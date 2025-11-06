3700 موظف جديد في مجموعة الإمارات خلال 6 أشهر

وظفت مجموعة الإمارات في دبي أكثر من 3,700 موظف خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2025-26، حيث تواصل طيران الإمارات وشركة خدمات المناولة الأرضية دناتا التوظيف وسط خطط التوسع.
قالت المجموعة يوم الخميس إن عدد الموظفين نما بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 124,927 بحلول 30 سبتمبر 2025، من 121,223 في نهاية 31 مارس 2025، بزيادة قدرها 3,704.
قالت المجموعة في نتائج النصف الأول من 2025-26: “كل من طيران الإمارات ودناتا لديهما حملات توظيف مستمرة لدعم متطلباتهما المستقبلية.” وأضاف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: “استثمرت طيران الإمارات ودناتا مليارات لتحسين منتجاتنا وخدماتنا باستمرار، ولإدخال منتجات جديدة إلى السوق، ولتحسين عملياتنا من خلال الابتكار والتكنولوجيا، وللاهتمام بموظفينا الذين يضمنون سلامة ورضا عملائنا. هذه هي جوهر هويتنا.”
طيران الإمارات ودناتا توسعتا بشكل كبير مع نمو قطاع الطيران بشكل هائل في السنوات الأخيرة.
قال سمو الشيخ أحمد: “الطلب العالمي على خدمات النقل الجوي والسفر كان قوياً، رغم الأحداث الجيوسياسية والمخاوف الاقتصادية في بعض الأسواق.”
يرى رئيس مجموعة الإمارات استمرار مرونة الطلب في 2025-26 ويتطلع إلى زيادة السعة لزيادة الإيرادات مع انضمام طائرات A350 الجديدة إلى أسطول طيران الإمارات وافتتاح مرافق جديدة في دناتا.
قال ساج أحمد، المحلل الرئيسي في شركة StrategicAero Research ومقرها لندن، إن أداء النصف الأول لطيران الإمارات يبرز الطلب العالي المستمر والثقة مع استمرارها في استراتيجية النمو العضوي.
“الآن معززة بأسطول كبير من طائرات إيرباص A350 الجديدة التي تعمل جنبًا إلى جنب مع طائرات A380 و777 المجددة التي تتميز بمقصورات الدرجة الاقتصادية الممتازة الحائزة على جوائز، استفادت القوة المالية لطيران الإمارات أيضًا من الاستثمار الذي تواصل القيام به عبر أعمالها”، قال.
يمكن للمرشحين المهتمين بالانضمام إلى طيران الإمارات التقديم من خلال موقعها الإلكتروني أو في الأيام المفتوحة التي تُعقد في مدن مختلفة حول العالم.
في شهري نوفمبر وديسمبر، أدرجت شركة الطيران العديد من المدن على موقعها الإلكتروني لتوظيف الأيام المفتوحة بما في ذلك سكوبي (مقدونيا)، بوخارست (رومانيا)، أوكلاند (نيوزيلندا)، برشلونة (إسبانيا)، لشبونة (البرتغال)، كلوج نابوكا (رومانيا)، لندن (المملكة المتحدة)، ملبورن (أستراليا)، فيينا (النمسا)، نيوكاسل (المملكة المتحدة)، بورتو (البرتغال)، فالنسيا (إسبانيا) والعديد من المدن الأخرى.