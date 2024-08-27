35% زيادة معاملات استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح

كما تم تسجيل زيادة ملحوظة في نشر أكشاك الخدمة الذاتية، التي تتيح للسياح معالجة طلبات استرداد الضريبة في غضون دقيقتين لكل معاملة. حيث ارتفع عدد الأكشاك إلى 95 كشكاً بنهاية النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ 79 كشكاً في نفس الفترة من عام 2023، مع إضافة 16 جهازاً جديداً مما يمثل زيادة بنسبة 20.25% في عام واحد (من 30 يونيو 2023 إلى 30 يونيو 2024). وخلال النصف الأول من عام 2024، تمت إضافة ستة أكشاك جديدة، مقارنة بجهاز واحد فقط تمت إضافته خلال نفس الفترة من عام 2023.