3.2%.. نمو يُشعل تفاؤل اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان في 2025

صندوق النقد الدولي، وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، هو منظمة دولية تضم 191 دولة عضوًا، تُقدم المشورة في مجال السياسات، والمساعدة المالية، وتنمية القدرات لمساعدة الحكومات على تنفيذ سياساتها الاقتصادية. اعتبارًا من أكتوبر 2025، كانت الأرجنتين أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي، بإجمالي ديون مستحقة يبلغ 40.9 مليار وحدة سحب خاصة، أي ما يعادل حوالي 59 مليار دولار أمريكي.