3 مقيمات يحولن شغفهن إلى مشاريع ناجحة في الإمارات

اتخذت النساء الثلاث خطوات جريئة لترك وظائفهن المستقرة في الشركات والانطلاق في رحلات ريادة الأعمال غير المؤكدة. ولكن المخاطر التي خضنها أتت بثمارها، حيث أصبحن الآن يكسبن ما يقرب من عشرة أضعاف رواتبهن السابقة.

"هولي بريانت"، مواطنة بريطانية، و"أميليا سميث"، مهاجرة كندية بريطانية، تشقان طريقهما كرائدتين أعمال في دبي. بعد ست سنوات من العمل معًا في علامة تجارية شهيرة لمستحضرات التجميل، قررتا ترك عالم الشركات سعياً وراء قدر أكبر من الحرية المهنية.