3.5 مليار درهم لـ"ديستريكت 11" العقاري بالشارقة
استعرضت شركة "المروان للتطوير العقاري" خلال مشاركتها في معرض "ايكرس 2025" مشروعها الرائد "ديستريكت 11" الواقع في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر أن يتم إطلاق المشروع رسمياً في الأسواق المحلية والعالمية خلال الربع الثاني من العام الجاري.
ويتمتع مشروع "ديستريكت 11" بموقع مميز على شارع الشيخ محمد بن زايد (311)، على بعد 5 دقائق فقط من مطار الشارقة الدولي ومدينة الشارقة الجامعية. وهذا القرب يجعله مركزاً مثالياً لجذب المواهب والمحترفين من الجامعات. كما يقع المشروع على مسافة قريبة من مركز مدينة الزاهية، وحي الزاهية السكني، وغيرها من المناطق البارزة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يبعد 25 دقيقة فقط عن برج خليفة ووسط مدينة دبي. وستشمل المراحل المستقبلية خدمات حافلات النقل المكوكية والنقل بطائرات الهليكوبتر لضمان التنقّل السلس عبر الإمارات.
ويمتد المشروع على مساحة 3 ملايين قدم مربعة ويضم 11 مبنى مع 200 وحدة تجارية، ويشمل مساحات تجارية ومرافق مخصصة للأعمال والعائلات مثل دور الحضانة، والمعاهد المتخصصة، ومراكز الرعاية الصحية. ويهدف المشروع إلى صياغة مفاهيم المكاتب الذكية والأعمال التجارية المستقبلية، وقد تم تصميمه للتكيّف مع الهندسة المعمارية المستقبلية للأعمال.
وقال "مروان الزعيم" رئيس مجلس إدارة مجموعة "المروان": "نهدف من خلال مشاركتنا في معرض "إيكرس" إلى تقديم "ديستريكت 11" كمعاينة قبل إطلاقه رسمياً. تم تصميم المشروع بأسلوب عصري يركز على المستقبل وخدمات ذكية متكاملة، ويوفر بيئة عمل ديناميكية تم تطويرها بالتعاون مع شركات تصميم عالمية. إنه يمثل فرصة لا مثيل لها للمستثمرين ورجال الأعمال على حد سواء".
وأكّد "الزعيم" أن الشارقة تتمتع بسمعة طيبة كوجهة صديقة للمستثمرين وبيئة أعمال جذابة، كما أكّد على أن سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة قطاع جاذب للغاية على المستوى الإقليمي والعالمي.
ويضم المشروع متاجر بيع بالتجزئة ومراكز لإدارة الأعمال، وقاعات اجتماعات، ومكاتب، ومطاعم، ومقاهي لتلبية احتياجات الموظفين والزوار، كما يضم منطقة انتظار سيارات ضخمة تمتد على مساحة مليون قدم مربعة، ومجهزة بمحطات شحن للسيارات الكهربائية، لضمان راحة زوار "ديستريكت11".
ويضع المشروع جودة الحياة على رأس أولوياته، حيث يوفر العديد من المرافق ويلتزم بمعايير عالية للاستدامة البيئية والاقتصادية. كما تعدّ الأسعار التنافسية من أهم مميزاته، بهدف دعم المجتمع المحلي، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال.
مشاريع إضافية
أطلقت شركة "المروان للتطوير العقاري" مؤخراً مشروع "حواء ريزيدنس" في مدينة تلال، والذي يقع على مقربة من المعالم الرئيسية مثل مدرسة فيكتوريا الدولية ومسجد الشارقة الكبير، ويضم المشروع 268 وحدة سكنية موزعة على أربعة طوابق، مع خيارات تتراوح من الاستوديوهات إلى الشقق المكونة من ثلاث غرف نوم. وتشمل المرافق مسابح، وحدائق، وملاعب، و282 موقفاً للسيارات.