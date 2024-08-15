24% مساهمة مبيعات التجزئة في دبي بالناتج المحلي

وتبرز دبي باعتبارها المدينة الخليجية الوحيدة بين أفضل ستة وجهات عالمية للتجزئة، بما في ذلك لندن وميلانو ونيويورك وسول وطوكيو، التي يبلغ إنفاق الفرد المباشر على التجزئة فيها ما بين 8 آلاف إلى 18 ألف دولار سنوياً. وتساهم قطاعات التجزئة في هذه المدن أيضاً بنحو 24% في الناتج المحلي الإجمالي الحضري وتوظف ما يصل إلى 20% من القوى العاملة الحضرية. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تعزز السمعة العامة لمدنها، وفقاً لتقرير بعنوان "التسوق من أجل النمو: كيفية بناء وجهة تجزئة حضرية" أصدرته شركة ستراتيجي& الشرق الأوسط، وهي جزء من شبكة بي دبليو سي.