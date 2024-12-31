32% من مستثمري الإمارات يخططون لإطلاق أعمال جانبية في 2025
أظهرت دراسة أن 32% من المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات يخططون لإطلاق أعمال جانبية في عام 2025 لتعزيز دخلهم، و28% يفكرون في تغيير مسيرتهم المهنية من أجل تحقيق مكاسب أعلى وتحقيق أهدافهم.
وأكد استطلاع حديث أجرته منصة التداول والاستثمار eToro على الروح الريادية وطموح المستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبعيداً عن الطموحات المالية، يسلط الاستطلاع الضوء على نهج متكامل لتحقيق أهداف عام 2025، حيث أظهر المستثمرون الأفراد في الإمارات العربية المتحدة التزاماً قوياً بالتنمية الشخصية (41%) والصحة والرفاهية (34%). وتشمل مجالات التركيز الإضافية اللياقة البدنية (28%)، والتقدم المهني (28%)، وتعزيز الروابط الاجتماعية أو الأسرية الأقوى (28%)، مما يعكس نهجاً شاملاً لتحسين الذات.
وقال جورج نداف، المدير الإداري لتطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى إي تورو: "تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تجسيد عقلية استشرافية مع دخولنا عام 2025، مع التركيز الجدير بالثناء على المرونة المالية والتطوير الشخصي". "تسلط قرارات عام 2025 الضوء على نهج استباقي ليس فقط للأمن المالي، ولكن أيضًا على الرغبة في تحسين الذات والقدرة على التكيف. يعكس الطموح إلى تنويع الاستثمارات واحتضان المشاريع الريادية تحولًا ديناميكيًا نحو استراتيجيات مبتكرة لبناء الثروة، في حين يُظهر التركيز على الإنفاق الواعي وأنماط الحياة الاقتصادية المقتصدة وعيًا شديدًا بالمشهد الاقتصادي المتطور. ويشير هذا النهج الشامل إلى قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على تحقيق التوازن بين الطموح والاستدامة، مما يمهد الطريق لمستقبل يتميز بالاستقرار والنمو والرفاهية ".
وعلى مستوى العالم، يضع 54% من المستثمرين الأفراد أهدافًا مالية كقرار أساسي للعام الجديد 2025. وتعد زيادة الاستثمارات في الأصول التقليدية مثل الأسهم والسندات والسلع الهدف الأكثر شيوعًا، حيث يهدف 40% منهم إلى توسيع نطاق تعرضهم. ويتبع ذلك عن كثب الاستثمار في العقارات (38%) وزيادة الاستثمارات في الأصول المشفرة (37%).
ولتحقيق قراراتهم المالية، يخطط أكثر من نصف المشاركين (51%) لزيادة مدخراتهم الإجمالية أو مساهماتهم الاستثمارية. وتشمل الاستراتيجيات الأخرى تنفيذ ميزانيات مفصلة أو تتبع النفقات (41%)، وتبني أسلوب حياة واعي ومقتصد (38%)، والحد من الإنفاق التقديري على أنشطة مثل تناول الطعام في الخارج والتسوق (28%).