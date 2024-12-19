34 ألف درهم راتب"الكابتن" للعمل مع طيران الإمارات

وبحسب شركة "أوليفر وايمان"، من المرجح أن يكون هناك نقص عالمي في الطيارين يصل إلى 80 ألف طيار بحلول عام 2032. ومن المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط أكبر نقص خارج أمريكا الشمالية، بسبب الزيادة الحادة المتوقعة في الطلب على السفر الجوي على مدى السنوات القليلة المقبلة. وقد تواجه المنطقة نقصاً يصل إلى 3 آلاف طيار بحلول عام 2023 و18 ألف طيار بحلول عام 2032.