3.25 مليار دولار تمويل استدامة يقوده "المشرق" لصالح "جيمس للتعليم"

جاءت حزمة التمويل للمجموعة التعليمية الرائدة التي تتخذ من دبي مقراً لها، بعد أسابيع من توقيع "كونسورتيوم" بقيادة شركة بروكفيلد أسيت مانجمينت" Brookfield Asset Management اتفاقية ملزمة للاستثمار في مزود المدارس الخاصة. ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية، لكن "بلومبرج نيوز" ذكرت سابقاً أن الشركة الكندية تتطلع إلى استثمار حوالي ملياري دولار. وهذا من شأنه أن يجعل الصفقة واحدة من أكبر صفقات الأسهم الخاصة في الأعمال التجارية الوثيقة الصلة في منطقة الخليج.

وقال المشرق في بيان له، إن حزمة التمويل من شأنها أن تكون بمثابة حافز مهم للتقدم المستمر في دمج الاستدامة في قطاع التعليم. ومن خلال هذه المنشأة الافتتاحية المرتبطة بالاستدامة، يدعم المشرق مجموعة جيمس للتعليم في رحلتها الاستراتيجية نحو تعزيز الاستدامة والتميز التعليمي. "إن التزام المشرق بالتمويل المستدام واضح في هدفه الطموح لتمويل وتسهيل تمويل مستدام بقيمة 30 مليار دولار بحلول عام 2030."