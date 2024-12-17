30% زيادة متوقعة في مبيعات "سيلف درايف موبيليتي"

تأسست "سيلف درايف موبيليتي" عام 2017 في الإمارات العربية المتحدة، وسرعان ما نمت لتصبح منصة رائدة في مجال تأجير السيارات والاشتراك فيها، مقدمة حلولاً ذكية للتنقل بأقصى قدر من المرونة. وتقدم "سيلف درايف موبيليتي" خدماتها في الإمارات العربية المتحدة وعُمان وقطر والبحرين والكويت والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وأيرلندا وتركيا، وقد خدمت أكثر من 1.5 مليون عميل من 95 جنسية مختلفة. وتوفر المنصة مجموعة واسعة من أكثر من 100 طراز سيارة من 50 علامة تجارية رائدة، مباشرة من الوكالة، لتلبية احتياجات جميع العملاء.