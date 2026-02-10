35 رحلة طيران في دبي تأثرت بسبب الضباب

تعطلت بعض الرحلات الجوية في مطاري دبي الدوليين صباح الثلاثاء بسبب الضباب الكثيف.
صرح متحدث باسم مطارات دبي لـخليج تايمز أن إجمالي 35 رحلة تأثرت بسبب الضباب.
“تأثرت العمليات في مطار دبي الدولي (DXB) ومطار دبي وورلد سنترال – آل مكتوم الدولي (DWC) منذ صباح الثلاثاء الباكر بسبب الظروف الجوية السيئة، مما أدى إلى إلغاء 12 رحلة وتحويل 23 خدمة قادمة،” قال المتحدث في بيان.
قلل الضباب الكثيف يوم الثلاثاء الرؤية إلى بضع مئات من الأمتار. بالإضافة إلى حركة الملاحة الجوية، كانت حركة المرور على الطرق تسير بوتيرة أبطأ عبر بعض الطرق السريعة في الإمارة.
قال أكبر مطار دولي في العالم إنه يعمل مع شركات الطيران لتقليل الاضطرابات.
“تعمل مطارات دبي عن كثب مع شركات الطيران وشركاء الخدمات لتقليل الإزعاج للضيوف واستعادة العمليات الطبيعية في أقرب وقت ممكن. يُنصح الضيوف بالتحقق من شركة الطيران الخاصة بهم للحصول على أحدث معلومات الرحلة،” جاء في بيان صادر عن مطارات دبي، التي تدير مطاري الإمارة.