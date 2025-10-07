362 مليون درهم ثمناً لقطعة أرض على قناة دبي المائية

يواصل سوق العقارات في دبي تسجيل أرقام قياسية جديدة حيث تم بيع قطعة أرض رئيسية على الواجهة البحرية على قناة دبي المائية في منطقة الخليج التجاري مؤخراً مقابل مبلغ قياسي بلغ 362 مليون درهم، مما يعكس سوقاً لا يزال يتمتع بسيولة استثنائية.
يقع المشروع على قناة دبي المائية ويعتبر من بين آخر الفرص الحقيقية المطلة على القناة في منطقة الخليج التجاري، ويوفر الموقع الزاوي منصة مثالية لمشروع متعدد الاستخدامات وتجارة التجزئة المتميزة.
يُطلّ المشروع مباشرةً على ممشى القناة، مما يُتيح سهولة المشي وركوب الدراجات، مع روابط سريعة إلى شارعي الشيخ زايد والخيل. وستُسهم المحطات المُخطط لها على مسار زعبيل، والخط الذهبي، والخط السريع، ضمن نطاق 500 متر تقريبًا، في تعزيز الربط.
يواصل الخليج التجاري في دبي ترسيخ مكانته كواحد من أكثر الوجهات العقارية رواجًا في المدينة، مدفوعًا بطلب قوي من المستثمرين والمشاريع الحضرية الاستراتيجية. ووفقًا لبيانات السوق الأخيرة، ارتفعت أسعار قطع الأراضي في الخليج التجاري بنسبة تقارب 16.7% على أساس سنوي، حيث ارتفع متوسط الأسعار من 1800 درهم إلى 2100 درهم للقدم المربع. ويعكس هذا الارتفاع ثقة متزايدة بقيمة المنطقة على المدى الطويل، لا سيما للمشاريع متعددة الاستخدامات والمشاريع التجارية.
وكان بائع الأرض هو شركة المكارب القابضة، وتمت الصفقة بواسطة شركة دريفن | فوربس جلوبال بروبرتيز.
قال عبد الله العجاجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة دريفن | فوربس جلوبال بروبرتيز: "تشهد أسواق الأراضي السكنية والعقارية في دبي نموًا وتطورًا مستمرين. نشهد إقبالًا ثابتًا، وعرضًا منضبطًا، وتفضيلًا واضحًا لأفضل المواقع، لا سيما على الواجهة البحرية، دون أي مؤشرات على التباطؤ".
لا يزال المطورون يواجهون محدودية في عدد قطع الأراضي الرئيسية، مع ندرة استثنائية في المواقع المطلة على الواجهة البحرية. ولا يزال الخليج التجاري أحد أكثر المجمعات السكنية مبيعًا في دبي، مدعومًا بنشاط قوي في عمليات البيع على الخارطة. ويُفسر هذا السياق من محدودية العرض والطلب الدائم سعر الأرض القياسي البالغ 362 مليون درهم لموقع بهذا الحضور والحجم.
وفقًا لبيانات DXBInteract، يبلغ متوسط سعر القدم المربع في قطاع الأعمال حاليًا حوالي 2,434 درهمًا إماراتيًا، بزيادة قدرها 7.3% على أساس سنوي. وقد سُجِّل ما مجموعه 10,682 معاملة هذا العام، بزيادة قدرها 19.4% على أساس سنوي.
وتكمن جاذبية المنطقة في موقعها المركزي وقربها من وسط مدينة دبي ومحفظتها المتنامية من المشاريع السكنية والتجارية الفاخرة.
قالت لينا علاء، الشريك المساعد في Driven | Forbes Global Properties، والتي عملت كمستشارة لشركة Mukarrib Holdings: "بين المساحة القابلة للبناء والارتفاع والموقع، هناك مساحة حقيقية لتصميم شيء مميز".
وأضاف كيانوش داربان، الشريك المساعد في Driven | Forbes Global Properties: "إنه نوع المعيشة على الواجهة البحرية الذي يطلبه المشترون والعلامات التجارية العالمية باستمرار: جودة عالية، وسهولة الاستمتاع، واتصالات جيدة".
بالنظر إلى المستقبل، يتوقع المحللون استمرار الزخم التصاعدي، مدعومًا بنمو اقتصاد دبي، وزيادة الاستثمار الأجنبي، وسعي المدينة لتصبح مركزًا تجاريًا عالميًا. ومع استمرار تطوير البنية التحتية وتحسين الواجهة البحرية، من المتوقع أن يظل الخليج التجاري حجر الزاوية في مسيرة نمو القطاع العقاري في دبي.