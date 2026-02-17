3 ركائز ترسم مستقبل المدفوعات ونمو الشركات في الإمارات

تشهد المدفوعات في دولة الإمارات تطوراً سريعاً منذ سنوات، إلا أن عام 2026 يمثّل مرحلة مختلفة وأكثر تأثيراً.

ما كان يُنظر إليه سابقاً كعملية تشغيلية تجري وراء الكواليس، أصبح اليوم عاملاً أساسياً يؤثر مباشرة في تجربة العملاء واستقرار الأعمال وحتى في قرارات اختيار العلامات التجارية. ويظهر هذا التحول بوضوح في سوق يُعد من الأكثر تقدماً عالمياً في مجال التسوق عبر الهاتف المحمول. ففي عام 2025، أظهر استطلاع محلي أجرته فيزا أن 67% من مستهلكي دولة الإمارات استخدموا هواتفهم الذكية في آخر عملية شراء قاموا بها. ومع هذا الحجم من الاعتماد على المدفوعات الرقمية، لم تعد العثرات عند إتمام الدفع أمراً بسيطاً يمكن تجاوزه، بل قد تتحول سريعاً إلى تجربة سلبية تؤثر على سمعة العلامة التجارية وتضعف ولاء العملاء وتؤدي إلى خسائر مباشرة في الإيرادات.

وفي ضوء هذه التحولات، أصبحت المدفوعات جزءاً من الأولويات الإدارية، حيث ستفرض ثلاثة محاور رئيسية حضورها خلال عام 2026.

1- أمن بيانات المدفوعات كجزء من تجربة العميل لا مجرد إجراء وقائي

تتجه المؤسسات المالية في دولة الإمارات إلى الحد من الاعتماد على رموز التحقق عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والانتقال إلى الموافقات داخل التطبيقات والتحقق البيومتري عند إتمام المدفوعات الإلكترونية. ورغم أن الشركات لا تتحكم في كيفية تصميم هذه الآليات داخل تطبيقات البنوك، إلا أنها تتحمل نتائجها، لأن أي تأخير أو تعثر في التحقق قد يؤدي إلى إلغاء عملية الشراء وخسارة الإيرادات.

في الوقت نفسه، لم يعد العملاء ينظرون إلى تجربة الاستخدام وأمن المدفوعات وبياناتها كأمرين منفصلين، بل يعتبرونهما تجربة متكاملة تظهر في شكل خطوات إضافية أثناء الدفع أو تعقيد في الإجراءات أو فشل في التحقق أو عملية شراء لا تكتمل في اللحظة الأخيرة. ومن هنا، لم يعد التحدي أمام القيادات يقتصر على منع الاحتيال فقط، بل بات يشمل أيضاً تحديد القدرة على تحمّل هذه العقبات وحدود تقبّلها ومدى سرعة التدخل لمعالجة الخلل وإنجاح العملية.

الخطوة الإدارية الموصى بها: ينبغي التعامل مع نتائج التحقق من المدفوعات كمؤشر يدل على أداء الأعمال، لا كمسألة تقنية بحتة. ويشمل ذلك تصميم مسارات دفع قائمة على تقييم المخاطر، وفهم أماكن تعثر العملاء أثناء عملية الدفع، وتوضيح المسؤوليات عند فشل الدفع، والاستثمار في حلول متطورة لتسريع العملية، لأن مستوى الأمان ينعكس بشكل مباشر على تجربة العميل والثقة في العلامة التجارية.

2- الذكاء الاصطناعي ودوره المتزايد في قرارات الشراء

أصبح الذكاء الاصطناعي في مختلف أنحاء دولة الإمارات يؤثر بشكل واضح في كيفية اكتشاف العملاء للمنتجات ومقارنتها واختيار ما يشترونه، بل وحتى في تحديد حجم إنفاقهم. وقد أظهر تقرير التجزئة لعام 2025 الصادر عن شركة أدين أن 70% من مستهلكي دولة الإمارات يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي أثناء التسوق مقارنة بـ 44% في العام السابق، ولا يوجد هناك أي مؤشرات على تباطؤ هذا التوجه.

ولا يختار الذكاء الاصطناعي العلامات التجارية عبر ترتيب تقليدي أو إعلانات مدفوعة، بل يعتمد على الصورة العامة التي تعكسها تجربة العميل. وقد يشمل ذلك: وضوح ما تقدمه العلامة التجارية وتجربة العميل ومدى سلاسة خدمة الدفع من البداية إلى النهاية. وتتداخل عدة عوامل أخرى مثل وضوح الأسعار وتوقعات التوصيل وسياسات الإرجاع والدعم والتقييمات لتشكّل انطباعاً متكاملاً عن الثقة. وعندما تكون هذه الصورة غير متناسقة، يصبح من الصعب أن تحظى العلامة التجارية بالذكر، سواء من قبل العملاء الآخرين أو من قبل الأدوات التي تساعدهم على اتخاذ القرار.

الخطوة الإدارية الموصى بها: ينبغي مراجعة الإشارات التي يلتقطها الذكاء الاصطناعي عن العلامة التجارية، بما في ذلك تجربة الدفع. فمرحلة إتمام الشراء هي النقطة التي تُختبر فيها الثقة، وتعكس نجاح العملية بأكملها. ومع تنامي دور ما يُعرف بالتجارة الوكيلة في السوق الإماراتي، سيبدأ الذكاء الاصطناعي بالتصرف بشكل أكثر استقلالية نيابة عن العملاء، ما يجعل الثقة عاملاً حاسماً في التوصية وإتمام العمليات.

3- التوسع عبر الحدود يكشف تحديات البنية التشغيلية

لا تقتصر مكانة دولة الإمارات على كونها بيئة داعمة للتجارة العابرة للحدود، بل إنها صُمّمت لتكون مركزاً لها. ولأول مرة في تاريخ الدولة، تخطت التجارة الخارجية غير النفطية حاجز التريليون دولار (3.8 تريليون درهم)، بزيادة سنوية قدرها 26% مقارنة بالعام السابق، وقبل الموعد المحدد بخمس سنوات. ومع هذا الإيقاع السريع للنمو، سيكون التوسع خياراً طبيعياً للشركات، وستتحول المدفوعات إما إلى عنصر يساعد على النمو أو إلى عائق يحدّ منه.

ومع ذلك، فإن التجارة العابرة للحدود تحمل تحديات لا تظهر في المعاملات المحلية، إذ تختلف طرق الدفع وأساليب التحقق والمتطلبات التنظيمية من سوق إلى آخر. وعندما تتم إدارة المدفوعات كحل منفصل لكل دولة، تضطر الشركات إلى إعادة بناء أنظمتها مع كل توسع جديد، ما يؤدي إلى حلول متفرقة يصعب إدارتها وتزداد كلفتها مع مرور الوقت.

الخطوة الإدارية الموصى بها: من الضروري التعامل مع المدفوعات على أنها أساس للتوسع والنمو، لا كمجرد عملية تضاف لكل سوق على حدة. فالشركات القادرة على التوسع بسلاسة هي تلك التي تبني أنظمة موحّدة تتيح لها المتابعة والتحكم ومعالجة المشكلات بالطريقة نفسها، بغض النظر عن موقع العميل.

كيف ينبغي للفرق الإدارية التعامل مع هذا الواقع في عام 2026؟

لم تعد المدفوعات مجرد خطوة أخيرة في رحلة الشراء، بل أصبحت عاملاً يحدد نجاح رحلة المستخدم بأكملها وأساساً للثقة والنمو. ومع ذلك، فإن الميزة التنافسية في المرحلة المقبلة لن تعتمد على إضافة مزيد من وسائل الدفع، وإنما سترتبط ببناء منظومة واضحة تقوم على ثلاث ركائز: إجراءات آمنة لا تعرقل التجربة، وثقة تدعم قرارات يقودها الذكاء الاصطناعي، وتوسع دون الحاجة إلى إعادة بناء متكررة. وعلى جميع الأطراف أن تدرك أن المدفوعات لم تعد المحطة الأخيرة من الرحلة فحسب، بل أصبحت معيار نجاح التجربة من الأساس.

ديمانتاس جريجارافيسيوس، رئيس قسم الشرق الأوسط في أدين