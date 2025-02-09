35 مليار درهم مبيعات سوق العقارات بدبي في يناير

كما ازدهر قطاع العقارات على المخطط في عام 2024، مع إطلاق أكثر من 470 مشروعًا جديدًا، بمعدل أكثر من مشروع جديد يوميًا. ويركز المطورون بشكل متزايد على خيارات الإسكان المستدامة وبأسعار معقولة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لمجتمع المغتربين في المدينة والتوافق مع مبادرات الاستدامة العالمية. وفي عام 2024، شكلت الشقق 77 في المائة من المشاريع المكتملة، مع تشكيل المنازل والفيلات 17 في المائة و6.0 في المائة على التوالي. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه نحو المعيشة الرأسية مع تسارع التحضر.