32% من مستثمري الإمارات يخططون لإطلاق أعمال جانبية في 2025

وقال جورج نداف، المدير الإداري لتطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى إي تورو: "تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تجسيد عقلية استشرافية مع دخولنا عام 2025، مع التركيز الجدير بالثناء على المرونة المالية والتطوير الشخصي". "تسلط قرارات عام 2025 الضوء على نهج استباقي ليس فقط للأمن المالي، ولكن أيضًا على الرغبة في تحسين الذات والقدرة على التكيف. يعكس الطموح إلى تنويع الاستثمارات واحتضان المشاريع الريادية تحولًا ديناميكيًا نحو استراتيجيات مبتكرة لبناء الثروة، في حين يُظهر التركيز على الإنفاق الواعي وأنماط الحياة الاقتصادية المقتصدة وعيًا شديدًا بالمشهد الاقتصادي المتطور. ويشير هذا النهج الشامل إلى قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على تحقيق التوازن بين الطموح والاستدامة، مما يمهد الطريق لمستقبل يتميز بالاستقرار والنمو والرفاهية ".