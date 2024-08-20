29.5% انخفاض أرباح شركات التأمين بسبب أمطار أبريل

وفي تعليق على هذه التطورات، قال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة الوطنية الدولية القابضة، في البيان الربع سنوي: "إن الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإمارات في شهر أبريل شكلت تحدياً كبيراً في مجال التأمين، حيث لم تشهد البلاد مثل هذه الظروف الجوية منذ أكثر من 75 عاماً. لقد تمكنا من استيعاب معظم تأثيرات المطالبات الضخمة الناتجة عن هذه الأمطار خلال النصف الأول، دون المساس بربحيتنا الإجمالية بسبب الأداء الأقوى لخطوط أعمال التكافل الأخرى فضلاً عن إطار عملنا القوي للتخفيف من المخاطر".

وتوقع مسؤولون تنفيذيون في المجال في وقت سابق أن تشهد شركات التأمين في الإمارات تراجعاً في الأرباح بنحو 25% في الربع الثاني بسبب مخلفات الأمطار.