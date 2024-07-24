3.03 مليار درهم أرباح "أبوظبي الإسلامي"
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي يوم الأربعاء عن تسجيله نمواً في صافي الأرباح بعد احتساب الضرائب بنسبة 30% للنصف الأول من عام 2024، لتصل إلى 3.03 مليار درهم مقارنة بـ 2.33 مليار درهم في النصف الأول من عام 2023. ويعزى هذا الأداء القوي إلى نمو الميزانية العمومية المدعوم بتحسين هوامش الربح الصافي وزيادة الإيرادات الناتجة عن الرسوم.
وبلغ صافي الربح قبل احتساب الضرائب 3.42 مليار درهم، بزيادة بنسبة 40% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023. كما تحسنت إيرادات النصف الأول من عام 2024 بنسبة 25% لتصل إلى 5.35 مليار درهم مقارنة بـ 4.26 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بفضل الأداء القوي عبر جميع القطاعات والمنتجات التجارية القائمة على الرسوم.
وفي الربع الثاني من عام 2024، زادت الإيرادات بنسبة 27% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 2.8 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 13% على التوالي. كما نما الدخل التمويلي بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل إلى 3.3 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بـ 2.9 مليار درهم في العام الماضي، وكان هذا بفضل زيادة الأحجام وتحسين هوامش الربح.
ووصل هامش الربح الصافي إلى 4.6%، بارتفاع قدره 19 نقطة أساس على أساس سنوي، مما يعكس ارتفاع المعدلات والانضباط في تسعير الأصول والالتزامات.
كما ارتفع الدخل غير الممول بنسبة 52% على أساس سنوي، ليصل إلى 2.0 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بـ 1.3 مليار درهم في العام الماضي، وذلك بفضل زيادة بنسبة 28% في الرسوم والعمولات من الخدمات المصرفية الاستثمارية والتجزئة والبطاقات. ويساهم الدخل غير الممول بنسبة 38% من الدخل التشغيلي مقارنة بـ31% في النصف الأول من عام 2023، مما يبرز التركيز الاستراتيجي المستمر على تنويع الإيرادات.
وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 5.3 نقطة مئوية لتصل إلى 28.6% مقارنة بـ 33.9% في العام السابق. وأفاد البنك بأن هذا التحسن "يعزى بشكل رئيسي إلى النمو في الإيرادات وزيادة الإنتاجية".
فيما ارتفعت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 9% إلى 402 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024 بما يتماشى مع نمو التمويل والإدارة الحكيمة للمخاطر، مما أدى إلى تكلفة سنوية للمخاطر تبلغ 55 نقطة أساس. تحسنت نسبة الأصول عديمة الأداء إلى 4.7%، وهو أدنى مستوى لها منذ الربع الأخير من عام 2018، وذلك بفضل الإدارة النشطة لمحفظتنا القديمة إلى جانب معايير الاكتتاب القوية.
وتحسنت نسبة تغطية المخصصات، بما في ذلك الضمانات، بمقدار 20.8 نقطة مئوية لتصل إلى 149.3%.
وتجاوز إجمالي الأصول 200 مليار درهم، بزيادة 17% على أساس سنوي ليصل إلى 213 مليار درهم، مدفوعاً بنمو بنسبة 21% في التمويل على أساس سنوي، مع تحقيق التمويل التجزئة لأداء قوي يعكس مكاسب في حصة السوق عبر القطاعات الرئيسية، وإبرام صفقات بارزة في القطاع المصرفي للشركات.
ونما تمويل العملاء بنسبة 15% منذ بداية العام، مع تقديم تمويل جديد للعملاء بقيمة 16 مليار درهم.
كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 172 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ 150 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2023، مما حافظ على مزيج تمويلي جيد مع نمو بنسبة 9% في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، والتي تشكل 63% من إجمالي الودائع.
وحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مركز رأسمالي قوي، حيث بلغت نسبة رأس المال العادي من المستوى الأول 12.9%، ونسبة كفاية رأس المال الإجمالية 17.2%. كما كانت السيولة لدى المصرف في وضع سليم ومطابقة للمتطلبات التنظيمية، حيث بلغت نسبة القروض إلى التمويل المستقر 79.5% ونسبة الأصول السائلة المؤهلة 19.7%.
وقال جوعان عويضة الخيلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي: "لقد حققنا مجموعة أخرى من النتائج القياسية. وصلت أرباحنا للربع الثاني والنصف الأول من عام 2024 إلى مستويات قياسية جديدة، مع تحسن ملحوظ في جميع المقاييس وتجاوز إجمالي قاعدة الأصول عتبة 200 مليار درهم لأول مرة".
وأضاف محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: "تعكس نتائجنا للنصف الأول من عام 2024 نمواً مستداماً في جميع خطوط الأعمال، مدفوعاً بنشاط تمويلي قوي، وقاعدة تمويل متنوعة، ومزيج إيرادات متسع".