3.2%.. نمو يُشعل تفاؤل اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان في 2025

قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي إن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان تظهر مرونة اقتصادية، حيث من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.2% في عام 2025، وهي زيادة من 2.1% في عام 2024.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد أزعور خلال مؤتمر صحفي إن حالة عدم اليقين العالمية والتوترات الإقليمية لم تؤثر على الاقتصادات كثيرا.
وتشكل هذه الجلسة جزءًا من تقرير التوقعات الاقتصادية الإقليمية لصندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2025: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
صندوق النقد الدولي، وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، هو منظمة دولية تضم 191 دولة عضوًا، تُقدم المشورة في مجال السياسات، والمساعدة المالية، وتنمية القدرات لمساعدة الحكومات على تنفيذ سياساتها الاقتصادية. اعتبارًا من أكتوبر 2025، كانت الأرجنتين أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي، بإجمالي ديون مستحقة يبلغ 40.9 مليار وحدة سحب خاصة، أي ما يعادل حوالي 59 مليار دولار أمريكي.
يتناول تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى التطورات الاقتصادية الأخيرة في هذه المناطق والتي أثرت على الأداء الاقتصادي، ويتناول التحديات الرئيسية. كما يقدم التقرير بيانات وتحليلات خاصة بكل بلد.