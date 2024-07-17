300 درهم سعر جرام الذهب في الإمارات
شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً هائلاً بأكثر من 3 دراهم للجرام في دبي صباح الأربعاء، ليصل إلى 299 درهماً للجرام في المعاملات الأولى.
ووفقاً لمجموعة دبي للمجوهرات، فقد قفز سعر الذهب عيار 24 قيراطاً إلى 3.25 درهم للجرام ليصل إلى 299.9 درهم في الساعة 9 صباحاً يوم الأربعاء. ومن بين الأنواع الأخرى، تم تداول عيار 22 و21 و18 قيراطاً بسعر 276.75 درهماً و268.0 درهماً و299.75 درهماً للجرام على التوالي، حيث ارتفعت أسعار الذهب بمقدار 5 دراهم للجرام في دبي خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وعلى الصعيد العالمي، تم تداول الذهب الحالي عند 2466.35 دولاراً للأونصة، ليصل إلى مستوى قياسي مع توافد المستثمرين على المعدن الذي يعتبر ملاذاً آمناً بعد تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر.
ويتوقع المحللون أن يصل الهدف التالي للذهب إلى 2600 دولار للأونصة.
وقال "كريس ويستون"، رئيس قسم الأبحاث في شركة (بيبرستون Pepperstone):"لقد كان يوماً مهماً بالنسبة لسوق الذهب، حيث كان هناك توافد كبير للعملاء، حيث قام المتداولون الذين يركزون على الزخم بشراء الذهب متوقعين أن يتخطى سعره السعر القياسي السابق البالغ 2450 دولاراً، بينما يرى آخرون أنّ هذه الحركة تعتبر مستعجلة، فاختاروا بيع ما بحوزتهم من الذهب خلال فترة الارتفاع".
وأضاف: : "من الناحية التقنية، استقر سعر الذهب في نطاق يتراوح بين 2450 دولاراً و2285 دولاراً منذ منتصف أبريل، ولكن اليوم، نرى السعر يتجاوز الحدود بقوة، حيث تشير الحركة المقاسة للنطاق إلى سعر أقرب إلى 2600 دولار"، مشيراً إلى أن السوق لديه ثقة لا تتزعزع في أنّ بنك الاحتياطي الفيدرالي على وشك الشروع في دورة تيسيرية اعتباراً من سبتمبر.