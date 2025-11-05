3600 درهم ثمن كوب.. الإمارات تعيد تعريف الفخامة في رشفة قهوة

مع توقع نمو السوق بنسبة 8.4% سنوياً حتى 2029 وأكثر من 8800 مقهى في أنحاء الإمارات، تحوّل مشهد القهوة من مجرد ظاهرة عابرة إلى عنصر هوية أساسي.

إذا كان هناك طقس يعبر عن إيقاع وشخصية الحياة الحديثة في الإمارات، فهو “مشوار القهوة”. فبدايته كانت محطة لشرب الكافيين، وتحولت اليوم إلى منظومة أعمال مزدهرة.

من المحامص الحرفية والمقاهي المتخصصة إلى تقنيات التحضير المنزلي المتطورة، أصبح تناول القهوة هنا تجربة مخصصة، قابلة للنقاش، معبرة عن ذوق شخصي، وتُعرض بفخر عند أهلها. سوق القهوة في الإمارات يتوقع نمو 8.4% سنوياً حتى 2029 مع أكثر من 8800 مقهى—وتحول المشهد من مجرد موضة إلى شكل من أشكال الهوية المجتمعية.

اليوم، لم يعد المستهلكون يبحثون عن الراحة فقط؛ بل عن الانتماء والحِرفة والأصالة وتلك العلامة التجارية التي تعكسها. والهوس بالقهوة ينتقل تدريجياً إلى المنازل، حيث يستثمر السكان في آلات التحضير الفاخرة وحبوب القهوة المحمصة يدوياً لتكرار أجواء المقاهي في غرفة المعيشة.

اتصال أبعد من الكافيين

يقول إسماعيل الفران، مالك الامتياز الإقليمي لمقهى Black Sheep Coffee: النجاح في سوق القهوة الإماراتية يبدأ من الأصالة والحضور الفعلي. “لم يعد الناس يريدون مجرد دفعة كافيين—they يريدون مكاناً يشعرون فيه بأنهم جزء من مجتمع مترابط وحقيقي. مع كل هذا التنوع الثقافي، أصبحت المقاهي محطات يومية تبني الانتماء.”

لـ Black Sheep Coffee، الجرأة هي أساس العلامة التجارية—حتى في اعتمادها على حبوب الروبوستا بنسبة 100% في سوق تسيطر عليه العربيا. “لم نأتِ لنلعب بأمان.”

“نمتاز بأفضل الحبوب، باريستا شغوفين، ومساحات أشبه بورش الإبداع لا مجرد مقهى. نتذكر اسمك وقصتك—العناية جزء من هويتنا.”