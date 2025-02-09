35 مليار درهم مبيعات سوق العقارات بدبي في يناير
بدأ قطاع العقارات في دبي العام الجديد بنشاط ملحوظ، مسجلاً أداءً قوياً يؤكد مرونة الإمارة وثقة المستثمرين، بحسب خبراء العقارات.
وبحلول عام 2025، سجل السوق مبيعات مذهلة بقيمة 35 مليار درهم عبر 13019 معاملة في يناير وحده، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 5.0 في المائة على أساس شهري مقارنة بديسمبر 2024. ويشير هذا الارتفاع إلى مشهد عقاري مزدهر حيث يواصل المشترون التدفق على العروض العقارية الديناميكية في المدينة.
ومن الاتجاهات البارزة في أداء الشهر الماضي هيمنة العقارات على المخطط، والتي شكلت 56% من إجمالي المبيعات. ويوضح هذا التفضيل المستمر للمشاريع التي تم إطلاقها حديثًا الطلب القوي من المشترين، وهو الاتجاه الذي من المتوقع أن يستمر طوال العام. وقد برزت شركات رائدة في الصناعة مثل إعمار وشوبا وداماك ودانوب كلاعبين رئيسيين في قطاع العقارات على المخطط، مستفيدة من الرغبة في حلول الإسكان المبتكرة والحديثة.
وعلى الرغم من أرقام المبيعات المزدهرة، فقد شهد السوق تصحيحًا طفيفًا في الأسعار في يناير. وانخفض متوسط السعر للقدم المربع بنسبة 0.57 في المائة على أساس شهري، ليستقر عند 1484 درهمًا إماراتيًا. ويأتي هذا التعديل المتواضع بعد ذروة في ديسمبر 2024، مما يشير إلى مرحلة استقرار نموذجية وليس تباطؤًا. وبلغ متوسط أسعار البيع عبر أنواع العقارات المختلفة 1.75 مليون درهم للشقق، و2.67 مليون درهم للمنازل، و7.18 مليون درهم للفلل، مما يعكس مجموعة متنوعة من الخيارات المتاحة للمشترين.
أعلنت شركة "بيترهومس" Betterhomes، وهي شركة رائدة في مجال الوساطة العقارية، عن زيادة بنسبة 56% في عدد العملاء المحتملين مقارنة بالشهر السابق، مما يشير إلى الطلب القوي في جميع أنحاء السوق. وكانت غالبية المعاملات مدفوعة بتمويل الرهن العقاري، مما يسلط الضوء على الدور المتزايد للمستثمرين والمستخدمين النهائيين في تشكيل ديناميكيات السوق.
وتضمنت الأحياء الأكثر طلبًا من قبل مشتري الشقق أبراج بحيرات جميرا، وخليج الأعمال، ودبي مارينا. أما بالنسبة للفلل، فقد كانت المناطق الشعبية هي دبي لاند، والمرابع العربية، وداماك هيلز 2. ويشير هذا الاتجاه إلى استمرار تفضيل المجتمعات الراسخة، التي توفر وسائل الراحة العصرية وإمكانات الاستثمار.
وبالنظر إلى المستقبل، تظل التوقعات لسوق العقارات في دبي إيجابية للغاية. ووفقًا لتوقعات Betterhomes، من المتوقع أن يستكمل المطورون بناء 72.365 وحدة سكنية في عام 2025، وهو ما يمثل زيادة مذهلة بنسبة 171% عن العام السابق. ويشير هذا الارتفاع في العرض الجديد إلى النمو الحضري المستمر في دبي والتزام المطورين بتلبية متطلبات السكان المتزايدين بسرعة.
كما ازدهر قطاع العقارات على المخطط في عام 2024، مع إطلاق أكثر من 470 مشروعًا جديدًا، بمعدل أكثر من مشروع جديد يوميًا. ويركز المطورون بشكل متزايد على خيارات الإسكان المستدامة وبأسعار معقولة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لمجتمع المغتربين في المدينة والتوافق مع مبادرات الاستدامة العالمية. وفي عام 2024، شكلت الشقق 77 في المائة من المشاريع المكتملة، مع تشكيل المنازل والفيلات 17 في المائة و6.0 في المائة على التوالي. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه نحو المعيشة الرأسية مع تسارع التحضر.
وتظل المناطق الرئيسية مثل قرية جميرا الدائرية ومدينة محمد بن راشد وخليج الأعمال نقاط محورية للمستثمرين والمستخدمين النهائيين. ومن المتوقع أن يشهد الربع الأول من عام 2025 تسليمات كبيرة، خاصة في سوبها هارتلاند وأرجان وقرية جميرا الدائرية، مما يساهم في النشاط النابض بالحياة في السوق.
وقال المحللون إنه مع استقرار السوق واستيعاب ما يقدر بنحو 163 ألف وحدة سكنية جديدة بين عامي 2025 و2026، من المتوقع أن تظل الأسعار مستقرة، مما يعزز بيئة السوق المتوازنة. وفي حين قد تحدث تقلبات طفيفة في الأسعار، فمن المتوقع أن تحافظ أساسيات السوق الأساسية - المدعومة بالنمو الاقتصادي والاستثمارات الاستراتيجية - على ثقة المستثمرين.
وقال محلل أول في شركة كوندور ديفلوبرز: "في حين من المتوقع حدوث تقلبات طفيفة في الأسعار، تظل أساسيات السوق قوية. ومع النمو الاقتصادي والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية، من المرجح أن تظل ثقة المستثمرين سليمة".
وأضاف أن "إدخال وحدات جديدة لن يلبي طلب المشترين فحسب، بل سيعزز أيضاً تنوع العروض في السوق، وتلبية احتياجات قطاعات مختلفة من الإسكان بأسعار معقولة إلى الفيلات الفاخرة".
وتظل معنويات المستثمرين متفائلة، بدعم من خيارات التمويل التنافسية وظروف السوق المواتية. وكانت غالبية المعاملات في يناير مدفوعة بتمويل الرهن العقاري، مما يشير إلى مشاركة قوية من المشترين المحليين والدوليين. ووفقًا لدانييل روجرز، أحد كبار مستشاري العقارات، "يواصل سوق العقارات في دبي جذب المستثمرين العالميين نظرًا لموقعها الاستراتيجي وأساسياتها الاقتصادية القوية وبيئة تنظيمية مواتية".