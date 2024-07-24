30.2% ارتفاع صافي أرباح "دبي التجاري"
حقق بنك دبي التجاري أرباحاً صافية بعد الضريبة بقيمة 1.452 مليار درهم للنصف الأول من عام 2024، بزيادة 30.2 في المائة على أساس ما قبل الضريبة (على أساس ما بعد الضريبة، النتيجة مرتفعة 18.5 بالمئة) مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023، حسبما أعلن البنك يوم الأربعاء.
وأدى النمو القوي في القروض خلال النصف الأول من عام 2024 إلى نتائج قوية لصافي الفوائد، مدعومة بالدخل غير الممول وانخفاض تكلفة المخاطر التي عوضت ارتفاع النفقات ورسوم ضريبة الشركات. وواصلت أسعار الفائدة المرتفعة في السوق العالمية المساهمة في تحقيق نتائج قوية لصافي إيرادات الفوائد. وظل النشاط التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة والنمو السكاني والثقة التجارية إيجابيين، ومن المتوقع أن يظلوا داعمين في الفترات المقبلة. ومن المتوقع أن تعمل النوايا الاستراتيجية للقطاع العام والاستثمار والنمو الاقتصادي واسع النطاق على تعويض أي رياح معاكسة مستقبلية ناجمة عن تخفيضات أسعار الفائدة.
وبلغ الدخل التشغيلي 2.71 مليار درهم، بزيادة قدرها 10.1% مدفوعاً بصافي إيرادات الفوائد والرسوم والعمولات. وبلغت المصاريف التشغيلية 644 مليون درهم، بزيادة قدرها 11.0%. وبلغت الأرباح التشغيلية 2,066 مليون درهم، بزيادة قدرها 9.8%. وبلغ صافي خسارة انخفاض القيمة 471 مليون درهم، بانخفاض نسبته 28.2%. وتكبد البنك مصاريف ضريبة الشركات بقيمة 143 مليون درهم.
وحتى 30 يونيو 2024، ظلت نسب رأس المال قوية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) 16.05 في المائة، ونسبة الشق الأول عند 14.92 في المائة، ونسبة الأسهم العادية من الشق الأول (CET1) عند 12.83 في المائة، وهو ما يتجاوز بكثير المتطلبات التنظيمية. .
وبلغ إجمالي القروض 95.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 7.1% مقارنة مع 31 ديسمبر 2023. وبلغت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة 83.63%، بانخفاض قدره 362 نقطة أساس مقارنة مع 31 ديسمبر 2023.
كما بلغ إجمالي الأصول 141.3 مليار درهم حتى 30 يونيو 2024، بزيادة قدرها 9.5% مقارنة بـ 129.0 مليار درهم حتى 31 ديسمبر 2023، وبلغ صافي القروض والسلفيات 89.6 مليار درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 7.6% مقارنة بـ 83.3 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2023.
وبلغت ودائع العملاء 99.8 مليار درهم إماراتي حتى 30 يونيو 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13.1% مقارنة بـ 88.3 مليار درهم إماراتي حتى 31 ديسمبر 2023. وتشكل حسابات التوفير وحسابات التوفير منخفضة التكلفة 47.8% من إجمالي قاعدة ودائع العملاء، في حين بلغت ودائع العملاء 99.8 مليار درهم إماراتي حتى 30 يونيو 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13.1% مقارنة بـ 88.3 مليار درهم إماراتي حتى 31 ديسمبر 2023. وتشكل حسابات التوفير وحسابات التوفير منخفضة التكلفة 47.8% من إجمالي قاعدة ودائع العملاء، وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 89.8 في المائة.
وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي : "لقد حققت اتفاقية التنوع البيولوجي نتيجة جديرة بالثناء تعزى إلى النمو القوي للقروض مع ارتفاع الإيرادات والعوائد المتميزة وتحسين جودة الأصول بشكل عام. بلغ صافي أرباحنا بعد خصم الضرائب للنصف الأول من عام 2024 رقماً قياسياً قدره 1,452 مليون درهم، أي أعلى من الفترة المقارنة السابقة بنسبة 30.2% على أساس ما قبل الضريبة، ويعزى ذلك إلى نشاط أعمال العملاء والإيرادات الإجمالية القوية. ويواصل البنك تركيزه بثبات على تنفيذ استراتيجية البنك وهو في وضع جيد لمواصلة تحقيق أهدافنا الاستراتيجية وأدائنا عالي الجودة للفترة المتبقية من عام 2024 وما بعده.
وفي الربع الثاني من عام 2024، اختار بنك دبي التجاري شركة du وHPE Greenlake لتسريع رحلة البنك السحابية المختلطة لتحسين تجربة العملاء وموظفيه. "إن مشهد القطاع المالي يتغير بشكل كبير من خلال الابتكار التكنولوجي. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، يواصل بنك دبي التجاري التحول والابتكار رقمياً، مما يضمن تطورنا لدعم احتياجات عملائنا وموظفينا، مع تحسين كفاءتنا التشغيلية والحفاظ على منصاتنا المصرفية الرائدة في السوق.
وقال فان ليندر:" يواصل بنك التنوع البيولوجي اتخاذ خطوات واسعة في التزامه بتحقيق الحياد الكربوني في انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن عمليات البنك بحلول عام 2030. ويلتزم البنك بدعم المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة "صافي صفر بحلول عام 2050" للانتقال نحو اقتصاد محايد للمناخ وتهدف إلى أن تصبح لاعباً رئيسياً في تمكين تدفق التمويل المستدام. وفي يونيو 2024، تم تكريم إصدار بنك دبي التجاري للسندات الخضراء بقيمة 500 مليون دولار من خلال جوائز EMEA Finance Achievement Awards 2023 المرموقة كـ "أفضل سندات خضراء لمؤسسة مالية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا"، مما يدل على عزم البنك الدائم في هذا المجال الحيوي.