3.25 مليار دولار تمويل استدامة يقوده "المشرق" لصالح "جيمس للتعليم"
قاد بنك المشرق، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عملية شراء رائدة بقيمة 3.25 مليار دولار أمريكي لتمويل الاستدامة المرتبط بالاستدامة لصالح مجموعة "جيمس للتعليم" GEMS Education، إحدى أكبر مقدمي خدمات التعليم من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر في العالم.
وقد قاد بنك المشرق، الذي يتخذ من دبي مقراً له، هذه المبادرة التاريخية باعتباره المنسق الرئيسي للاستدامة، والمرتب الرئيسي المفوض ومدير الدفاتر، وبنك الحسابات، والوكيل العالمي، ووكيل التسهيلات التقليدية، ويضم التحالف المصرفي أيضاً بنوكاً إقليمية بارزة مثل بنك دبي الإسلامي (DIB)، وبنك أبو ظبي التجاري (ADCB)، وبنك أبو ظبي الأول (FAB).
جاءت حزمة التمويل للمجموعة التعليمية الرائدة التي تتخذ من دبي مقراً لها، بعد أسابيع من توقيع "كونسورتيوم" بقيادة شركة بروكفيلد أسيت مانجمينت" Brookfield Asset Management اتفاقية ملزمة للاستثمار في مزود المدارس الخاصة. ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية، لكن "بلومبرج نيوز" ذكرت سابقاً أن الشركة الكندية تتطلع إلى استثمار حوالي ملياري دولار. وهذا من شأنه أن يجعل الصفقة واحدة من أكبر صفقات الأسهم الخاصة في الأعمال التجارية الوثيقة الصلة في منطقة الخليج.
وقال المشرق في بيان له، إن حزمة التمويل من شأنها أن تكون بمثابة حافز مهم للتقدم المستمر في دمج الاستدامة في قطاع التعليم. ومن خلال هذه المنشأة الافتتاحية المرتبطة بالاستدامة، يدعم المشرق مجموعة جيمس للتعليم في رحلتها الاستراتيجية نحو تعزيز الاستدامة والتميز التعليمي. "إن التزام المشرق بالتمويل المستدام واضح في هدفه الطموح لتمويل وتسهيل تمويل مستدام بقيمة 30 مليار دولار بحلول عام 2030."
وقال "صني فاركي"، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة جيمس للتعليم، إن الاستدامة هي أكثر من مجرد قيمة أساسية في مجموعة جيمس للتعليم. وهو جزء لا يتجزأ من رؤيتنا الاستراتيجية، ومن خلال الشراكة مع المشرق لتأمين هيكل التمويل المبتكر هذا، يمكننا تعزيز أهداف الاستدامة لدينا ومواءمة عروضنا التعليمية مع المعايير البيئية العالمية. ويمكّننا هذا التعاون من توفير تعليم عالي الجودة وشامل وصديق للبيئة، مما يضمن تحقيق أهداف الاستدامة طويلة المدى".
وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك المشرق، إن هذه الصفقة التاريخية لا تؤكد فقط على ريادة المشرق في مجال التمويل المستدام ولكنها تضع أيضاً معياراً جديداً لقطاع التعليم، من خلال ربط الحوافز المالية بأداء الاستدامة، فإننا ندعم "جيمس للتعليم" GEMS في التزامها تجاه التقدم البيئي والمجتمعي. تجسد هذه الشراكة الإستراتيجية التزامنا بتعزيز النمو المستدام وتمكين عملائنا من تحقيق أهدافهم ذات التأثير الأوسع".
وتشتمل المرافق على مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لتتبع أهداف أداء الاستدامة الطموحة (SPTs)، التي تتمحور حول هدفي التنمية المستدامة 4 و7. وتركز مؤشرات الأداء الرئيسية هذه على زيادة حصة الطاقة المتجددة في العمليات المدرسية، واعتماد المعلمين في مجال المناخ والبيئة. والمواضيع من خلال برنامج الأمم المتحدة لتغير المناخ (UNCC)، وتطوير برنامج للمنح الدراسية لضمان التنوع والشمول عبر المدارس. بالإضافة إلى ذلك، التزمت مجموعة جيمس للتعليم بخطة تحسين طويلة المدى تستهدف إدارة الموارد وإعداد التقارير، بما يتماشى مع أهدافها المتمثلة في تعزيز التعليم الجيد والشامل.
وفي 18 يونيو 2024، قدم اتحاد البنوك المحلية، بما في ذلك بنك المشرق، ضمانًا وتمويلاً مسبقاً لهذه التسهيلات بمليارات الدولارات. بالشراكة مع بروكفيلد Brookfield، سهّل تجميع البنوك الخروج من مركز الأغلبية الذي كان يحتفظ به المساهمين الحاليين، بما في ذلك CVC Capital Partners، وأعاد تمويل المديونية الحالية لشركة جيمس GEMS. وسيتم بعد ذلك تجميع التسهيلات المصرفية في سوق القروض الأولية.
وتأسست مجموعة جيمس على يد عائلة فاركي في عام 1959، ويقع المقر الرئيسي لمجموعة جيمس في دبي، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير التعليم الخاص من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر في دولة الإمارات العربية المتحدة. تقوم المجموعة بتعليم أكثر من 135,000 طالب في 61 مدرسة في العالم ، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة (42) مدرسة، وقطر (2)، وأوروبا (17)، وتقدم خدمات مساعدة في النقل المدرسي، وإدارة المرافق، والتموين، والزي المدرسي.