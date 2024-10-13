30 شركة ناشئة جديدة في دبي بحلول عام 2033
قال مسؤول كبير في دبي يوم الأحد إن دبي واثقة من أنها ستنجح في إنشاء 30 شركة "يونيكورن" بحلول عام 2033 في بعض القطاعات القوية مثل السفر والسياحة والتجارة والخدمات اللوجستية.
ويشير مصطلح "يونيكورن" إلى شركة ناشئة تصل قيمتها إلى مليار دولار. في عام 2023، أعلنت دبي عن خطة لإنشاء 30 شركة يونيكورن كجزء من أجندة دبي الاقتصادية "D33". وقد شهدت الإمارة بالفعل بعض الشركات الناشئة التي تتوسع للوصول إلى وضع يونيكورن بما في ذلك تطبيق كريم لتأجير السيارات، ومنصة المطبخ السحابي كيتوبي، ومجموعة إيميرجينج ماركتس بروبرتي (EMPG)، وسويفل وغيرها.
وقال أحمد بن بيات، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: "هناك تركيز على (إنشاء) المزيد من الشركات الناشئة ، حيث أعلنت دبي أنها تريد إنشاء 30 شركة ناشئة . إنها مهمة شاقة. ومع ذلك، من خلال نمو الشركات الناشئة التي شهدتها أمثال كريم وغيرها، نعتقد أننا قادرون على القيام بذلك. هذه هي مهمتنا ونحن نعمل على تحقيقها".
وكان بن بيات يتحدث على هامش معرض "إكسباند نورث ستار" الذي بدأ في دبي الأحد ضمن فعاليات "جيتكس" العالمي ــ أكبر تجمع لشركات التكنولوجيا في العالم.
وأضاف بن بيات: "دبي قوية للغاية في قطاعات اقتصادية محددة، ومن المنطقي أن نرى شركات "يونيكورن" في تلك القطاعات. لقد رأينا شركات يونيكورن تظهر في سوق العقارات لأن العقارات كبيرة في دبي. وبالمثل، ظهرت شركة كريم لأن قطاع سيارات الأجرة والنقل قوي. استحوذت أمازون على سوق لأن قطاع التجارة الإلكترونية ينمو بشكل استثنائي. نرى شركات يونيكورن تظهر في جميع القطاعات التي تتمتع فيها دبي بقوة. يمكننا أن نرى شركات يونيكورن جديدة في مجالات الخدمات اللوجستية والتجارة والسفر والسياحة".
من أجل دعم صناعة الشركات الناشئة عبر مختلف القطاعات، تضم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي هيئات مختلفة تحت مظلتها تلبي احتياجات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية وغيرها.
وأضاف نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: "تتفاعل هذه المجموعات معنا وتقدم توصيات فيما يتعلق بالقوانين والسياسات والإجراءات. ولدينا 6-7 مجموعات من القطاع الخاص تعمل معنا لتلبية متطلبات كل قطاع".
وأضاف بن بيات: "مع مشاركة أكثر من 2000 شركة، نحن سعداء بأن هذا الحدث أثبت نجاحه الكبير ونموه في الاتجاه الصحيح بما يتماشى مع استراتيجيتنا. لقد شهدنا نموًا جيدًا للغاية هذا العام في جذب شركات وأجنحة وطنية جديدة إلى هذا الحدث"، مضيفًا أن الغرفة ستركز أيضًا بقوة على قضية ما بعد الحدث المتمثلة في كيفية جذب هذه الشركات لإنشاء قواعد لها في دبي.