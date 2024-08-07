32% نمو صافي أرباح "أغذية" خلال النصف الأول
أعلنت مجموعة أغذية عن نمو بنسبة 32% في صافي أرباح النصف الأول من عام 2024.
حيث حققت الأرباح نمواً بنسبة 14.7% في صافي الإيرادات لتصل إلى 2.5 مليار درهم، مما يعكس نتائج مالية قوية للنصف الأول من عام 2024. باستثناء مكسب واحد من مبيعات القمح في الربع الأول، بلغ نمو الإيرادات العضوية الصحية نسبة بلغت 9.3%. ومن الجدير بالذكر أن المستجدات ساهمت بنسبة 45% من نمو المجموعة في النصف الأول من عام 2024.
وساهمت جميع قطاعات الأعمال بشكل إيجابي في نمو الإيرادات، وكان قطاع الوجبات الخفيفة في المقدمة. توسع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 65 نقطة أساس على أساس سنوي ليصل إلى 15.1%، مدفوعاً بالأداء القوي في جميع القطاعات.
وقال "آلان سميث"، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: "تواصل أغذية إعطاء الأولوية للتميز التشغيلي، من خلال مبادرات مثل تحسين مزيج المنتجات، وكفاءة التكلفة، والأتمتة التي تساهم في تحسين هوامش الربح. ويتجلى التزامنا بالاستدامة في التقدم الذي أحرزناه في الحد من انبعاثات الكربون واعتماد مصادر الطاقة المتجددة".
وأضاف: "لقد حافظنا على مكانتنا الرائدة في سوق المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حافظت مياه العين المعبأة على ريادتها في السوق. وقد حقق توسعنا في الأسواق الدولية نتائج إيجابية خاصة في عمان والكويت".
وختم بالقول "تتمتع أغذية بوضع مالي قوي، مما يمكننا من الاستثمار في فرص النمو، بما في ذلك عمليات الاندماج والاستحواذ. يظل تركيزنا منصباً على خلق قيمة طويلة المدى لمساهمينا مع المساهمة في نمو وتطور المجتمعات التي نخدمها. أنا فخور بإنجازات فريقنا وتفانيهم الذي لا يتزعزع لتحقيق نتائج استثنائية. نحن في وضع جيد للاستفادة من فرص النمو المستقبلية ومواصلة تعزيز مكانتنا كشركة رائدة في مجال الأغذية والمشروبات في المنطقة".