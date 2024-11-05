367 ألف درهم غرامة "فيداس للتسويق"للعروض المالية الخادعة
فرضت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم الثلاثاء غرامة قدرها 100 ألف دولار أمريكي (367 ألف درهم) على شركة "فيداس إنترناشيونال ماركتنج مانجمنت" بسبب "العروض المالية غير المصرح بها والخادعة المتعلقة بمجموعة مولتي بنك".
وأعلنت الهيئة أن شركة فيداس للتسويق أجرت عروضاً ترويجية غير مصرح بها لأفراد في مركز دبي المالي العالمي، وانخرطت في سلوك مضلل وخادع من خلال الادعاء بأن بعض الكيانات في مجموعة"مولتي جروب" Multibank Group خاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، بينما في الواقع لم تكن أي من الكيانات المروجة خاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية.
وقال "إيان جونستون"، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "إن الحفاظ على نزاهة وسمعة مركز دبي المالي العالمي يعد من أهم أولوياتنا. ولن تتردد سلطة دبي للخدمات المالية في اتخاذ الإجراءات ضد الشركات التي تضلل الجمهور بشأن وضعها التنظيمي أو موقعها، واتخاذ الخطوات اللازمة لردع مثل هذا السلوك".
وتقدم مجموعة "مولتي بنك" منصات للتداول، ولم تتهم سلطة دبي للخدمات المالية مجموعة "مولتي بنك" نفسها بارتكاب مخالفات في القرار.
في 2 يونيو 2024، طعنت شركة Vedas Marketing في الاستنتاجات الواردة في قرار سلطة دبي للخدمات المالية بإحالتها إلى محكمة الأسواق المالية. ومع ذلك، أصدرت محكمة الأسواق المالية توجيهًا في 22 يوليو 2024، بضرورة شطب المرجع بسبب فشل شركة Vedas Marketing في دفع رسوم التسجيل المطلوبة للإحالة.
وفي النصف الأول من عام 2024، قامت سلطة دبي للخدمات المالية بترخيص 61 شركة جديدة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ليصل إجمالي عدد الكيانات الخاضعة للتنظيم إلى 837.
وشهد قطاع إدارة الثروات زيادة بنسبة 62% في عدد الكيانات المرخصة، مما عزز مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز رئيسي للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول في المنطقة. كما يستضيف مركز دبي المالي العالمي الآن 27 من أصل 29 بنكاً عالمياً مهماً للنظام المصرفي، مما يؤكد دوره الحاسم في الشبكة المصرفية العالمية.