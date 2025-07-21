3% ارتفاع متوسط أسعار العقارات بدبي

أظهرت البيانات أن متوسط أسعار العقارات في دبي ارتفع إلى 1582 درهماً للقدم المربع في النصف الأول من عام 2025.
وفقًا لأحدث تقرير من Betterhomes، Shaping Skylines | سوق العقارات السكنية في دبي للربع الثاني من عام 2025 ، يمثل هذا زيادة بنسبة 6% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2024 وارتفاعًا بنسبة 3% على أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الأول من عام 2025. وتبلغ الأسعار الآن 18% أعلى مما كانت عليه في الربع الأول من عام 2024 وأعلى بنسبة 90% من أدنى مستوياتها في عصر الجائحة عند 833.3 مليون درهم.
يواصل قطاع العقارات في دبي مسيرته القياسية في عام 2025، مما يؤكد مكانة المدينة العقارية العالمية المتنامية.
ويقول المحللون إن دبي، بفضل النمو السكاني والسياسات الصديقة للمستثمرين وخط أنابيب التطوير الذي يواصل تحقيق النتائج، في وضع جيد لتحقيق النمو المستدام في السنوات المقبلة.
بلغ إجمالي مبيعات الوحدات السكنية في دبي 151.8 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2025، مسجلاً زيادةً في القيمة بنسبة 46% على أساس سنوي. وشهدت أحجام المعاملات ارتفاعًا بنسبة 25%، حيث بيع 50,485 وحدة. وبالمقارنة مع الربع السابق، نما السوق بنسبة 33% من حيث القيمة و19% من حيث الحجم، مما يُظهر زخمًا مستدامًا بناءً على أداء الربع الأول.
شهد سوق العقارات الفاخرة 1,417 صفقة، مسجلاً زيادة بنسبة 67% على أساس ربع سنوي، مقارنةً بـ 851 صفقة في الربع الأول. وعلى أساس سنوي، تضاعف النشاط بأكثر من الضعف، ليعكس نموًا ملحوظًا بنسبة 113% على أساس سنوي، مما يؤكد الإقبال المتزايد على العقارات الفاخرة في دبي.
لا يزال نمو العرض قويًا، مما يشير إلى استمرار ثقة المطورين. تم تسليم أكثر من 20,000 وحدة جديدة في النصف الأول من عام 2025، ومن المتوقع تسليم 70,000 وحدة أخرى في النصف الثاني من العام. وبالنظر إلى المستقبل، هناك أكثر من 200,000 وحدة إضافية قيد الإنشاء حتى عام 2027. وقد تصدرت قرية جميرا الدائرية نسبة الإنجاز بنسبة 20%.
قال كريستوفر سينا، مدير المبيعات في بيترهومز: "مع تسليم حوالي 20,000 وحدة جديدة في النصف الأول من عام 2025، وتوقع تسليم 70,000 وحدة أخرى بحلول نهاية العام، يُتوقع أن يكون الربع الثالث من عام 2025 مرحلةً واعدةً لسوق العقارات في دبي. ويتماشى هذا العرض المُرتقب مع النمو السكاني في المدينة وإقبال المستثمرين القوي. ويظل الطلب قويًا، لا سيما على الشقق والفلل الجاهزة، مع استقطاب جيد للوحدات الجديدة المُطلقة. ومن المتوقع أن يعكس كلٌ من الربع الثالث والنصف الثاني من عام 2025 معنويات إيجابية في السوق، مدعومةً باقتصاد مرن، وطلب مُستدام من المُستخدمين النهائيين، وعوائد إيجارية مُغرية."
أظهرت بيانات بيترهومز انتعاش نشاط المستثمرين في الربع الثاني من عام 2025، حيث استحوذوا على 58% من المعاملات، ارتفاعًا من 50% في الربع الأول. وانخفض نشاط المستخدم النهائي إلى 42%، حيث عاد المستثمرون بحثًا عن عوائد الإيجار وأرباح رأس المال، مما عكس التوزيع الأكثر توازنًا الذي شهدناه في وقت سابق من هذا العام.
شهد الربع الثاني تحولاً ملحوظاً في اتجاهات التمويل. فقد اتجه السوق بشكل ملحوظ نحو الشراء النقدي، حيث ارتفعت نسبة المعاملات النقدية إلى 52% في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 42% في الربع الأول. وانخفضت الصفقات المدعومة بالرهن العقاري إلى 48%، مما يشير إلى وجود قاعدة مشترين أكثر سيولة، بقيادة الأفراد ذوي الثروات الكبيرة والمستثمرين الدوليين والمشترين الذين يسعون إلى إتمام صفقات أسرع.
تتصدر المملكة المتحدة الآن نشاط المشترين، متجاوزةً الهند بقفزة بلغت 56% خلال هذا الربع. وحافظت الهند وباكستان على مركزين قويين في المركزين الثاني والثالث على التوالي، بينما دخلت بولندا قائمة الدول الخمس الأولى. أما روسيا، فقد خرجت من قائمة الدول العشر الأولى لأول مرة منذ سنوات، مفسحةً المجال لأيرلندا في المركز السادس.