3.7 مليار درهم صافي دخل "طاقة" في النصف الأول

صرح رئيس مجلس الإدارة، محمد حسن السويدي، في بيان، بأن أداء "طاقة" في النصف الأول من العام أبرز دورها كعامل تمكين رئيسي لتطوير البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى الصعيد الدولي. وأضاف: "إلى جانب الاستثمار المستدام في البنية التحتية المحلية للطاقة والمياه، فإن حضورنا الدولي المتنامي، بما في ذلك خططنا في المغرب، يعزز التزام "طاقة" بتوفير إمدادات موثوقة وفعالة من الطاقة والمياه على نطاق واسع". وتابع: "مع تطور أعمالنا، يظل تركيزنا منصبًا على التنفيذ المنضبط وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا، مع دعم أهداف التحول الأوسع في مجال الطاقة والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق التي نعمل فيها".