367 ألف درهم غرامة "فيداس للتسويق"للعروض المالية الخادعة

وأعلنت الهيئة أن شركة فيداس للتسويق أجرت عروضاً ترويجية غير مصرح بها لأفراد في مركز دبي المالي العالمي، وانخرطت في سلوك مضلل وخادع من خلال الادعاء بأن بعض الكيانات في مجموعة"مولتي جروب" Multibank Group خاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، بينما في الواقع لم تكن أي من الكيانات المروجة خاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية.