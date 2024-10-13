30 شركة ناشئة جديدة في دبي بحلول عام 2033

وأضاف بن بيات: "مع مشاركة أكثر من 2000 شركة، نحن سعداء بأن هذا الحدث أثبت نجاحه الكبير ونموه في الاتجاه الصحيح بما يتماشى مع استراتيجيتنا. لقد شهدنا نموًا جيدًا للغاية هذا العام في جذب شركات وأجنحة وطنية جديدة إلى هذا الحدث"، مضيفًا أن الغرفة ستركز أيضًا بقوة على قضية ما بعد الحدث المتمثلة في كيفية جذب هذه الشركات لإنشاء قواعد لها في دبي.