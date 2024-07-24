30.2% ارتفاع صافي أرباح "دبي التجاري"

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي : "لقد حققت اتفاقية التنوع البيولوجي نتيجة جديرة بالثناء تعزى إلى النمو القوي للقروض مع ارتفاع الإيرادات والعوائد المتميزة وتحسين جودة الأصول بشكل عام. بلغ صافي أرباحنا بعد خصم الضرائب للنصف الأول من عام 2024 رقماً قياسياً قدره 1,452 مليون درهم، أي أعلى من الفترة المقارنة السابقة بنسبة 30.2% على أساس ما قبل الضريبة، ويعزى ذلك إلى نشاط أعمال العملاء والإيرادات الإجمالية القوية. ويواصل البنك تركيزه بثبات على تنفيذ استراتيجية البنك وهو في وضع جيد لمواصلة تحقيق أهدافنا الاستراتيجية وأدائنا عالي الجودة للفترة المتبقية من عام 2024 وما بعده.