3.7 مليار درهم صافي دخل "طاقة" في النصف الأول

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، عن تحقيق صافي دخل بلغ 3.7 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، مما يعكس قوتها المستمرة في المرافق الأساسية وحضورها الدولي المتنامي على الرغم من الرياح المعاكسة في السوق.
سجلت المجموعة زيادة في الإيرادات بنسبة 4.5% على أساس سنوي لتصل إلى 28.4 مليار درهم إماراتي خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف النقل في قطاع النقل والتوزيع. وحافظت ربحية أعمال المرافق على قوتها، على الرغم من أن النتائج الإجمالية تأثرت سلبًا بالانخفاض المتوقع في إنتاج النفط والغاز بعد توقف الإنتاج من أربعة أصول في المملكة المتحدة، وانخفاض أسعار النفط، وارتفاع تكاليف التمويل، والبنود غير المتكررة. وانخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 11% لتصل إلى 10.2 مليار درهم إماراتي.
واصلت "طاقة" استراتيجيتها للنمو الدولي، حيث عززت مشاريعها وعمليات استحواذها في مناطق جغرافية متعددة. وفي المغرب، وقّعت الشركة اتفاقيات مع شركاء وطنيين ومن القطاع الخاص لتسريع تطوير البنية التحتية المتكاملة للكهرباء والمياه، بما في ذلك توليد الطاقة بالغاز والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، ونقلها. وتمثل هذه المشاريع استثمارًا محتملًا بقيمة حوالي 52 مليار درهم إماراتي.
في آسيا الوسطى، استكملت طاقة، بالتعاون مع مبادلة، عملية الاستحواذ على مجمع تاليمارجان للطاقة في أوزبكستان، والذي تبلغ قدرته 875 ميجاوات، مسجلةً بذلك دخولها إلى أحد أسرع أسواق الطاقة نموًا في المنطقة. وفي المملكة المتحدة، واصلت طاقة ترانسميشن دمج شركة ترانسميشن إنفستمنت التي استحوذت عليها مؤخرًا، والتي تدير أصولًا بقيمة 15 مليار درهم إماراتي (3 مليارات جنيه إسترليني) تقريبًا عبر 11 مشروعًا بحريًا لنقل الكهرباء، معززةً بذلك دورها في توسيع شبكة الكهرباء الحيوية لدعم التحول في قطاع الطاقة.
في هولندا، نقلت طاقة منصة الغاز P18-A والأصول المرتبطة بها إلى بورثوس، داعمةً بذلك أول منشأة رئيسية لالتقاط الكربون وتخزينه في أوروبا. وفي الوقت نفسه، في اليونان، وسّعت مصدر - التي تُعدّ طاقة شريكًا فيها - حضورها من خلال الاستحواذ الكامل على شركة تيرنا إنرجي، الشركة الرائدة في تطوير الطاقة المتجددة. كما أصدرت مصدر سندات خضراء بقيمة مليار دولار أمريكي ضمن إطار التمويل الأخضر لتمويل مشاريع طاقة متجددة جديدة، مؤكدةً بذلك هدفها المتمثل في تحقيق 100 جيجاواط من الطاقة المتجددة العالمية بحلول عام 2030.
على الصعيد المحلي، واصلت "طاقة" تعزيز قدرتها الإنتاجية ومرونتها في البنية التحتية للطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالشراكة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، وقّعت "طاقة" اتفاقية شراء طاقة لتحويل محطة الشويهات 1 من محطة توليد مشترك إلى محطة طاقة احتياطية مرنة، مما يُتيح دمجًا أكبر لمصادر الطاقة المتجددة في شبكة أبوظبي، ويُحسّن استقرار الطلب خلال فترات الذروة. يأتي ذلك في أعقاب الاتفاقية السابقة لمشروع الظفرة الحراري بقدرة 1 جيجاواط، المصمم لتوفير سعة إضافية قابلة للتوزيع لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.
صرح رئيس مجلس الإدارة، محمد حسن السويدي، في بيان، بأن أداء "طاقة" في النصف الأول من العام أبرز دورها كعامل تمكين رئيسي لتطوير البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى الصعيد الدولي. وأضاف: "إلى جانب الاستثمار المستدام في البنية التحتية المحلية للطاقة والمياه، فإن حضورنا الدولي المتنامي، بما في ذلك خططنا في المغرب، يعزز التزام "طاقة" بتوفير إمدادات موثوقة وفعالة من الطاقة والمياه على نطاق واسع". وتابع: "مع تطور أعمالنا، يظل تركيزنا منصبًا على التنفيذ المنضبط وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا، مع دعم أهداف التحول الأوسع في مجال الطاقة والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق التي نعمل فيها".
صرح جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب، بأن هذه النتائج تعكس مرونة نموذج خدمات المرافق المتكاملة لشركة "طاقة". وأضاف: "على الرغم من التحديات، واصلنا تحقيق تقدم ملموس في المشاريع ذات الأولوية في قطاعات التوليد والمياه والنقل، مما عزز مرونة الشبكة ووسع نطاق أعمالنا العالمية. وتعزز هذه الخطوات مكانة "طاقة" كشريك موثوق في حلول الطاقة والمياه واسعة النطاق، إقليميًا وعالميًا".
خفضت المجموعة إجمالي ديونها إلى 61.7 مليار درهم إماراتي من خلال سداد أقساط مجدولة واستحقاق سندات الشركة، مع تخصيص 5.2 مليار درهم إماراتي من النفقات الرأسمالية لمشاريع توليد الطاقة المرنة، وتحديثات النقل، ومشاريع تحلية المياه الاستراتيجية. ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح مؤقتة للربع الثاني بواقع 0.75 فلس للسهم.
وقالت طاقة إنها ستواصل تركيزها على توسيع حلول الطاقة والمياه منخفضة الكربون، وتعزيز البنية التحتية للشبكة وتمكين التحول في مجال الطاقة في أسواقها.