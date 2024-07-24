3.03 مليار درهم أرباح "أبوظبي الإسلامي"

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي يوم الأربعاء عن تسجيله نمواً في صافي الأرباح بعد احتساب الضرائب بنسبة 30% للنصف الأول من عام 2024، لتصل إلى 3.03 مليار درهم مقارنة بـ 2.33 مليار درهم في النصف الأول من عام 2023. ويعزى هذا الأداء القوي إلى نمو الميزانية العمومية المدعوم بتحسين هوامش الربح الصافي وزيادة الإيرادات الناتجة عن الرسوم.

وبلغ صافي الربح قبل احتساب الضرائب 3.42 مليار درهم، بزيادة بنسبة 40% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023. كما تحسنت إيرادات النصف الأول من عام 2024 بنسبة 25% لتصل إلى 5.35 مليار درهم مقارنة بـ 4.26 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بفضل الأداء القوي عبر جميع القطاعات والمنتجات التجارية القائمة على الرسوم.

وفي الربع الثاني من عام 2024، زادت الإيرادات بنسبة 27% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 2.8 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 13% على التوالي. كما نما الدخل التمويلي بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل إلى 3.3 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بـ 2.9 مليار درهم في العام الماضي، وكان هذا بفضل زيادة الأحجام وتحسين هوامش الربح.