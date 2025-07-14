325 ألف درهم غرامات على مؤسسات مالية بالإمارات لانتهاك الشفافية الضريبية

فرضت دولة الإمارات العربية المتحدة غرامات مالية بلغت قيمتها الإجمالية 325 ألف درهم على عدد من المؤسسات المالية المرخصة لعدم امتثالها للوائح الشفافية الضريبية الدولية، بما في ذلك قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) ومعيار الإبلاغ المشترك (CRS).

ويأتي هذا الإجراء التنظيمي كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الأوراق المالية والسلع في عام 2025 لتعزيز الشفافية ودعم أطر التعاون الضريبي العالمي.

وتأتي العقوبات المالية في أعقاب تحقيقات مفصلة كشفت عن أوجه قصور في كيفية قيام بعض الشركات بإجراء إجراءات الإبلاغ والامتثال المطلوبة بموجب معايير FATCA وCRS.

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في بيان لها، أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع على أهمية الالتزام بقواعد جميع الجهات التنظيمية الدولية والمحلية ذات الصلة. ودعت جميع الشركات المالية الخاضعة للرقابة إلى مراجعة آليات الامتثال الداخلية لديها وتعزيزها لضمان توافقها التام مع المعايير المعمول بها، وبالتالي تجنب أي عقوبات مستقبلية.

وأكدت الهيئة التزامها بالحفاظ على سلامة الأسواق المالية في دولة الإمارات ومواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية، وخاصة في المجالات المتعلقة بالامتثال الضريبي عبر الحدود والتقارير المالية.