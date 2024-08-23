306.6 مليون دولار إيرادات "ملتي بنك"

وعلق ناصر طاهر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بنك ، قائلاً: "إن النجاح المالي غير المسبوق الذي حققناه هذا العام هو دليل على تخطيطنا الاستراتيجي القوي وقدرتنا على الصمود، فضلاً عن قدرتنا على توقع التعقيدات التي تنطوي على المشهد المالي العالمي والتغلب عليها. ويؤكد النمو المستدام في الإيرادات والزيادة الملحوظة في صافي الدخل سعينا الدؤوب نحو الابتكار والتميز في عملنا والحلول التي تركز على العملاء. وبينما نواصل توسيع حضورنا العالمي، نؤكد التزامنا بوضع معايير جديدة في صناعة المشتقات المالية، وضمان تقديم قيمة لا مثيل لها لأصحاب المصلحة وأن نحافظ على مكانتنا القيادية في هذا السوق الديناميكي".