا التوسع في الوقت الذي سجل فيه نظام السيولة المصرفية وقاعدة الودائع في الإمارات العربية المتحدة نموًا قويًا أيضًا، حيث تجاوزت الودائع تحت الطلب 1.264 تريليون درهم بحلول ديسمبر 2025، ارتفاعًا من 1.109 تريليون درهم قبل عام.

ارتفعت ودائع التوفير إلى 400.51 مليار درهم من 317.488 مليار درهم، بينما تجاوزت الودائع لأجل 1.165 تريليون درهم من 945.78 مليار درهم خلال الفترة نفسها - مما يعكس النشاط الاقتصادي القوي والثقة المتزايدة في النظام المالي للبلاد.

تعكس الزيادة الحادة في احتياطيات الذهب في الإمارات العربية المتحدة اتجاهًا عالميًا أوسع. أضافت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم 863 طنًا من الذهب إلى احتياطياتها الرسمية في عام 2025، وفقًا لمجلس الذهب العالمي، مما يمدد سلسلة شراء استمرت لعدة سنوات وأعادت تشكيل سوق السبائك العالمي.

على الرغم من أنها أقل بقليل من أكثر من 1000 طن تم شراؤها سنويًا في السنوات الثلاث السابقة، إلا أن الطلب القوي المستمر يؤكد الأهمية الهيكلية للذهب في استراتيجيات إدارة الاحتياطيات.

وصل الطلب العالمي على الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5002 طن في عام 2025، بينما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للطلب السنوي على الذهب إلى رقم قياسي بلغ 555 مليار دولار.

كان الارتفاع في أسعار السبائك مثيرًا بنفس القدر، حيث حقق الذهب مكاسب سنوية بنسبة 64 في المائة — وهو أقوى أداء له منذ عام 1979 — مدفوعًا بانخفاض أسعار الفائدة، وتوقعات التيسير النقدي من قبل البنوك المركزية الكبرى بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي، والتوترات الجيوسياسية المستمرة، وارتفاع طلب المستثمرين على الأصول الآمنة.

يقول المحللون إن تراكم الإمارات’ للذهب بشكل كبير يعود إلى عدة اعتبارات استراتيجية.

أولاً، يعمل الذهب كتحوط موثوق به ضد تقلبات العملات والتضخم، خاصة في وقت تتباعد فيه السياسات النقدية العالمية ويبقى التوقعات طويلة الأجل للعملات الاحتياطية الرئيسية غير مؤكدة.

ثانياً، يؤدي الاحتفاظ بنسبة أعلى من الذهب إلى تعزيز مرونة وتنويع احتياطيات النقد الأجنبي، مما يقلل من الاعتماد المفرط على أي عملة واحدة أو فئة أصول واحدة.

كما عزز المشهد الجيوسياسي المستمر — الذي يتسم بالصراعات والتوترات التجارية وتحول التحالفات العالمية — جاذبية الذهب' كأصل احتياطي محايد سياسياً. على عكس السندات السيادية أو العملات الأجنبية، لا يحمل الذهب أي مخاطر طرف مقابل ويبقى بمنأى عن العقوبات أو التحولات السياسية في أي بلد واحد. بالنسبة لاقتصاد متصل عالمياً مثل الإمارات، يوفر هذا طبقة إضافية من الأمن المالي.

علاوة على ذلك، عزز الارتفاع المستمر في أسعار الذهب تقييم الاحتياطيات الحالية، مما ضاعف تأثير المشتريات الجديدة. ومع استمرار تداول السبائك بالقرب من مستوياتها التاريخية وتوقعات السوق التي تشير إلى مزيد من التيسير النقدي عالمياً، من المتوقع أن تحافظ العديد من البنوك المركزية على زخم شراء الذهب حتى عام 2026.

تعكس خطوة الإمارات' أيضاً طموحها الأوسع لتعزيز الاستقرار المالي وتأكيد مكانتها كمركز مالي إقليمي وعالمي. من خلال توسيع حيازاتها من الذهب إلى جانب النمو القوي في الودائع المصرفية والسيولة، يقوم البنك المركزي بشكل فعال ببناء حاجز أقوى ضد الصدمات الخارجية مع مواءمة استراتيجية احتياطياته مع أفضل الممارسات العالمية.

مع تزايد اعتبار البنوك المركزية من الأسواق الناشئة إلى الاقتصادات المتقدمة للذهب كحجر زاوية لإدارة الاحتياطيات على المدى الطويل، فإن الزيادة الحادة في حيازات الإمارات’ من السبائك تشير إلى كل من الحصافة والبصيرة الاستراتيجية — وتسلط الضوء على كيف أصبح المعدن الأصفر مرة أخرى في مركز النظام المالي العالمي.