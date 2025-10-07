362 مليون درهم ثمناً لقطعة أرض على قناة دبي المائية

قال عبد الله العجاجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة دريفن | فوربس جلوبال بروبرتيز: "تشهد أسواق الأراضي السكنية والعقارية في دبي نموًا وتطورًا مستمرين. نشهد إقبالًا ثابتًا، وعرضًا منضبطًا، وتفضيلًا واضحًا لأفضل المواقع، لا سيما على الواجهة البحرية، دون أي مؤشرات على التباطؤ".