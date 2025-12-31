3 دراهم أسعار الذهب تنخفض في اليوم الأخير من 2025

انخفضت أسعار الذهب بمقدار 3 دراهم للجرام عند افتتاح الأسواق في دبي يوم الأربعاء، وهو آخر يوم تداول في العام.
وفقًا لبيانات مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، انخفض سعر الذهب عيار 24 من 525 درهمًا الليلة الماضية إلى 522 درهمًا صباح الأربعاء. ومن بين الأنواع الأخرى، انخفضت أسعار الذهب عيار 22 و21 و18 و14 إلى 483.25 درهم و463.5 درهم و397.25 درهم و309.75 درهم للجرام على التوالي.
كان الذهب الفوري يتداول عند 4,332.47 دولار للأونصة، بانخفاض 0.88 في المائة في الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت الإمارات.
قال أحمد عسيري، استراتيجي الأبحاث في Pepperstone، إن المعادن الثمينة كانت تحت ضغط بسبب البيع العدواني لجني الأرباح والتصحيح، مما دفع الذهب للانخفاض بنسبة خمسة في المائة في يوم واحد في 29 ديسمبر.
“كانت سرعة التصحيح، بقدر ما كانت حجمه، العنصر الرئيسي وراء شدة رد فعل السوق.
يبدو أن التحرك كان مدفوعًا بمزيج من جني الأرباح وتصفية المراكز الممولة. كان الفضة في مركز الحدث بعد الارتفاع السريع الأخير، مما دفع المشاركين بشكل مفهوم إلى تأمين الأرباح”، أضاف عسيري.
بالإضافة إلى ذلك، لعبت السيولة الموسمية الضعيفة دورًا مهمًا. “في هذا الوقت من العام، يكون عمق السوق عادةً أضعف، مما يجعل التسعير أكثر هشاشة وأكثر حساسية للتدفقات. في مثل هذا البيئة، يمكن أن تترجم التعديلات النسبية في المراكز إلى تحركات سعرية واضحة في غياب عمق السوق المعتاد”، قال، مضيفًا أن سعر الذهب يستمر في إظهار المرونة حول مستويات 4,350 دولار، والتي تتزامن مع الحد العلوي للقناة السعرية السابقة.
قال العسيري: "مع تراجع التقلبات وتخفيف ضغوط التصفية، قد يثبت هذا التراجع في النهاية أنه فرصة متجددة بدلاً من انعكاس الاتجاه في الذهب".