30 نشاطاً جديداً إلى رخصة العمل الحر بأبوظبي
أعلنت السلطات في أبوظبي اليوم الخميس عن إضافة 30 نشاطاً إلى رخصة العمل الحر. ووفقاً للتوجيهات الصادرة عن مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ستغطي هذه الأنشطة مجالات متنوعة مثل:
تطوير الذكاء الاصطناعي
تصميم المعدات الإلكترونية وأنظمة الأجهزة والبرمجيات
تصميم برامج إنتاج حقول النفط والغاز الطبيعي
خدمات تصنيف وتحليل البيانات
تطوير وابتكار أنظمة وبرامج الكمبيوتر
نماذج الإنتاج بتقنية التصوير ثلاثي الأبعاد
مقدمي خدمات دعم اللاعبين عبر الإنترنت
وتسمح رخصة العمل الحر للخبراء ولمن يتمتعون بالمهارات بتقديم خدماتهم للمؤسسات والشركات والأفراد.
شروط الأهلية
للحصول على الرخصة، يجب أن يكون لدى المتقدم خبرة في مجال أو صناعة محددة أو أن يكون قد حصل على إنجاز أكاديمي أو مهني في هذا المجال. وقد وضعت الهيئة في السابق إطاراً تنظيمياً ولوائح عمل ومتطلبات عامة لرخصة العمل الحر.
كما يمكن الحصول على الترخيص من خلال تطبيق "تمّ".
وقال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمؤسسة أبوظبي للأعمال، إن إجمالي عدد تراخيص العمل الحر التي تم إصدارها خلال العام الماضي بلغ 1013 ترخيصاً لمختلف الأنشطة المهنية الحرة.
وأضاف: " نحن ملتزمون بمواصلة جهودنا لتوفير بيئة داعمة وحيوية للابتكار وتعزيز مساهمة المهنيين في النمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للمواهب والشركات والاستثمارات".