3.6 مليون درهم غرامة وحظر نهائي على مصرفي سابق في دبي بسبب سلوك مضلل

بالإضافة إلى الغرامة المالية، قررت سلطة دبي للخدمات المالية حظر "جيورجيو" من تولي أي منصب أو العمل في أي شركة مرخصة من قبلها، كما منعته من تقديم خدمات مالية في مركز دبي المالي العالمي.

وذكرت الهيئة أن "جيورجيو" كان يفتقر إلى النزاهة ولم يكن مؤهلاً للعمل في القطاع المالي بمركز دبي المالي العالمي، ومن بين الانتهاكات التي ارتكبها المصرفي السابق "جيورجيو"، كشفت التحقيقات أنه: