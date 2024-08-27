35% زيادة معاملات استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب يوم الاثنين عن نمو كبير في حجم المعاملات التي تمت معالجتها عبر النظام الرقمي لاسترداد ضريبة القيمة المضافة (VAT) للسياح خلال عام 2024، حيث ارتفع العدد إلى 2.7 مليون معاملة في النصف الأول من العام، مقارنة بـ 2.55 مليون طلب تم تسجيله في نفس الفترة من عام 2023.
وتعتمد هذه الأرقام على عدد معاملات استرداد "بطاقة الإعفاء الضريبي" التي تصدرها المتاجر المرتبطة إلكترونياً بالنظام، حيث بلغ المتوسط اليومي للمعاملات حوالي 15,000 معاملة، مقارنة بـ 14,180 معاملة خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يشير إلى زيادة بنسبة 5.62%.
وفي بيان صادر عن الهيئة، أوضحت أن إجمالي عدد طلبات الاسترداد الضريبي الرقمي التي تمت معالجتها منذ إطلاق النظام وحتى نهاية النصف الأول من عام 2024 بلغ 19.67 مليون طلب، مقارنة بـ 14.54 مليون معاملة تم تسجيلها حتى نهاية النصف الأول من عام 2023، مما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 35.25% خلال 12 شهراً.
وعلى مدار عام واحد (من 30 يونيو 2023 إلى 30 يونيو 2024)، تمت معالجة 5.13 مليون طلب استرداد ضريبي إلكتروني من السياح، بمعدل يومي يزيد عن 14 ألف معاملة.
وأكد خالد علي البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، أن هذه الزيادة الكبيرة في طلبات استرداد الضريبة من السياح تعكس الطفرة السياحية الكبيرة التي تشهدها الإمارات حالياً، مما يعكس رؤية القيادة الحكيمة في تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاعات المختلفة، بما في ذلك السياحة.
وتتبنى الهيئة خطط التحول الرقمي لتقديم خدمات ضريبية متقدمة تتماشى مع أولويات الحكومة وتوجيهاتها، حيث تسعى للمساهمة في المبادرات والمشاريع التحويلية من خلال تقديم خدمات سريعة وفعالة تقلل من استهلاك الورق وتخفض من عدد الوثائق المطلوبة.
وشهدت شبكة المتاجر المرتبطة إلكترونياً بنظام استرداد الضرائب توسعاً كبيراً في جميع أنحاء البلاد، حيث تجاوز عددها 16,870 متجراً بنهاية النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ 15,610 متجراً في نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 8.07%. وقد استمرت هذه الزيادة بشكل مطرد على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث ارتفع عدد المتاجر من 10,260 متجراً في نهاية عام 2020 إلى 13,880 متجراً في نهاية عام 2021، و15,240 متجراً بنهاية عام 2022، وأخيراً 16,480 متجراً بنهاية عام 2023.
كما تم تسجيل زيادة ملحوظة في نشر أكشاك الخدمة الذاتية، التي تتيح للسياح معالجة طلبات استرداد الضريبة في غضون دقيقتين لكل معاملة. حيث ارتفع عدد الأكشاك إلى 95 كشكاً بنهاية النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ 79 كشكاً في نفس الفترة من عام 2023، مع إضافة 16 جهازاً جديداً مما يمثل زيادة بنسبة 20.25% في عام واحد (من 30 يونيو 2023 إلى 30 يونيو 2024). وخلال النصف الأول من عام 2024، تمت إضافة ستة أكشاك جديدة، مقارنة بجهاز واحد فقط تمت إضافته خلال نفس الفترة من عام 2023.
وتدير شركة "بلانيت"، المفوضة من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب، هذه الأكشاك، التي تم تجهيزها بأحدث التقنيات لتمكين إجراءات الاسترداد الضريبي بشكل آلي بالكامل. وتتوفر هذه الأجهزة على نطاق واسع في مراكز التسوق الرئيسية والفنادق، وكذلك في جميع نقاط المغادرة من الإمارات.