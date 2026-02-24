356 مليون درهم أرباح "تاكسي دبي" و53 مليون رحلة

ارتفع صافي أرباح شركة تاكسي دبي (DTC)، خدمة سيارات الأجرة والليموزين الرائدة في دبي’، بنسبة 7 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 356.1 مليون درهم في عام 2025، ارتفاعاً من 331.3 مليون درهم في عام 2024. كما وافق مجلس إدارة الشركة’ على توزيع أرباح نهائية للنصف الثاني من عام 2025 بقيمة 142 مليون درهم، أي ما يعادل 5.68 فلس للسهم الواحد.

يأتي ذلك بعد توزيع أرباح مؤقتة بقيمة 160.7 مليون درهم للنصف الأول من عام 2025، والتي تم توزيعها في أغسطس، ليصل إجمالي الأرباح الموزعة إلى 302.7 مليون درهم، أي ما يعادل 12.11 فلس للسهم الواحد، بزيادة قدرها 7.5 بالمائة مقارنة بالعام السابق.

53 مليون رحلة تاكسي وليموزين

شهدت الشركة قفزة بنسبة 8 بالمائة في رحلات سيارات الأجرة والليموزين، مسجلة 53 مليون رحلة في عام 2025. ارتفعت إيرادات الشركة’ بنسبة 13 بالمائة في عام 2025 لتصل إلى 2.47 مليار درهم، وأظهرت بشكل عام أداءً تشغيلياً ومالياً قوياً بعد عامين فقط من طرحها للاكتتاب العام.

قامت شركة تاكسي دبي (DTC)، وهي جزء من هيئة الطرق والمواصلات (RTA) بدبي، بتوسيع أساطيل سيارات الأجرة والليموزين ودراجات التوصيل، مما ساعد في تحقيق أدائها المالي القوي. اعتباراً من ديسمبر 2025، وصل أسطول سيارات الأجرة التشغيلي إلى 6,217 مركبة، منها 525 مركبة كهربائية بالكامل.

واصلت خدمة سيارات الأجرة هيمنتها على سوق سيارات الأجرة في دبي، محتفظة بحصة 45 بالمائة خلال عام 2025. حقق قطاع سيارات الأجرة نمواً بنسبة 11 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 2.14 مليار درهم. كما سجل قطاع الليموزين نمواً مستقراً في الإيرادات بنسبة 4 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 128.9 مليون درهم، بينما شهد قطاع الحافلات نفس النسبة ليصل إلى 1224 مليون درهم.

كما دعم شراكتها مع Bolt، وهي شركة تنقل متعددة الجنسيات إستونية، نشاطها في طلب السيارات عبر التطبيقات، حيث زادت الرحلات بنسبة 24 بالمائة لتصل إلى 20.8 مليون رحلة.

ارتفعت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 652 مليون درهم، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع أحجام الرحلات، واستمرار نمو الإيرادات، والانضباط المستمر في التكاليف.

توسيع الأسطول

قال منصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي للشركة، إن شركة سيارات الأجرة استثمرت في توسيع أسطولها، مع التركيز على المركبات الذكية والصديقة للبيئة. وأضاف أن أداء شركة تاكسي دبي لعام 2025 هو الأول ضمن استراتيجيتها المؤسسية الخمسية، والتي حققت نتائج مالية قوية. في عام 2024، أطلقت شركة تاكسي دبي استراتيجية مؤسسية جديدة مدتها خمس سنوات تهدف إلى تعزيز مكانتها كمشغل التنقل الرائد في المنطقة.

“نحن نواصل التركيز على توسيع شبكتنا وتطوير قدراتنا التكنولوجية من خلال الاستثمار الموجه والابتكار والشراكات الاستراتيجية التي تدعم بشكل مباشر رؤية التنقل الذكي لدبي والإمارات العربية المتحدة ككل،” قال عبد المحسن كلبات، رئيس مجلس إدارة شركة تاكسي دبي.

تأسست شركة تاكسي دبي عام 1994، وهي المزود الرائد لحلول التنقل في دبي، بأكثر من 11,000 مركبة، بما في ذلك 6,200 سيارة أجرة.