306.6 مليون دولار إيرادات "ملتي بنك"
أعلنت مجموعة "ملتي بنك"، إحدى أكبر مؤسسات المشتقات المالية في العالم والتي يقع مقرها الرئيسي في دبي، عن سنتها المالية الأكثر نجاحاً حتى الآن، مع تحقيق إيرادات مثيرة للإعجاب بلغت 306,636,717 دولار أمريكي في عام 2023.
واستناداً إلى أحدث البيانات المالية المدققة، حققت مجموعة ملتي بنك زيادة قوية بنسبة 10 في المائة في الإيرادات، من 279,523,140 دولار أمريكي في عام 2022. ويعكس هذا الإنجاز استراتيجية الأعمال الفعالة للمجموعة والنمو المستمر والتزامها بتقديم قيمة استثنائية للعملاء في جميع أنحاء العالم.
إلى ذلك، أعلنت مجموعة ملتي بنك عن ارتفاع ملحوظ بنسبة 26 في المائة في صافي الدخل من 180،013،709 دولار أمريكي في عام 2022 إلى 226،837،355 دولار أمريكي في عام 2023، مما يؤكد الكفاءة التشغيلية للمجموعة ويعزز مكانتها كشركة رائدة عالمياً في صناعة المشتقات المالية.
وعلق ناصر طاهر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بنك ، قائلاً: "إن النجاح المالي غير المسبوق الذي حققناه هذا العام هو دليل على تخطيطنا الاستراتيجي القوي وقدرتنا على الصمود، فضلاً عن قدرتنا على توقع التعقيدات التي تنطوي على المشهد المالي العالمي والتغلب عليها. ويؤكد النمو المستدام في الإيرادات والزيادة الملحوظة في صافي الدخل سعينا الدؤوب نحو الابتكار والتميز في عملنا والحلول التي تركز على العملاء. وبينما نواصل توسيع حضورنا العالمي، نؤكد التزامنا بوضع معايير جديدة في صناعة المشتقات المالية، وضمان تقديم قيمة لا مثيل لها لأصحاب المصلحة وأن نحافظ على مكانتنا القيادية في هذا السوق الديناميكي".
وتدير مجموعة ملتي بنك حجم تداول يومي هائل يتجاوز 12.1 مليار دولار، وتخدم قاعدة عملاء واسعة ومتنوعة تضم أكثر من مليون متداول في 90 دولة، وهي مرخصة من 15 هيئة تنظيمية مالية على مستوى العالم. تضع المجموعة معايير جديدة للصناعة من خلال منصات التداول عبر الإنترنت سهلة الاستخدام، والاستفادة من أحدث التقنيات، مع إظهار التزامها بتوفير حلول تداول فعالة من حيث التكلفة ومنتجات مالية رائدة.