300 مليون درهم استثمارات "شروق" في 7 منتجعات بيئية فاخرة

استجابة للتحول العالمي نحو السياحة الصحية والسفر البطيء والهادف، استثمرت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) أكثر من 300 مليون درهم في السنوات الأخيرة لتطوير "مجموعة الشارقة" - وهي مجموعة من سبعة منتجعات بيئية فاخرة مصممة لتقديم تجارب علاجية متجذرة في الطبيعة والتراث والاستدامة.
وتوفر هذه الوجهات مجتمعة 154 وحدة إقامة راقية عبر أكثر المناظر الطبيعية الخلابة في الإمارة، من أشجار المانجروف الساحلية والكثبان الرملية الصحراوية إلى الوديان الجبلية والقرى التراثية.
يُسهم هذا الاستثمار بشكل مباشر في تلبية الطلب العالمي المتزايد على السفر المُركّز على العافية. ووفقًا لمعهد العافية العالمي، من المتوقع أن تتجاوز سياحة العافية تريليون دولار أمريكي في عام 2025، في حين تُعيد حركة "السفر البطيء" - التي تنمو بمعدل 10% سنويًا تقريبًا - تعريف كيفية تفاعل المسافرين مع الوجهات، مُقدّرةً الوقت والهدوء والعمق الثقافي. كما صنّفت مجلة كوندي ناست ترافيلر السفر البطيء كأحد اتجاهات السفر المُحدّدة لعام 2025.
تبرز الشارقة بسرعة كمركز إقليمي للسياحة الواعية. وقد أشارت بيانات هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة إلى نمو سنوي بنسبة 11% في أعداد الضيوف بحلول عام 2024، مع استمرار ارتفاع معدلات الإشغال الدولي في الربع الأول من عام 2025، مما يُبرز جاذبية الإمارة المتزايدة بين المسافرين الباحثين عن تجارب مميزة والعافية.
رحلات مختارة عبر التاريخ والبيئة والفخامة
من أبرز معالمها منتجع الفاية، الواقع في قلب صحراء مليحة. يُعيد هذا المنتجع توظيف مبنيين يعودان إلى ستينيات القرن الماضي - كانا في السابق عيادةً ومتجر بقالة بجوار أول محطة وقود في الإمارات - ليُحوّلهما إلى منتجع فاخر يضم خمس غرف بإطلالات بانورامية خلابة على الصحراء. يستمتع الضيوف بتجربة طعام عصرية ومسارات صحراوية مُختارة بعناية.
في كلباء، يقع منتجع كينغفيشر ضمن محمية أشجار المانغروف الساحلية، التي تُدار بالتعاون الوثيق مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، ويضم 40 خيمة فاخرة مطلة على البحر في بيئة طبيعية تُشجع على الحفاظ على البيئة من خلال تصميم منخفض التأثير ومواد مستدامة. أما داخل منتزه مليحة الوطني، فيُعرف منتجع مون ريتريت بأنه وجهة رائدة للتخييم الفاخر، حيث يضم 10 قباب جيوديسية وست خيام فاخرة. تشمل الأنشطة مراقبة النجوم، واليوغا، وركوب الخيل، ورحلات استكشاف الصحراء بصحبة مرشدين من فريق منتزه مليحة الوطني المتخصص.
يقع منتجع البداير وسط الكثبان الرملية الحمراء الشهيرة في الشارقة، ويجمع بين جماليات الخانات التقليدية والفخامة العصرية، ويوفر 46 وحدة توفر مغامرات الكثبان الرملية وركوب الجمال والهدوء الصحراوي.
يضم منتجع نجد المقصار، الواقع في وادي وشعي بخورفكان، سبع وحدات تراثية فاخرة مبنية داخل منازل مُرممة يزيد عمرها عن 100 عام، وتطل على جبال عتيقة ونقوش صخرية يعود تاريخها إلى أكثر من 2000 عام قبل الميلاد. وقد طُوّر المنتجع بالتعاون مع "مبادرة"، ويضم إمكانية الوصول إلى حصن عمره 300 عام ومسارات مشي خلابة تؤدي إلى سد الرفيصة.
في قلب خورفكان التاريخي القريب، يضم نزل الرياحين 19 منزلًا تراثيًا مُرمّمًا، أُعيد تصميمها بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث. من بينها منزل عائلة المشتغل، الذي حُوِّل الآن إلى مركز ضيافة مركزي يضم مطعمًا تقليديًا، وساحات مُحاطة بأشجار النخيل، ومساحات مشتركة تجمع بين الحفاظ التاريخي والراحة العصرية.
الرحالة: آفاق جديدة للرفاهية خارج الشبكة
يُطلق "نوماد" في الربع الأخير من عام 2025، وهو مفهوم جديد للمنتجع البيئي على الساحل الشرقي للشارقة. يقع المنتجع في وديان كلباء الجبلية بالقرب من محمية كلباء الطبيعية، ويضم 20 مقطورة فاخرة تعمل بالطاقة الشمسية، مصممة ومصنوعة محليًا. بالإضافة إلى تعزيز روح المبادرة المجتمعية، يوفر تصميمه المستقل عن الشبكة انغماسًا كاملاً في الطبيعة مع حماية النظم البيئية المحلية. يُعزز نظام "بدون واي فاي" وإطفاء الأنوار انقطاع الاتصال الرقمي ورؤية السماء ليلًا، مما يُشجع على اليقظة والوعي البيئي.
وللحفاظ على التنوع البيولوجي في كلباء، نفذت شروق مجموعة من تدابير حماية البيئة، بما في ذلك بروتوكولات التخفيف من آثار هطول الأمطار والتضاريس وحركة الحياة البرية، مما يعزز رؤيتها للتنمية المستدامة.
محفظة متجذرة في المعنى والمرونة المستقبلية
قال أحمد عبيد القصير، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): "ترتكز مشاريعنا الفندقية على رؤية تتجاوز مفهوم السياحة التقليدية، فهي بمثابة جسور تواصل حية بين الزائر والمكان، تحافظ على التراث وتعيد إحياء الهوية المحلية بلمسة عصرية. ومنذ البداية، حرصنا على تصميم كل وجهة ضمن مجموعة الشارقة لتعكس الطابع البيئي والجغرافي والثقافي الفريد لموقعها، مانحةً الزوار تجربة أصيلة وغامرة."
تُعدّ مجموعة الشارقة، التي تُديرها وتُطوّرها شروق، حجر الزاوية في محفظة الهيئة للضيافة التي تتجاوز قيمتها 850 مليون درهم، وتعكس رؤية الإمارة الأوسع للتنمية المستدامة. تُجسّد المجموعة مبادئ السفر البطيء والعافية، وتُبرز جمال الشارقة الطبيعي وتراثها الخالد.
يتجاوز أثر هذه المشاريع مجرد العوائد المالية؛ فهي توفر فرص عمل، وتعزز ارتباط المجتمع المحلي بمحيطه، وتساهم في حماية البيئة من خلال هندسة معمارية مستدامة وعمليات تشغيلية منخفضة الكربون. ومع استمرار توجه الأذواق العالمية نحو التجارب الغامرة والمسؤولة والمنعشة، فإن استثمار شروق الثاقب في هذه المنتجعات المميزة يرسخ مكانة الشارقة كوجهة رائدة في مستقبل السياحة الفاخرة.