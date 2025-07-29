33,900 شركة تستفيد من إعفاء غرامات "ضريبة الشركات" بالإمارات.. ومهلة أخيرة للتسجيل

قالت الهيئة الاتحادية للضرائب، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 33.900 شركة في الإمارات استفادت من مبادرة الإعفاء من الغرامات على التأخير في تسجيل ضريبة الشركات.

في غضون ذلك، جددت الهيئة دعوتها للشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي لم تسجل بعد إلى الإسراع في تقديم طلبات تسجيلها، ومن ثم تقديم إقراراتها الضريبية عبر منصة الخدمات الضريبية الرقمية "إماراتاكس" عن فترتها الضريبية الأولى.

وذلك بهدف الاستفادة من المبادرة التي تنطبق على الجهات الخاضعة للضريبة وبعض الأشخاص المعفيين المطلوب منهم التسجيل لدى الهيئة.

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وأكدت الهيئة أن يوم الخميس 31 يوليو سيكون آخر موعد للاستفادة من المبادرة بالنسبة لغالبية دافعي الضرائب من الشركات الذين تتزامن فترتهم الضريبية الأولى مع السنة الميلادية من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2024.

للتأهل، يجب على الشركات إكمال جميع إجراءات التسجيل وتقديم إقراراتها الضريبية عبر منصة إماراتاكس قبل نهاية يوليو. وأكدت الهيئة أن عدم استيفاء الشروط بحلول 31 يوليو سيؤدي إلى فقدان الأهلية للإعفاء، وستُفرض غرامة تأخير قدرها 10,000 درهم على الشركات غير المسجلة.

وأوضحت الهيئة أنه للحصول على إعفاء من غرامة التأخير في التسجيل، يجب على الخاضع للضريبة (أو المعفي من التسجيل) تقديم إقرار ضريبة الشركات (أو الإعلان السنوي) في غضون سبعة أشهر على الأكثر من نهاية فترته الضريبية الأولى (أو السنة المالية)، بدلاً من الموعد النهائي المعتاد لمدة تسعة أشهر.

وأكدت الهيئة أن مبادرة الإعفاء من الغرامات لا تنطبق إلا على الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة أو الأشخاص المعفيين المطلوبين.