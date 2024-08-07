32% نمو صافي أرباح "أغذية" خلال النصف الأول

أعلنت مجموعة أغذية عن نمو بنسبة 32% في صافي أرباح النصف الأول من عام 2024.

حيث حققت الأرباح نمواً بنسبة 14.7% في صافي الإيرادات لتصل إلى 2.5 مليار درهم، مما يعكس نتائج مالية قوية للنصف الأول من عام 2024. باستثناء مكسب واحد من مبيعات القمح في الربع الأول، بلغ نمو الإيرادات العضوية الصحية نسبة بلغت 9.3%. ومن الجدير بالذكر أن المستجدات ساهمت بنسبة 45% من نمو المجموعة في النصف الأول من عام 2024.

وساهمت جميع قطاعات الأعمال بشكل إيجابي في نمو الإيرادات، وكان قطاع الوجبات الخفيفة في المقدمة. توسع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 65 نقطة أساس على أساس سنوي ليصل إلى 15.1%، مدفوعاً بالأداء القوي في جميع القطاعات.