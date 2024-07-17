300 درهم سعر جرام الذهب في الإمارات

ويتوقع المحللون أن يصل الهدف التالي للذهب إلى 2600 دولار للأونصة.

وقال "كريس ويستون"، رئيس قسم الأبحاث في شركة (بيبرستون Pepperstone):"لقد كان يوماً مهماً بالنسبة لسوق الذهب، حيث كان هناك توافد كبير للعملاء، حيث قام المتداولون الذين يركزون على الزخم بشراء الذهب متوقعين أن يتخطى سعره السعر القياسي السابق البالغ 2450 دولاراً، بينما يرى آخرون أنّ هذه الحركة تعتبر مستعجلة، فاختاروا بيع ما بحوزتهم من الذهب خلال فترة الارتفاع".