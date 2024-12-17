30% زيادة متوقعة في مبيعات "سيلف درايف موبيليتي"
تتوقع شركة "سيلف درايف موبيليتي" (SelfDrive Mobility)، المنصة الرائدة في خدمات تأجير السيارات والتنقل المشترك في الشرق الأوسط، قفزة في مبيعاتها بنسبة 30% خلال موسم العطلات المقبل.
ويُعزى هذا الارتفاع المتوقع إلى تدفق السياح من دول مجلس التعاون الخليجي ودول الغرب، الذين يفضلون سهولة ومرونة نموذج الاشتراك الذي تقدمه "سيلف درايف" لتلبية احتياجاتهم من التنقل خلال العطلات. وتتصدر العائلات قائمة العملاء، حيث تحظى سيارات الدفع الرباعي والسيارات السيدان بشعبية كبيرة، لما توفره من مساحة وراحة وفعالية تلائم السفر الجماعي واكتشاف الوجهات السياحية.
ويشهد موسم العطلات عادة زيادة في رحلات السفر العائلية، وتلبي عروض "سيلف درايف" هذه الاحتياجات بشكل مثالي. ويُقدّر السياح من دول مجلس التعاون الخليجي قدرة المنصة على توفير مركبات فاخرة وعالية الجودة، تناسب الرحلات الطويلة ورحلات السفاري. وبالمثل، يفضل الوافدون من دول الغرب خيارات التأجير قصير الأجل والمرونة طويلة الأجل التي توفرها اشتراكات السيارات، مما يجعل "سيلف درايف" حلاً مثالياً لاحتياجاتهم من التنقل.
يعزز اهتمام "سيلف درايف" الاستراتيجي على المزايا التي تركز على العملاء، مثل الأسعار التنافسية والتأمين الشامل وسهولة الخدمة، مكانتها الرائدة في السوق. ولا يسلط الارتفاع المتوقع في المبيعات الضوء على قدرة المنصة على التكيف فحسب، بل يعكس أيضاً جاذبيتها لقاعدة واسعة ومتنوعة من العملاء.
تأسست "سيلف درايف موبيليتي" عام 2017 في الإمارات العربية المتحدة، وسرعان ما نمت لتصبح منصة رائدة في مجال تأجير السيارات والاشتراك فيها، مقدمة حلولاً ذكية للتنقل بأقصى قدر من المرونة. وتقدم "سيلف درايف موبيليتي" خدماتها في الإمارات العربية المتحدة وعُمان وقطر والبحرين والكويت والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وأيرلندا وتركيا، وقد خدمت أكثر من 1.5 مليون عميل من 95 جنسية مختلفة. وتوفر المنصة مجموعة واسعة من أكثر من 100 طراز سيارة من 50 علامة تجارية رائدة، مباشرة من الوكالة، لتلبية احتياجات جميع العملاء.
وللحجز، يمكن للعملاء تنزيل تطبيق "سيلف درايف موبيليتي" من متجر جوجل بلاي أو متجر آب ستور، أو التواصل مع مكتب الحجز على الرقم 5733500 9714+.