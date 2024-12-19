34 ألف درهم راتب"الكابتن" للعمل مع طيران الإمارات
يتزايد الطلب على الطيارين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة والعالم بسبب التوسع في قطاعي الطيران والسياحة.
وقال الكابتن عبدالله الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لأكاديمية طيران الإمارات لتدريب الطيارين: "هناك زيادة واضحة في الطلب على الطيارين - ليس فقط في دولة الإمارات والمنطقة، بل وعلى مستوى العالم. ويمكن أن يعزى ذلك إلى النمو الهائل في الطلب على السفر وتوسع قطاع الطيران والنظام البيئي في جميع أنحاء المنطقة".
وقال الحمادي لصحيفة الخليج تايمز: "سيظل الطلب على الطيارين هائلاً على مستوى العالم. يعد الطيران أحد أكثر الصناعات إثارة وديناميكية اليوم، ويتمتع الطيارون بإمكانية الوصول إلى فرص ممتازة للتقدم الوظيفي. يعد أن تصبح طيارًا خيارًا وظيفيًا رائعًا للطلاب وخريجي المدارس".
وبحسب شركة "أوليفر وايمان"، من المرجح أن يكون هناك نقص عالمي في الطيارين يصل إلى 80 ألف طيار بحلول عام 2032. ومن المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط أكبر نقص خارج أمريكا الشمالية، بسبب الزيادة الحادة المتوقعة في الطلب على السفر الجوي على مدى السنوات القليلة المقبلة. وقد تواجه المنطقة نقصاً يصل إلى 3 آلاف طيار بحلول عام 2023 و18 ألف طيار بحلول عام 2032.
وأضاف نائب رئيس قسم رابطة التجارة الأوروبية أنهم يعملون بشكل نشط مع العديد من أصحاب المصلحة في الصناعة وشركات الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها لتقديم فرص العمل للخريجين.
"نحن منفتحون دائمًا على تحديد الفرص ذات الصلة للتعاون مع الشركاء المناسبين في الوقت المناسب."
وتغطي رسوم الاتحاد الأوروبي للطيران البالغة 181,650 دولاراً أميركياً (666,000 درهم إماراتي) المطلوبة لتصبح طياراً كل شيء مثل جميع مواد التدريب بما في ذلك الأجهزة والإقامة الخدمية ووسائل الراحة والمرافق الترفيهية والزي الرسمي والوجبات والغسيل والشهادة.
تقدم شركة طيران الإمارات الرائدة في دبي حزمة جذابة للطيارين المختارين. يتراوح راتب الضابط الأول من حوالي 26000 درهم إلى 34000 درهم شهريًا بالإضافة إلى الإقامة والإجازة السنوية وبدل التعليم من بين المزايا الأخرى. وهذا يجعل شركة طيران الإمارات من بين أكثر الشركات المطلوبة في قطاع الطيران.
أكبر مجموعة
احتفلت أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، الثلاثاء، بتخريج 85 طياراً مرشحاً، منهم 67 مواطناً و18 طياراً أجنبياً، في حفل التخرج الخامس للأكاديمية.
وحضر حفل التخرج سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، وعدد من كبار المسؤولين.
في دفعة 2024، أكمل كل طالب حوالي 113 أسبوعًا من التدريب مع أكثر من 1100 ساعة من التدريب الأرضي و270 ساعة من التدريب الجوي.
وتم تكريم أربعة طلاب تقديراً لأدائهم الاستثنائي وهم: حميد الحمادي، وعبدالله رئيسي، وأليساندرو مافوليني، وسارة شاه، فيما تم تكريم عبدالله الكعبي لكونه الأكثر اجتهاداً.
منذ إطلاق أكاديمية الطيارين المحترفين، تخرج 271 متدربًا ليصبحوا طيارين محترفين من الطراز العالمي.
وأعلنت الأكاديمية أيضاً عن إطلاق دبلوم متقدم في تدريب رخصة الطيارين (الطائرات) وذلك على خلفية اعتراف المركز الوطني للمؤهلات في دولة الإمارات العربية المتحدة بالأكاديمية كمقدم تدريب معتمد (ATP).
وتتسع الأكاديمية لأكثر من 400 طالب. وقال: "نعتزم توسيع نطاق الأكاديمية، لكن هدفنا لم يكن أبدًا ملء الأكاديمية بالطلاب. بدلاً من ذلك، نفضل التركيز على تقديم تدريب عالمي المستوى والمزيد من المشاركة الفردية والاهتمام بجميع طلابنا"، مضيفًا أن الهدف هو جعل الطلاب مؤهلين للمستقبل وتجهيزهم لمهن طويلة الأجل في مجال الطيران. وأضاف: "هذه بعض الأسباب التي دفعتنا إلى إطلاق دبلومنا المتقدم في تدريب الترخيص (الطائرات)".