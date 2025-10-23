36.7 مليار درهم دخل "الإمارات دبي الوطني"خلال 9 أشهر

تأتي هذه النتائج في الوقت الذي تُعمّق فيه المجموعة استراتيجيتها للتوسع الإقليمي والدولي، والتي تجلّت في استحواذها التاريخي على حصة 60% في بنك RBL الهندي من خلال إصدار أسهم تفضيلية بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، وهو أكبر استثمار أجنبي مباشر في قطاع الخدمات المالية في الهند حتى الآن. بهذه الصفقة، التي أُعلن عنها في 18 أكتوبر، سيصبح بنك الإمارات دبي الوطني المساهم الأكبر في بنك RBL بمجرد الحصول على الموافقات التنظيمية، ومن المتوقع إتمامها بحلول الربع الثاني من عام 2026. كما سيدمج البنك فروعه الثلاثة الحالية في الهند مع بنك RBL، ليُنشئ بذلك "شركة تابعة لبنك أجنبي مُدرجة" للاستحواذ على أسواق التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ذات النمو المرتفع في الهند.