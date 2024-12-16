33% نسبة الإنجاز في مشروع"فيل 11"في مدينة مصدر

"أعلنت شركة بورتفيل للتطوير العقاري عن تقدم العمل في مشروعها السكني "فيل 11" الواقع في مدينة مصدر بأبوظبي. ووفقاً لمنصة "داري" التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، فقد بلغت نسبة الإنجاز في المشروع، الذي يضم 111 وحدة سكنية، نحو 33%."

وأوضحت الشركة أنها باشرت أعمال البناء في ثلاثة مشاريع جديدة بأبوظبي، تشمل مشروع "فيل 12" في مدينة مصدر، إضافة إلى مشروعي "باب القصر ريزيدنس 25" و"باب القصر ريزيدنس 31" في منطقة ياس باي بجزيرة ياس. وذكرت الشركة أن أعمال تحضير الموقع، وأعمال الأساسات، ودعم الحفر قد بدأت بالفعل."

"أكدت شركة بورتفيل التزامها بتسليم مشروع "فيل 11" في الموعد المحدد، حيث من المتوقع اكتمال وتسليم الوحدات بحلول الربع الثالث من عام 2027. ويمتد المشروع على مساحة 57 ألف قدم مربع، مع مساحة مبنية تبلغ 212 ألف قدم مربع، ويقع في موقع استراتيجي عند مدخل مدينة مصدر."

ويعيد مشروع "فيل 11" تعريف أسلوب الحياة الأنيق، حيث يوفر 122 موقفاً للسيارات، بما في ذلك مواقف مخصصة للمركبات الكهربائية وخيارات متنوعة أخرى. يضم المشروع مرافق راقية تشمل حمام سباحة كبير، وحمام سباحة للأطفال، وصالة ألعاب رياضية بمساحة 1500 قدم مربع، إلى جانب منطقة مخصصة للشواء، ومنطقة لعب للأطفال بمساحة 6000 قدم مربع، ومقهى على السطح مزود بتنس الطاولة وشاشة عرض خارجية.

وتتميز الشقق المفروشة بالكامل بتشطيبات فاخرة، وأجهزة منزلية من "سيمنز"، ومستلزمات صحية من "روكا"، بالإضافة إلى مصاعد "أوتيس"، وخزائن مدمجة بالجدار، وزجاج عازل للصوت، مع أنظمة تكييف مركزي، وغرف مخصصة للخادمة والغسيل. كما توفر الوحدات السكنية في الطابق الأرضي تراسات خاصة ومداخل مستقلة لتعزيز الخصوصية.

وأعلنت شركة بورتفيل للتطوير العقاري عن خطط لإطلاق مشاريع جديدة في مواقع استراتيجية بأبوظبي، بهدف تلبية احتياجات المستثمرين المتنوعة في ظل الطلب المتزايد على العقارات في العاصمة. وأكدت الشركة التزامها بتطوير عقارات مبتكرة ومستدامة، قادرة على المنافسة عالمياً، مع التركيز على تقديم تصاميم عالية الجودة بأسعار تنافسية، مما يعزز مكانتها في سوق العقارات بدولة الإمارات العربية المتحدة.