36.7 مليار درهم دخل "الإمارات دبي الوطني"خلال 9 أشهر

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أحد أكبر المجموعات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط، عن تحقيق دخل بلغ 36.7 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مدفوعاً بنمو قوي في كل من الدخل من الفوائد والدخل غير الممول عبر جميع المناطق الجغرافية والقطاعات.
ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 25.5 مليار درهم إماراتي، مما يعكس "نموًا استثنائيًا في القروض والودائع" عوض تأثير انخفاض أسعار الفائدة العالمية. وارتفعت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 6% لتصل إلى 23.4 مليار درهم إماراتي، على الرغم من انخفاض عمليات الاسترداد خلال الربع الثالث.
تأتي هذه النتائج في الوقت الذي تُعمّق فيه المجموعة استراتيجيتها للتوسع الإقليمي والدولي، والتي تجلّت في استحواذها التاريخي على حصة 60% في بنك RBL الهندي من خلال إصدار أسهم تفضيلية بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، وهو أكبر استثمار أجنبي مباشر في قطاع الخدمات المالية في الهند حتى الآن. بهذه الصفقة، التي أُعلن عنها في 18 أكتوبر، سيصبح بنك الإمارات دبي الوطني المساهم الأكبر في بنك RBL بمجرد الحصول على الموافقات التنظيمية، ومن المتوقع إتمامها بحلول الربع الثاني من عام 2026. كما سيدمج البنك فروعه الثلاثة الحالية في الهند مع بنك RBL، ليُنشئ بذلك "شركة تابعة لبنك أجنبي مُدرجة" للاستحواذ على أسواق التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ذات النمو المرتفع في الهند.
قال هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة، إن هذه النتائج تُبرز مرونة بنك الإمارات دبي الوطني وريادته. وأضاف: "حققنا دخلاً قدره 36.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 12%، مدفوعاً بنمو القروض القائمة ومزيج الودائع الجيد. وحقق الإقراض نمواً قياسياً بلغ 99 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، في ظل استمرارنا في توسيع حصتنا السوقية في دولة الإمارات العربية المتحدة وأسواقنا الرئيسية الأخرى".
ارتفع رصيد قروض البنك بشكل غير مسبوق ليصل إلى 99 مليار درهم، بزيادة قدرها 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت الودائع بمقدار 94 مليار درهم (14%)، مدعومةً بزيادة قدرها 56 مليار درهم في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة. ويعكس الأداء القوي للمجموعة الظروف الاقتصادية المزدهرة، وبيئة الائتمان المتينة، والاستثمارات الاستراتيجية في الخدمات الرقمية التي تركز على العملاء.
صرح الرئيس التنفيذي للمجموعة، شاين نيلسون، بأن الأداء القياسي والاستثمار في الهند يعززان التوجه الاستراتيجي للمجموعة. وأضاف: "يُعدّ استثمارنا البالغ 3 مليارات دولار أمريكي في بنك RBL دليلاً على ثقتنا بالاقتصاد الهندي الديناميكي وطموحنا لترسيخ حضور بنك الإمارات دبي الوطني في أسواقنا الرئيسية. وتعكس قدرة المجموعة على تنمية دخلها بشكل كبير فوائد استثماراتنا الاستراتيجية في التواجد الإقليمي، والابتكار الرقمي، والذكاء الاصطناعي المُولّد".
صرح باتريك سوليفان، الرئيس المالي للمجموعة، بأن الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة ارتفعت بنسبة 10% على أساس سنوي، مدفوعةً بمتانة الدخل في ظل بيئة أسعار فائدة منخفضة. وأضاف: "ارتفعت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 6% لتصل إلى 23.4 مليار درهم، مدعومةً بنمو قوي في الأصول وضبط التكاليف. كما قمنا برفع توقعاتنا لنمو القروض إلى أقل من 20% بعد ارتفاع الطلب خلال الربع الثالث". وأضاف أن نسبة القروض المتعثرة لدى البنك تحسنت إلى 2.5% بفضل استمرار الاتجاهات الائتمانية الجيدة.
يكتسب توجه بنك الإمارات دبي الوطني نحو استراتيجية "البيانات أولاً، التركيز على الخدمات الرقمية" زخمًا متزايدًا. تخدم منصته الرقمية ENBD X الآن أكثر من 2.4 مليون مستخدم نشط في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بزيادة قدرها 49% منذ عام 2023. وقد عززت منصة الثروات الرقمية التابعة للمجموعة، بأصول مُدارة تزيد عن 53 مليار دولار أمريكي، وحجم تداول أسهم محلية يزيد عن 5 مليارات درهم إماراتي خلال عامها الأول، ريادتها في مجال إدارة الثروات.
في المملكة العربية السعودية، واصل بنك الإمارات دبي الوطني تحقيق أداء متفوق، حيث ارتفع الإقراض بنسبة 38% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. وتتوقع المجموعة افتتاح فرعين إضافيين في المملكة بحلول نهاية العام، ليصل إجمالي فروعها إلى 23 فرعًا. كما حقق بنك الإمارات الإسلامي، الذراع الإسلامي للمجموعة، أرباحًا قياسية بلغت 3.2 مليار درهم قبل الضرائب، مما عزز مكانته كجهة رائدة في مجال التمويل الإسلامي.
حافظ بنك الإمارات دبي الوطني على صدارته في إصدار التمويل المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وحصل على أعلى تصنيف للمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بين البنوك الإقليمية من ستاندرد آند بورز جلوبال. ومولت المجموعة وسهّلت معاملات مستدامة تجاوزت قيمتها 8 مليارات دولار أمريكي خلال هذه الفترة. كما أصدر بنك الإمارات الإسلامي أول صكوك مرتبطة بالاستدامة في العالم بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، مما عزز تكامل المجموعة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتمويل الإسلامي.