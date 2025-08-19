300 مليون درهم استثمارات "شروق" في 7 منتجعات بيئية فاخرة

في كلباء، يقع منتجع كينغفيشر ضمن محمية أشجار المانغروف الساحلية، التي تُدار بالتعاون الوثيق مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، ويضم 40 خيمة فاخرة مطلة على البحر في بيئة طبيعية تُشجع على الحفاظ على البيئة من خلال تصميم منخفض التأثير ومواد مستدامة. أما داخل منتزه مليحة الوطني، فيُعرف منتجع مون ريتريت بأنه وجهة رائدة للتخييم الفاخر، حيث يضم 10 قباب جيوديسية وست خيام فاخرة. تشمل الأنشطة مراقبة النجوم، واليوغا، وركوب الخيل، ورحلات استكشاف الصحراء بصحبة مرشدين من فريق منتزه مليحة الوطني المتخصص.