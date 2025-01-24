3.5 مليار درهم لـ"ديستريكت 11" العقاري بالشارقة

ويتمتع مشروع "ديستريكت 11" بموقع مميز على شارع الشيخ محمد بن زايد (311)، على بعد 5 دقائق فقط من مطار الشارقة الدولي ومدينة الشارقة الجامعية. وهذا القرب يجعله مركزاً مثالياً لجذب المواهب والمحترفين من الجامعات. كما يقع المشروع على مسافة قريبة من مركز مدينة الزاهية، وحي الزاهية السكني، وغيرها من المناطق البارزة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يبعد 25 دقيقة فقط عن برج خليفة ووسط مدينة دبي. وستشمل المراحل المستقبلية خدمات حافلات النقل المكوكية والنقل بطائرات الهليكوبتر لضمان التنقّل السلس عبر الإمارات.