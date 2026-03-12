30% توزيع أرباح.. العربية للطيران ترسم مسار النجاح

وافق مساهمو العربية للطيران على توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة’. تعادل الأرباح 30 فلساً للسهم الواحد.

تأتي توصية مجلس الإدارة’ بعد النتائج القوية لشركة الطيران’ للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث أعلنت الشركة عن صافي ربح قياسي قبل الضريبة بلغ 1.8 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 14% مقارنة بعام 2024.

خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، تمت الموافقة على تقرير مدققي حسابات العربية للطيران’، والميزانية العمومية، وحسابات الأرباح والخسائر من قبل الجمعية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

علاوة على ذلك، تم إبراء ذمة مجلس الإدارة ومدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتم تعيين مدققي حسابات للسنة المالية التالية وتحديد أتعابهم. كما انتخبت الجمعية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة.

قال الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة العربية للطيران: “يمثل أداء العربية للطيران’ في عام 2025 أقوى عام في تاريخ المجموعة’، مما يعكس قوة نموذج أعمالنا وتفاني موظفينا. خلال العام، واصلنا توسيع شبكتنا، وأطلقنا مسارات جديدة عبر الأسواق الرئيسية، وزدنا قدرتنا التشغيلية لتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي ذي القيمة المضافة”.

في عام 2025، وسعت العربية للطيران شبكتها العالمية بإضافة 30 مسارًا جديدًا عبر مراكزها التشغيلية الستة في الإمارات والمغرب ومصر وباكستان. وخلال العام، تسلمت الناقلة خمس طائرات جديدة كليًا وأضافت تسع طائرات لدعم نموها المستمر وتوسع شبكتها. وأنهت الشركة العام بأسطول مكون من 90 طائرة إيرباص A320 و A321 تخدم أكثر من 220 مسارًا عبر الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.

قال آل ثاني: “على الرغم من الوضع الجيوسياسي الحالي وتأثيره على الاقتصاد العالمي والطيران الإقليمي، فإننا لا نزال واثقين في أساسيات صناعتنا، وقوة نموذج أعمالنا، والاستراتيجية التي نواصل اتباعها. لدينا ثقة كاملة في موظفينا وفي قدرتنا على التغلب على التحديات الحالية مع الاستمرار في تقديم القيمة لعملائنا ومساهمينا”.