3700 موظف جديد في مجموعة الإمارات خلال 6 أشهر

قالت المجموعة في نتائج النصف الأول من 2025-26: “كل من طيران الإمارات ودناتا لديهما حملات توظيف مستمرة لدعم متطلباتهما المستقبلية.” وأضاف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: “استثمرت طيران الإمارات ودناتا مليارات لتحسين منتجاتنا وخدماتنا باستمرار، ولإدخال منتجات جديدة إلى السوق، ولتحسين عملياتنا من خلال الابتكار والتكنولوجيا، وللاهتمام بموظفينا الذين يضمنون سلامة ورضا عملائنا. هذه هي جوهر هويتنا.”