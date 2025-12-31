3 دراهم أسعار الذهب تنخفض في اليوم الأخير من 2025

بالإضافة إلى ذلك، لعبت السيولة الموسمية الضعيفة دورًا مهمًا. “في هذا الوقت من العام، يكون عمق السوق عادةً أضعف، مما يجعل التسعير أكثر هشاشة وأكثر حساسية للتدفقات. في مثل هذا البيئة، يمكن أن تترجم التعديلات النسبية في المراكز إلى تحركات سعرية واضحة في غياب عمق السوق المعتاد”، قال، مضيفًا أن سعر الذهب يستمر في إظهار المرونة حول مستويات 4,350 دولار، والتي تتزامن مع الحد العلوي للقناة السعرية السابقة.