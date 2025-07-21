293 ألف درهم من كل ضحية: وجه آخر لتوسع العملات المشفرة في الإمارات

تم سرقة ما يقرب من 80 ألف دولار (293.600 درهم) من كل ضحية عملة مشفرة في الإمارات العربية المتحدة، وهو أعلى رقم على مستوى العالم، خلال النصف الأول من عام 2025، وفقًا لتحليل أجرته شركة Chainalysis.

وهذا دفع المحللين إلى الدعوة إلى استخدام أفضل التقنيات لتخزين العملات المشفرة بكفاءة.

ووفقًا لجامعة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ينبغي على المستثمرين في الإمارات العربية المتحدة وحول العالم اختيار المحفظة المناسبة كخطوة أولى لحماية عملاتهم المشفرة. كما يُنصح بأن المحافظ المادية هي الخيار الأمثل، بينما تُعدّ المحفظة الورقية حلاً غير متصل بالإنترنت لتخزين العملات المشفرة بأمان. وتتضمن هذه المحفظة إنشاء مستند يحتوي على المفاتيح العامة والخاصة للمستثمر.

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ونصحوا أيضًا بتعزيز كلمات المرور، وتطبيق المصادقة الثنائية، والحذر من عمليات الاحتيال عبر التصيد، والحفاظ على تحديث البرامج، وحماية المفاتيح الخاصة، والنسخ الاحتياطي للمحفظة، وتنويع التخزين وتأمين الشبكة، من بين أمور أخرى.

وبحسب بيانات شركة تحليلات بلوكتشين عالمية، جاء الضحايا في الولايات المتحدة في المرتبة الثانية، يليهم الضحايا في تشيلي والهند وليتوانيا واليابان وإيران وإسرائيل والنرويج وألمانيا.

تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بأحد أعلى معدلات تبني العملات المشفرة في العالم.

وبحسب بيانات نشرتها شركة فورونوي نقلاً عن تريب-إيه، فإن ما يقرب من 30 في المائة من سكان الإمارات العربية المتحدة يمتلكون العملات المشفرة، تليها فيتنام، والولايات المتحدة، وإيران، والفلبين، والبرازيل، والمملكة العربية السعودية، وسنغافورة، وأوكرانيا.

وبنتيجة 45.7 (فيما يتعلق باهتمام المقيمين بالعملات المشفرة)، احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة عالمياً بعد سنغافورة (50.2) وسويسرا (46.9)، وفقاً لشركة هينلي آند بارتنرز.

تتميز دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانة رائدة بين مستثمري العملات المشفرة، حيث يُظهر معدل تبنيها القوي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة العملات المشفرة. كما تُقدم هذه الدولة الرائدة في الشرق الأوسط سياسات ضريبية مواتية ومستوىً عالٍ من الاستقرار الاقتصادي.

وقال أندرو أمويلز، رئيس الأبحاث في شركة نيو وورلد ويلث، إن دبي تضم 6500 مليونير في مجال التكنولوجيا اعتبارًا من يونيو 2024، وخاصة في مجال التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة وتطوير البرمجيات.

يأتي هذا في الوقت الذي بلغ فيه سعر بيتكوين أعلى مستوى له على الإطلاق، متجاوزًا 120 ألف دولار أمريكي في وقت سابق من هذا الأسبوع. وصباح الأحد، بلغ سعر تداوله 117,860 دولارًا أمريكيًا، بينما بلغ إجمالي قيمته السوقية 3.87 تريليون دولار أمريكي.

على الصعيد العالمي، قالت شركة Chainalysis إن أكثر من 2.17 مليار دولار سُرقت من خدمات العملات المشفرة حتى الآن في عام 2025، وهو رقم أعلى من إجمالي عام 2024. وقد شكل اختراق كوريا الشمالية لشركة ByBit بقيمة 1.5 مليار دولار، وهو أكبر اختراق فردي في تاريخ العملات المشفرة، غالبية خسائر الخدمة.

وعلى الصعيد الإقليمي، شهدت مناطق أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى والجنوبية وأوقيانوسيا أسرع زيادة في النمو في إجمالي الضحايا.

هيمنت أمريكا الشمالية على سرقة كلٍّ من البيتكوين والعملات البديلة، محتلةً المركز الأول في كلتا الفئتين. ويعكس هذا التركيز على الأرجح ارتفاع معدلات تبني العملات المشفرة في المنطقة، ونشاط الجهات الفاعلة التي تستهدف الأصول الفردية الكبيرة. وتتصدر أوروبا العالم في سرقة الإيثر والعملات المستقرة، مما قد يشير إلى مزيج من معدلات تبني هذه الأصول أو تفضيل المهاجمين لأصول أكثر سيولةً وسهولةً في التحويل.

احتلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ المرتبة الثانية من حيث إجمالي عملات البيتكوين المسروقة، والثالثة من حيث عملات الإيثريوم المسروقة، بينما احتلت منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا المرتبة الثانية من حيث قيمة العملات البديلة والمستقرة المسروقة. وبشكلٍ متسق، احتلت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أدنى مرتبة من حيث القيمة المسروقة (قبل الأخيرة من حيث عملات البيتكوين المسروقة)، وهو ما يُرجّح أن يكون مؤشرًا على انخفاض مستويات الثروة في هذه المنطقة، وليس بالضرورة مؤشرًا على انخفاض معدلات الضحايا بين مستخدمي العملات المشفرة.

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