30 مليون درهم صافي أرباح "أملاك للتمويل"

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الإيرادات من أعمال التمويل والاستثمار بنسبة 10 في المائة إلى 66 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بـ 60 مليون درهم في النصف الأول من عام 2023. وارتفع إجمالي إيرادات أملاك للنصف الأول من عام 2024 باستثناء مكسب لمرة واحدة قدره 154 مليون درهم، وزاد قليلاً إلى 144 مليون درهم مقارنة بـ 126 مليون درهم في النصف الأول من عام 2023.