3 مقيمات يحولن شغفهن إلى مشاريع ناجحة في الإمارات
اتخذت النساء الثلاث خطوات جريئة لترك وظائفهن المستقرة في الشركات والانطلاق في رحلات ريادة الأعمال غير المؤكدة. ولكن المخاطر التي خضنها أتت بثمارها، حيث أصبحن الآن يكسبن ما يقرب من عشرة أضعاف رواتبهن السابقة.
"هولي بريانت"، مواطنة بريطانية، و"أميليا سميث"، مهاجرة كندية بريطانية، تشقان طريقهما كرائدتين أعمال في دبي. بعد ست سنوات من العمل معًا في علامة تجارية شهيرة لمستحضرات التجميل، قررتا ترك عالم الشركات سعياً وراء قدر أكبر من الحرية المهنية.
وروت هولي تجربتها لصحيفة الخليج تايمز، حيث قالت إن أول وظيفة لها في دبي كانت مساعدة مدير في شركة خاصة، حيث كانت تكسب 12 ألف درهم شهرياً. وأوضحت: "كان ترك عالم الشركات خطوة كبيرة، لكن كان من الضروري متابعة شغفي".
أطلقت أميليا شركتها الاستشارية التسويقية بينما افتتحت هولي متجراً لفساتين الزفاف.
خلال اجتماع الإفطار، ناقشت الاثنتان مشاريعهن الناجحة ورغبتهن في خلق مصدر دخل إضافي. قالت هولي: "لطالما آمنت بضرورة وجود مصادر متعددة للدخل". أثارت هذه المحادثة فكرة مشروعهما المشترك -"دايزد أند اينجايجد" Dazed and Engaged، وهو متجر للتجارة الإلكترونية يهدف إلى إنشاء علامة تجارية لا تُنسى.
مدعوم بالتحفيز
تتمتع السيدتان بخبرة في مجال التسويق والترويج المرئي، حيث لعبتا دورًا رئيسيًا في إطلاق علامة تجارية عالمية للجمال.
لقد غذت تجاربهم الشخصية دوافعهم: أرادت أميليا المرونة اللازمة لقضاء الوقت مع طفليها، في حين استلهمت هولي ذلك بعد أن فقدت والدها بسبب السرطان، وأدركت مدى قصر الحياة.
لم يكن بدء العمل خاليًا من التحديات. تتذكر أميليا: "كانت إحدى أكبر العقبات التي واجهتنا هي العثور على الموردين المناسبين". وأوضحت أن الأمر استغرق عامًا كاملاً للعثور على شركاء يستوفون معاييرهم العالية. وأضافت: "بمجرد أن فعلوا ذلك، أحدث ذلك فرقًا كبيرًا. والآن، نعتبر موردينا جزءًا لا يتجزأ من شركتنا".
كما كان التغلب على المخاوف بشأن ترك الوظائف المستقرة جزءًا من رحلتهم. واعترفت أميليا قائلة: "إن كونك رائد أعمال يمكن أن يشعرك بالوحدة الشديدة في بعض الأحيان". ومع ذلك، ساعدتهم شبكتهم الداعمة في مواجهة هذه المخاوف. وأكدت: "لقد آمنا بأهمية اتباع شغفنا".
وقد حدد الثنائي فجوة في سوق الإكسسوارات والمستلزمات عالية الجودة لحفلات توديع العزوبية في الإمارات العربية المتحدة. وأشارت أميليا إلى أن "أردنا إنشاء وجهة التجارة الإلكترونية المثالية حيث يمكن للعرائس وأصدقائهن العثور على كل ما يحتاجون إليه للتخطيط لحفل توديع العزوبية المثالي".
في البداية، كان هدفهن واضحًا ومباشرًا، لكنه تطور مع إدراكهن لإمكانات العلامة التجارية. كما يحافظن على توازن صحي بين العمل والحياة وينصحون النساء الأخريات اللاتي يفكرن في ريادة الأعمال "بالثقة في غرائزهن واتباع شغفهن".
مدفوعة بطموح مدى الحياة
وفي الوقت نفسه، شرعت شيري جوبتا، البالغة من العمر 35 عامًا، في رحلة من خلال إنشاء وكالة علاقات عامة خاصة بها في دبي. وقد تحول طموحها الذي دام طيلة حياتها لبدء عملها الخاص إلى تحول حاسم أثناء جائحة كوفيد-19 عندما توقف راتبها لمدة خمسة أشهر.
بدأت حياتها المهنية في الإمارات براتب 6000 درهم، ثم حصلت على 10 آلاف درهم في آخر وظيفة لها. لكنها الآن تكسب ما يقرب من 10 أضعاف راتبها السنوي، وذلك بفضل قرارها الجريء بتأسيس عملها الخاص.
وأوضحت أن "خبرتي الإعلامية ساعدتني في الانتقال إلى العمل بشكل أكثر سلاسة على الرغم من خبرتي المحدودة في العلاقات العامة".
بدأت شيري رحلتها المهنية في مومباي، ثم عملت مع قناة NDTV في نيودلهي، ثم عملت في إحدى الصحف في قطر.
ومع ذلك، كان إدراكها أنها لم تكن تحقق إمكاناتها الكاملة في الوظائف التقليدية هو ما دفعها إلى اتخاذ هذه الخطوة. وقالت: "نظرًا لأنني نشأت في عائلة تعمل في مجال الأعمال، كنت أعلم أنني أريد تجربة شيء مختلف".
كان التحول إلى ريادة الأعمال تحديًا بالنسبة لها. كان عليها أن تتعلم كيفية تقديم العروض للعملاء، والعقود، وبناء شبكة من الصفر.
"باعتباري جديدة في دبي، اعتمدت على أصدقائي من الهند للحصول على الدعم أثناء إنشاء قوائم وسائل الإعلام"، تذكرت. كانت الأشهر الستة الأولى صعبة، مع دخل ضئيل، ولكن مع تزايد الاستفسارات الشفهية، بدأت شيري في إيجاد موطئ قدم لها. قالت: "الآن، أكسب أكثر مما كنت أكسبه من قبل، مما عزز ثقتي بنفسي".
وباعتبارها سيدة أعمال، قدمت شيري نصيحة قيمة للآخرين الذين يفكرون في اتباع مسار مماثل. وقالت: "يجب أن تتمتع بالقوة العقلية وأن تحظى بدعم الأسرة. إن إدارة كل من الحياة التجارية والشخصية أمر صعب، لذا فإن الالتزام أمر ضروري".