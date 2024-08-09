30 مليون درهم صافي أرباح "أملاك للتمويل"
أعلنت شركة أملاك للتمويل ش.م.ع، أمس الخميس، عن تحقيق صافي ربح قدره 30 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بصافي ربح قدره 138 مليون درهم في النصف الأول من عام 2023.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت الإيرادات من أعمال التمويل والاستثمار بنسبة 10 في المائة إلى 66 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بـ 60 مليون درهم في النصف الأول من عام 2023. وارتفع إجمالي إيرادات أملاك للنصف الأول من عام 2024 باستثناء مكسب لمرة واحدة قدره 154 مليون درهم، وزاد قليلاً إلى 144 مليون درهم مقارنة بـ 126 مليون درهم في النصف الأول من عام 2023.
وارتفعت التكاليف التشغيلية لشركة أملاك بنسبة 4% لتصل إلى 48 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ 46 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي بسبب إعادة الهيكلة الجارية.
كما واصلت الشركة إدارة التزاماتها بكفاءة، بما في ذلك سداد 46 مليون درهم للممولين خلال النصف الأول من عام 2024. ومنذ عام 2014 حتى الآن، قامت أملاك بتسوية 84% من التزامات الودائع الإسلامية بما في ذلك أداة المضاربة المتعلقة بالممولين.
وخلال عام 2023، بدأت أملاك المفاوضات مع الممولين المتبقين للخروج من اتفاقية الشروط المشتركة لإعادة الهيكلة والتي وصلت حالياً إلى مرحلة متقدمة.
علاوة على ذلك، سجلت الشركة نفقات استهلاك أقل بقيمة 16 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بـ 22 مليون درهم في النصف الأول من عام 2023 على الودائع الاستثمارية العادية. ويمثل مبلغ الاستهلاك استرداد مكاسب القيمة العادلة عند الاعتراف الأولي بالودائع الاستثمارية ويختلف وفقاً لمستوى السداد والتسويات المقدمة للممولين في أي فترة ظهور للتقارير.
وفي عموم المنطقة، تأثر استثمار أملاك في مصر بانخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدرهم الإماراتي، مما أثر على الوضع المالي للمجموعة.