300 شركة عائلية تناقش الحوكمة والتحديات الإقتصادية في دبي

وفي سياق حديثه عن الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها قطاع الشركات العائلية، قال جعفر: "في دولة الإمارات العربية المتحدة، تُساهم الشركات العائلية بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وتُوظف أكثر من 80% من القوى العاملة. وعلى الصعيد العالمي، يشهد قطاع المكاتب العائلية نمواً مُتسارعاً، حيث تُشير التقارير إلى أن ثروة المكاتب العائلية العالمية ستصل إلى 9.5 تريليون دولار بحلول عام 2030."