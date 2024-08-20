29.5% انخفاض أرباح شركات التأمين بسبب أمطار أبريل
شهدت شركات التأمين في الإمارات تراجعاً في أرباحها بعد الضريبة بمقدار 118.4 مليون درهم، أو بنسبة 29.5%، في الربع الثاني من عام 2024، حيث بلغت أرباحها 282.8 مليون درهم مقارنة بـ401.1 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وفقاً لتقرير شركة "بدري للاستشارات الإدارية"، ويُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع الإيرادات الاستثمارية وزيادة مطالبات التأمين نتيجة الأمطار غير المسبوقة التي شهدتها البلاد في شهر أبريل.
وانخفض الدخل الاستثماري بنسبة 30% ليصل إلى 307.7 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ438.5 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما انخفضت أرباح شركات التأمين المدرجة في الإمارات قبل الضريبة بنحو 94 مليون درهم أو بنسبة 22.6% لتصل إلى 322.2 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2024.
ورغم عدم الكشف عن القيمة المالية لتأثير أمطار 16 أبريل في التقارير الربع سنوية، أكدت معظم شركات التأمين أن هذه الأمطار قد أسفرت عن زيادة كبيرة في مطالبات التأمين.
وفي تعليق على هذه التطورات، قال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة الوطنية الدولية القابضة، في البيان الربع سنوي: "إن الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإمارات في شهر أبريل شكلت تحدياً كبيراً في مجال التأمين، حيث لم تشهد البلاد مثل هذه الظروف الجوية منذ أكثر من 75 عاماً. لقد تمكنا من استيعاب معظم تأثيرات المطالبات الضخمة الناتجة عن هذه الأمطار خلال النصف الأول، دون المساس بربحيتنا الإجمالية بسبب الأداء الأقوى لخطوط أعمال التكافل الأخرى فضلاً عن إطار عملنا القوي للتخفيف من المخاطر".
وتوقع مسؤولون تنفيذيون في المجال في وقت سابق أن تشهد شركات التأمين في الإمارات تراجعاً في الأرباح بنحو 25% في الربع الثاني بسبب مخلفات الأمطار.
وقال "حاتم مسكوالا"، المدير العام لشركة "بدري للاستشارات الإدارية"، إن الأرباح قبل الضرائب ارتفعت من 975 مليون درهم في النصف الأول من عام 2023 إلى 1.044 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، بما يعكس نمواً بنسبة 7%.
وصرح "ماسكوالا" لصحيفة "خليج تايمز": "من بين النمو البالغ 69 مليون درهم، فإن 64 مليون درهم منه يرجع إلى دخل الاستثمار. وهذا يعني أن أنشطة التأمين شهدت زيادة طفيفة. هذه الزيادة الطفيفة غير متوقعة تماماً نظراً لأن صناعة التأمين تكبدت خسائر كبيرة بسبب الأمطار، وخاصة في أبريل (كانت هناك أيام أخرى من الخسائر في فبراير ومارس ومايو). وقد ذكرت بعض الشركات في بياناتها المالية أن الأرباح كانت ضعيفة بسبب خسائر الأمطار، ولم تُظهر سوى القليل من الشركات انخفاضاً في الأرباح أو الخسائر".
وأدت الأمطار الغزيرة في منتصف شهر أبريل إلى زيادة هائلة في مطالبات التأمين المتعلقة بالسيارات والممتلكات خلال الربع الثاني.
وقال "ماسكاولا": "لم يكن هذا الحدث متوقعاً من قبل شركات التأمين. فهو حدث نادر يحدث مرة كل 75 عاماً، وقد تسبب في خسائر كبيرة"، مضيفاً أن التأثير كان على جوانب متعددة بما في ذلك العمليات، حيث كانت العديد من المطالبات تصل في وقت واحد.
وفقاً لشركة "بدري للاستشارات الإدارية"، فإن من بين حوالي 28 شركة تأمين مدرجة في الإمارات، هناك تسع شركات تحت علامة الملاءة المالية بنسبة 100%، وحوالي ست شركات في نطاق 150% وما دون.
ويتوقع ماسكوالا ارتفاع الأرباح في النصف الثاني من العام مع ارتفاع الأسعار. ويقول: "الجميع متفائلون ويدعون من أجل ألا تكون هناك أمطار أو أحداث مدمرة أخرى خلال العام".