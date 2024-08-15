30 نشاطاً جديداً إلى رخصة العمل الحر بأبوظبي

للحصول على الرخصة، يجب أن يكون لدى المتقدم خبرة في مجال أو صناعة محددة أو أن يكون قد حصل على إنجاز أكاديمي أو مهني في هذا المجال. وقد وضعت الهيئة في السابق إطاراً تنظيمياً ولوائح عمل ومتطلبات عامة لرخصة العمل الحر.